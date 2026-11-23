Mit dem Set LEGO Minecraft 21590 – Duell mit dem Wither bringt LEGO eine actionreiche Szene aus der Nether-Dimension des beliebten Videospiels in die Welt der Klemmbausteine. Im Mittelpunkt steht ein Witherschrein, der von Lavafeldern, dunklen Plattformen und verschiedenen Kreaturen umgeben ist. Neben dem Karmesinkrieger und zwei Wither-Skeletten sind auch ein Magmawürfel sowie ein Schreiter mit seinem Nachwuchs enthalten. Ein besonderes Highlight ist der versteckte Witherboss, der sich mithilfe einer Explosionsfunktion aus dem Schrein befreien lässt.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Das Set umfasst insgesamt 494 Teile und richtet sich an Baumeister ab 8 Jahren. Die Szenerie orientiert sich an der Nether-Dimension aus Minecraft und kombiniert verschiedene Landschaftselemente mit bekannten Kreaturen aus dem Spiel.

Im Zentrum befindet sich der Witherschrein, der über eine integrierte Funktion verfügt, mit der sich der Witherboss zum Vorschein bringen lässt. Umgeben ist dieser von dunklen Plattformen, Lavaflächen und verschiedenen Felsformationen. Ein Netherportal bildet einen weiteren wichtigen Bestandteil der Szenerie.

Zum Set gehören insgesamt sieben Charaktere und Kreaturen: der Karmesinkrieger, zwei Wither-Skelette, ein Schreiter, ein Babyschreiter, ein Magmawürfel und der Witherboss. Ergänzt wird die Ausstattung durch verschiedene Gegenstände wie eine Werkbank, einen Heiltrank, eine Keule, drei Witherskelettschädel, eine Wirrpilzrute und einen Netherstern.

Die Kombination aus verschiedenen Figuren, Kreaturen und Landschaftselementen ermöglicht es, unterschiedliche Szenen aus Minecraft nachzustellen. Gleichzeitig bietet der Aufbau genügend Details, um das fertige Modell auch als dekoratives Element aufzustellen.

Hersteller LEGO Serie Minecraft Setnummer 21590 Bezeichnung Duell mit dem Wither Teileanzahl 494 Altersempfehlung Ab 8 Jahren UVP 64,99 € Enthaltene Charaktere 7 (Karmesinkrieger, 2 Wither-Skelette, Schreiter, Babyschreiter, Wither und Magmawürfel) Bauzeit Ca. 60–90 Minuten Abmessungen (Witherschrein) 10 × 22 × 24 cm (H × B × T)

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Minecraft:

Minecraft ist ein Sandbox-Videospiel, in dem Spieler eine prozedural generierte Welt aus würfelförmigen Blöcken erkunden, abbauen und gestalten können. Im Überlebensmodus sammelt man Ressourcen, baut Werkzeuge, errichtet Schutzbauten und verteidigt sich gegen Monster. Im Kreativmodus stehen unbegrenzt Materialien zur Verfügung, um frei und ohne Gefahren zu bauen und zu experimentieren. Die offene Spielwelt bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – von einfachen Hütten bis zu komplexen Maschinen – und wird durch Mods, Server und Community-Inhalte stetig erweitert. Seit seiner Veröffentlichung 2011 hat sich Minecraft zu einem der meistverkauften und einflussreichsten Spiele der Welt entwickelt.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Minecraft 21590 – Duell mit dem Wither kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Minecraft-Design. Auf der Vorderseite wird das aufgebaute Modell zusammen mit den enthaltenen Kreaturen dargestellt. Die Rückseite zeigt eine weitere Ansicht der Szenerie sowie verschiedene Spielsituationen und Details zur integrierten Explosionsfunktion des Witherschreins.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung sechs nummerierte Beutel mit den Einzelteilen. Die Nummerierung gibt dabei die Reihenfolge der einzelnen Baustufen vor und erleichtert die Zuordnung der benötigten Steine. Die Anleitung führt Schritt für Schritt durch den Aufbau und zeigt die einzelnen Bauschritte übersichtlich.

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Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Minecraft 21590 – Duell mit dem Wither detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO Builder App zurückgreifen. Hier finden sich zusätzliche Anleitungen, in denen sich die einzelnen Modelle dreidimensional betrachten und beliebig drehen lassen.

Der Aufbau ist entsprechend der sechs nummerierten Beutel in sechs Baustufen unterteilt. Dabei werden zunächst einzelne Figuren und kleinere Bauwerke zusammengesetzt, bevor die eigentliche Nether-Landschaft nach und nach entsteht.

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Im ersten Beutel entstehen zunächst das Netherportal und der Karmesinkrieger. Damit sind die ersten Bestandteile für das spätere Abenteuer bereits fertiggestellt.

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Mit dem zweiten Beutel beginnt der eigentliche Aufbau der Nether-Landschaft. Die Grundstruktur wird angelegt und nach und nach um weitere Landschaftselemente ergänzt.

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Der dritte Beutel führt den Landschaftsbau fort und bringt gleichzeitig die beiden Wither-Skelette ins Spiel. Im vierten Bauabschnitt wächst die Szenerie weiter, außerdem wird der Magmawürfel zusammengesetzt.

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Mit dem fünften Beutel folgt der Babyschreiter. Im sechsten und letzten Bauabschnitt wird schließlich die Landschaft vervollständigt und der große Schreiter gebaut.

Der Aufbau ist insgesamt gut strukturiert und geht angenehm von der Hand. Die einzelnen Bauabschnitte sind nachvollziehbar gestaltet und sorgen dafür, dass das Modell kontinuierlich wächst. Für den vollständigen Aufbau sollte man etwa 60 bis 90 Minuten einplanen.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend. Die einzelnen Elemente lassen sich sauber zusammenfügen und bieten eine gute Klemmkraft. Auch die kleineren Details sind gelungen umgesetzt und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

Besonders gelungen ist die Gestaltung der Nether-Landschaft. Die Kombination aus dunkelgrauen und schwarzen Steinen bildet einen schönen Kontrast zu den transparent orangefarbenen Lavaflächen. Der zentrale schwarze Weg führt direkt zum Witherschrein und wird von verschiedenen Felsformationen und Säulen eingerahmt. Kleine violette Elemente setzen zusätzliche Akzente, während die türkisfarbenen Bereiche einen Übergang zum Netherportal schaffen.

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Der Witherschrein bildet den Mittelpunkt der Landschaft. Seine markante Gestaltung mit dem großen Wither-Gesicht und dem darunterliegenden Altar greift die Optik aus dem Videospiel gut auf. Auch die beiden seitlichen Bauwerke mit ihren orangefarbenen Lavaelementen passen thematisch hervorragend in die Umgebung. Das separate Netherportal ergänzt die Szenerie und sorgt für einen weiteren Blickfang.

Neben der Optik kommt auch der Spielwert nicht zu kurz. Die verschiedenen Ebenen, Wege und Plattformen bieten ausreichend Platz, um die enthaltenen Figuren und Kreaturen in Szene zu setzen. Durch die unterschiedlichen Bereiche lassen sich abwechslungsreiche Spielsituationen nachstellen. Besonders die Kombination aus Witherschrein, Lavafeldern und Netherportal schafft dafür eine passende Kulisse.

Spielwert und Funktionen:

Das Set ist nicht nur als Ausstellungsmodell gedacht, sondern bietet einige Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis. Im Mittelpunkt steht dabei die Explosionsfunktion des Witherschreins. Über einen Mechanismus lässt sich der versteckte Witherboss zum Vorschein bringen. Damit wird eine bekannte Spielmechanik aus Minecraft aufgegriffen und in die Klemmbausteinwelt übertragen.

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Auch die weiteren Charaktere bieten zahlreiche Möglichkeiten für eigene Geschichten. Der Karmesinkrieger kann sich den beiden Wither-Skeletten und anderen Kreaturen stellen, während der Schreiter mit seinem Babyschreiter eine eigene kleine Szene bildet. Mit dem Magmawürfel kommt eine weitere bekannte Kreatur aus dem Nether hinzu.

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Der Aufbau unterstützt das freie Spielen durch seine verschiedenen Ebenen und Bereiche. Der schwarze Weg führt direkt zum Schrein und bietet eine passende Kulisse für Kämpfe. Die Lavaflächen und seitlichen Plattformen erweitern die Spielfläche, während das Netherportal einen eigenen Schauplatz für den Einstieg in neue Abenteuer bildet.

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Auch das Zubehör trägt zum Spielwert bei. Mit der Keule, dem Heiltrank, den Witherskelettschädeln und dem Netherstern stehen weitere Gegenstände zur Verfügung, die sich in eigene Spielszenarien integrieren lassen.

Insgesamt bietet das Set eine gelungene Mischung aus Bauspaß, dekorativem Modell und Spielmöglichkeiten. Gerade die Kombination aus mehreren Charakteren, der abwechslungsreichen Landschaft und der integrierten Spielfunktion sorgt dafür, dass auch nach dem Aufbau noch genügend Möglichkeiten zum Spielen bleiben.

Fazit:

Mit dem Set LEGO Minecraft 21590 – Duell mit dem Wither liefert LEGO eine abwechslungsreiche Interpretation der Nether-Dimension aus Minecraft. Der Witherschrein bildet den gelungenen Mittelpunkt einer schön gestalteten Landschaft, die mit Lavaflächen, dunklen Wegen und verschiedenen Bauwerken eine passende Atmosphäre erzeugt.

Der Bauprozess gestaltet sich angenehm und ist dank der sechs nummerierten Beutel gut strukturiert. Mit einer Bauzeit von etwa 60 bis 90 Minuten bleibt das Set auch für jüngere Baumeister gut überschaubar. Die gewohnt hohe Qualität der LEGO-Steine und die gelungene Gestaltung sorgen für einen positiven Gesamteindruck.

Besonders überzeugen kann das Set durch seine Kombination aus Ausstellungs- und Spielwert. Neben den sieben Charakteren und Kreaturen bietet vor allem die Explosionsfunktion des Witherschreins eine interessante Spielmechanik. Die unterschiedlichen Landschaftsbereiche schaffen zusätzliche Möglichkeiten für eigene Abenteuer und Rollenspiele.

Unterm Strich ist LEGO Minecraft 21590 – Duell mit dem Wither ein gelungenes Set für Minecraft-Fans, das sowohl beim Aufbau als auch anschließend beim Spielen überzeugt. Die abwechslungsreiche Nether-Landschaft, die enthaltenen Kreaturen und die integrierte Funktion machen es zu einer schönen Ergänzung der LEGO-Minecraft-Reihe. Mit einer UVP von 64,99 € liegt das Set zwar nicht im unteren Preissegment, bietet dafür aber eine umfangreiche Szenerie mit zahlreichen Charakteren und Spielmöglichkeiten. Im Angebot* ist das Set durchaus für unter 50 € zu bekommen.