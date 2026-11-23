Marvel hat heute den finalen Trailer zu Avengers: Doomsday veröffentlicht. Mit satten 3 Minuten Länge bekommen wir ein paar bekannte Szenen zu Gesicht, aber auch eine ganze Menge neues Material.

Der finaler Trailer von Avengers: Doomsday

Die neuen Ausschnitte führen uns so langsam in die Handlung hinein und lassen an einigen Stellen erahnen, was uns erwartet. Aus den Post-Credits vom überarbeiteten Endgame Film ist bereits bekannt, dass Steve Rogers (Chris Evans) mit seiner Peggy Carter (Hayley Atwell) ein neues Leben lebt. Kürzlich mussten sie sogar das Universum wechseln als Loki (Tom Hiddleston) auftauchte. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen, sodass nicht nur Schauspieler sichtlich gealtert sind, sondern auch die Figur, die sie verkörpern. Die Fantastic Four tauchen auf, die Cap nach seiner Identität fragen, da in deren Welt es die Avengers nie oder noch nicht gab.

Unterdessen gibt es einen Rechtsstreit zwischen den verbliebenden original Avengers und den New Avengers, welche sich zuvor Thunderbolts schimpften und ein Kampf zwischen Helden und Mutanten bricht aus. Doch nun kommt Thor (Chris Hemsworth) ins Spiel, welcher alle dazu auffordert die kindlichen Streitigkeiten sein zu lassen. Es bahnt sich nämlich eine Bedrohlichkeit an, die auf sie zukommt in einem Ausmaß, wie er sie nie zuvor erlebt hat. Außerdem sehen wir die Streitkräfte von Wakanda und den vermutlichen Young Avengers wegen Kate Bishop (Hailee Steinfeld) und Ant-Man’s Tochter Cassie (Kathryn Newton). Jedoch bekommen wir von Dr. Doom (Robert Downey Jr.) selbst wenig zu sehen. Bei dem Aufgebot an Helden und Teams ist mit einem Kinospektakel zu rechnen, welches fast auf ganz Hollywood zurückgreift.

> News zum ersten Trailer.

Kinostart ist der 16. Dezember 2026. Neben einem unglaublichen Cast führen erneut die Russo Brüder wieder die Regie. Aus einer neuen Mitteilung geht hervor, dass der Film eine Laufzeit von etwa 150 Minuten hat und in Infinity Vision gezeigt wird. Infinity Vision ist ein Gütesiegel von Disney, welches auf hochwertige Säle setzt, verbesserte Bildhelligkeit und immersiven Sound.

Der finale Trailer zu Avengers: Doomsday.