Magic: Strixhaven – Omen des Chaos – Buch Review

Magic: Strixhaven – Omen des Chaos Inhaltsangabe: „Willkommen an der Universität von Strixhaven. Hier ist Brillanz Pflicht, Fehler sind tödlich und Wissen ist nicht nur bloße Macht, sondern eine Waffe.“

Autorin: Seanan McGuire

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (20. Oktober 2026)

Preis: 20,00 Euro

Extra: Exklusive Karte Commander Tower

Über Magic: Strixhaven – Omen des Chaos

Magic: Strixhaven – Omen des Chaos ist ein Werk von Seanan McGuire und erzählt die Geschichte zum gleichnamigen Karten Set von Strixhaven aus April 2026. Es erschien ebenso im April 2026, während wir erst einmal auf die deutsche Übersetzung warten mussten und auf die Verlegung durch Panini Books. Die Bücher dienen dazu die Lore zu erweitern und das Magic Universum in seiner Geschichte weiter aufzubauen. Diese hießen dann unter anderem Brothers‘ War oder Time Spiral. Damit taucht man tiefer in die Erzählung als nur mit dem Flavor-Text auf einer Karte.

Die Buchreihe besteht mit Pausen bereits seit Mitte der 90er und die Reihen wurden damals parallel zu den Karten Sets veröffentlicht. Unter dem deutschen Verlag Dino, welchen Panini schon zügig Anfang der 2000er aufkaufte, landeten die Bücher im Fachhandel. Damals bestand eine Set-Geschichte aus 3 Büchern. Diese nannten sich Zyklus. Die meisten davon schrieb Autor Scott McGough. Seit 2024 gibt es einen Magic: The Gathering Manga, aber unter Magic Fans war der Wunsch nach neuen Romane groß, die die Lore erweitern und der Wunsch wurde endlich erfüllt. So auch meiner.

Eula Blue ist eine junge menschliche Magierin, die in Capenna mit Aufräumen beschäftigt ist. Denn es gab einen Krieg und alles wurde zerstört durch die Phyrexianer. Jedoch tun sich durch die Kriege und das Chaos neue Chancen auf durch Risse und Pfade zwischen den Welten. Eu, wie sie von Freunden und Familie genannt wird, könnte in der legendären Schule von Strixhaven studieren. Das jedenfalls besagt ein Brief, der an sie adressiert ist und den ihre Eltern in Beisammen ihrer Geschwister gelesen haben. Strixhaven ist aktuell noch komplett unbekannt für die Bewohner und Familien von Neu-Capenna. Das Eula die Erlaubnis bekommt dort zu studieren und das Familienhaus zu verlassen liegt nur daran, dass die Gebühren wegfallen und sie alles erlernte mit nach Capenna mitnehmen soll.

Auf ihrer Reise fährt sie Erste Klasse in einer Kutsche einen langen Weg durch viele Omen-Pfade und lernt fremde Welten kennen, für die wiederum sie und Capenna und deren Gebräuche neu sind. Ihre erste Bekanntschaft ist die blau-häutige Alandra einem Merfolk-Mädchen und ihrem kleinen Drachen. Während es Anfangs eher Schweigsam in der Kutsche ist, lösen sich die Zungen je länger und gefährlicher sich der Weg offenbart. Abschließend steigt der geheimnisvolle Junge Segante dazu, der mit Fiora wohl in der bedrohlichsten Stadt aufgewachsen ist. Die Reise nach Strixhaven hatte ihre Stolpersteine und es liegen noch welche vor den zukünftigen Studenten. Doch was die Schule erst parat hält, das müsst ihr selbst beim Lesen in Erfahrung bringen.

Die Schule von Strixhaven fordert absolute Hingabe, aber das errungene Wissen bedeutet Macht in den Welten von Magic.

> Einfach Japanisch lernen mit Hirofumi Yamada.

Eindruck

Magic: Strixhaven – Omen des Chaos kommt im Format 14.1 x 4 x 21.6 cm daher und hat einen Umfang von 450 Seiten. Es ist ein Softcover mit einem wunderschönen Bild der Titelfigur. Der Schriftzug ist laminiert. Damit ist er leicht erhoben und reflektiert Lichteinwirkung. Das gilt vor allem für das Logo von Magic und den golden wirkenden Namen der Schulen Strixhaven. Ein Motiv hat der Buchrücken nicht. Als Extra enthält das Buch obendrein eine nützliche Karte für euer Commander Deck.

Die Einleitung des Buches beginnt rasant, aber nachvollziehbar, da im Groben gut erklärt wird, was zuvor passiert ist und wie die Omen entstanden. Auf der Reise begleiten wir drei Charaktere. Im Mittelpunkt davon steht Eula, die zielstrebig ist, aber auch ein wenig zu neugierig und aufdringlich erscheint. Mit dem Merfolk-Mädchen Alandra bekommen wir eine ganz andere Spezies, die ähnliche Motive hat, ihre magischen Fähigkeiten zu erweitern und bereits eindrucksvolle Talente beherrscht. Am interessantesten und düstersten ist jedoch Segante, welcher Situationen gut einschätzen kann und Probleme mit unkonventionellen Mitteln löst.

Mit diesem Band ist das Universitätsmotiv besonders Reizvoll, nicht nur für Leser, sondern auch für die Studenten. Strixhaven wirkt nicht wie eine gewöhnliche Schule. Vielmehr wie ein Ort, an dem jede Herausforderung zugleich eine Prüfung und ein Risiko darstellt. Zumal die Anfahrt schon kein Zuckerschlecken ist und verdammt teuer, wenn man nicht gerade die Kosten auf Einladung übernommen bekommt. Die magischen Fähigkeiten sind nicht nur ein Statussymbol, sondern Teil eines Systems, das von Konkurrenz, hohen Erwartungen und gefährlichen Konsequenzen geprägt ist. Das ist das, was die drei auch mitnehmen möchten, um eigene Fähigkeiten zu erweitern. Wer Geschichten über magische Akademien mag, dürfte hier gut aufgehoben sein. Zumal schon mit dem Beginn der Reise ich immer wieder Harry Potter im Kopf hatte und die Zugfahrt vom Gleis 9 3/4.

Als Teil des Magic: The Gathering-Universums dürfte der Roman zudem besonders Fans ansprechen, die Strixhaven bereits aus dem Kartenspiel kennen oder gern neue Schauplätze dieser Fantasywelt entdecken. Ebenso finden andere bekannte Schauplätze ihren Weg in die Geschichte oder andere erwähnen diese zumindest nebenbei. Das macht Spaß und festigt die Immersion der Welt der magischen Zusammenkunft.

Fazit

Magic: Strixhaven – Omen des Chaos ist genau der richtige Einstieg, um die Romane wieder fortzuführen. Der Text greift viel auf andere Synonyme zurück, hat Namen für Protagonisten, Kreaturen und Bauwerke aus der Welt von Magic. Manchmal lassen diese sich schwer lesen. Zumindest hatte ich den Eindruck als Comic Leser, der auf die leichte Lektüre sonst zurückgreift und seltener ein echtes Buch in der Hand hält. Als Magic Spieler fiel es mir leicht direkt in die Geschichte einzutauchen. Sofort konnte ich mir ein Bild von der Umgebung und den Figuren machen. Ich denke jedoch, dass es Lesern eines anderen Franchise einer Fantasy-Welt ebenfalls leicht fallen wird, da es schon ein paar Parallelen zu einer anderen Reise in eine magische Schule gab, nur eben mit einem freundlicheren Elternhaus und dafür gefährlicheren Anfahrt.

Durch die vielen Welten in Magic und den offenen Portalen kann Seanan McGuire auf das volle Potenzial und Repertoire zurückgreifen, was sich auf die Vielseitigkeit der Attribute, Wesen und Umgebung auswirkt und dem Erlebnis zugutekommt. Sie ist natürlich in diesem Genre mit einer Handvoll Awards eine begnadete Autorin, was sich auf die spannende Erzählweise auswirkt. Mir persönlich gefällt zudem die Einteilung und Seitenanzahl an Kapiteln. Diese spielen mir direkt in meine knappe Lesezeit, da ich nebenbei noch tägliche Aufgaben in Magic Arena zu erledigen habe. Außerdem ist die Commander Tower Karte im alternativen Print ein echt nettes Extra, da die Karte Teil jedes Commander Decks ist, ist sie immer gefragt. Zum Zeitpunkt als diese Kritik geschrieben wurde, konnte der alternative Print dieser Karte die Buchkosten sogar wieder reinholen laut Cardmarket Statistik.

Magic: Strixhaven – Omen des Chaos von Panini ist bereits erhältlich und kostet aktuell 20,00 Euro. Im Panini Shop selbst steht das Buch leider nicht zur Verfügung.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Buches.