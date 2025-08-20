Einfach Japanisch – Lehrbuch Review

Einfach Japanisch Inhaltsangabe: „Ihr interessiert euch für die japanische Sprache, wisst aber nicht, wie ihr anfangen sollt, sie zu lernen? Dann seid ihr hier genau richtig! Begleitet den Übersetzer und Influencer Hirofumi Yamada von Einfach japanisch auf eine kleine, vom Mangaka David Füleki illustrierte Rundreise durch Japan. Mit zahlreichen Geschichten und spannenden Fakten bekommt ihr eine Vorstellung davon, wie Japanisch funktioniert und wie man es nutzt – oder eben auch nicht. Ihr werdet merken: Japanisch kann ganz schön einfach sein!“

Manga: Hirofumi Yamada, David Füleki

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (11. August 2025)

Preis: 15,00 Euro

Ausstattung: Viele hilfreiche Tabellen zum Üben und eine Vokabelliste

Über Einfach Japanisch

Einfach Japanisch ist ein Werk des YouTubers Hirofumi Yamada und Illustrator David Füleki. Hiro ist auf YouTube bekannt geworden durch seine Aufklärungsvideos über Japan. Dort bringt er die Kultur näher, Vorurteile und so manche Missverständnisse. Wenn andere YouTube Größen das Land besuchen, gibt es dazu auch manchmal ein Reaction-Video. Als Influencer könnte man ihn jedoch nicht bezeichnen, da er auch als Übersetzer arbeitet und dazu beigetragen hat, dass Manga in Deutschland Fuß fassen konnte. David Füleki könntet ihr ebenfalls kennen, zumal das Cover DEM deutschen Letsplayer sehr ähnelt. Ich gebe euch einen Tipp, gezeichnet wird diese Figur mit weißer Maske und blau-schwarz gestreiften Pullover.

Einfach Japanisch ist kein Lehrbuch zum Japanisch lernen im eigentlichen Sinne. Das teilt auch Hirofumi Yamada in der Einleitung mit. Es soll eine Einleitung sein, sich besser in Japan zu verständigen und zu verstehen. Vielleicht macht es sogar Lust auf mehr. Das Ziel ist es, die Schriftzeichen kennenzulernen und Begrüßung und Smalltalk besser zu verinnerlichen.

Dazu ist das Buch auch aufgeteilt in Abschnitte. Die Einführung mit den ersten Schritten und folglich der kleine Ausflug nach Japan. Das beginnt mit der Ankunft bis hin zum Hotel und Restaurant. Ein weiteres Detail ist die Umgangssprache. Denn vieles, was wir kennen mit Begrüßung und Verabschiedung, wird so in Japan gar nicht angewandt. Bei uns gibt es schließlich auch das klassische „Moin“.

Einfach einfach japanisch Lernen. Nicht nur auf einem Urlaubsniveau, sondern auch umgangssprachliche Gespräche sicher anwenden und mit Fakten aufräumen.

> Verliebt in meinen ersten Kuss Review.

Eindruck

Einfach Japanisch kommt im Format 210mm x 148mm und kommt auf knapp 290 Seiten. Mit seinen knapp 500 g hat es schon ordentlich wissenswertes Gewicht. Es ist wie bereits gesagt kein Manga, sondern ein Lehrbuch. Dennoch durch die vielen süßen Zeichnungen von David Füleki und den bunten Seiten nicht annähernd so trocken, wie herkömmliche Reiseführer oder Wörterbücher in anderen Sprachen.

Die Kapitel sind alle unterteilt zwischen Einleitung, was japanisch ausmacht, Schriftzeichen kennenlernen, Einkauf, Hotel, essen gehen und und und. Besonders hilfreich sind die Infoboxen. Zum Beispiel zeigt Hirofumi einen nützlichen Satz und wie dieser in den verschiedenen Schriftsystemen geschrieben wird. Mit dabei die Aussprache und darunter, was dieser in Deutsch bedeutet. Umso weiter ihr lest, umso näher kommt ihr schließlich sogar zu richtigen Schulungen mit dem richtigen Gebrauch von Verben und Adjektiven.

Damit dies besser verinnerlicht wird, kommt ab und zu ein Quiz vor, in welchem ihr gefragt werdet, mit welcher Antwort ihr am besten auf die Frage des Gegenübers reagiert. Außerdem beinhaltet das Buch viele hilfreiche Tipps als Neuling. Dazu zählt das grammatikalische Verständnis oder auch das Zahlensystem, welches die Schriftzeichen verwendet, als auch unsere arabischen Zahlen. Zuletzt hilft euch Hiro zudem dabei besser vorbereitet zu sein mit dem Check-in, Wechselkurs und dem Internet. Es gibt jedoch noch so vieles mehr, das einfach japanisch den Ausflug erleichtert.

Im Privaten lerne ich eigentlich gerade russisch und nun habe ich mir selbst mit der Review eine zweite Sprache aufgebrummt. War vielleicht nicht die beste Idee, aber Hirofumi Yamada ist eine sympathische Person und ich war gespannt, was mich in diesem Buch aus dem Hause altraverse erwartet. Ich könnte mir gut vorstellen tiefer in das japanische einzutauchen, wenn da nicht die andere Sprache wäre. Das soll aber nicht die Review schmälern.

Fazit

Einfach Japanisch ist kein trockenes Lehrbuch und die eher brauchbaren Konversationen gepaart mit den schönen Zeichnungen machen Lust am Ball zu bleiben und es nicht einfach beiseite zu legen. Glücklicherweise beginnt es auch nicht bei 0, sondern konfrontiert einen direkt mit nützlichen Sätzen zur Anwendung im Japanurlaub. Egal ob Vorstellen oder Bestellen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von dem Buch angespornt sind, den richtigen Einstieg zu wagen, da die Tabellen sehr hilfreich sind.

Abgerundet wird es noch mit Fakten zu Japan und seiner Geschichte, wie sich die Sprache und Schriftzeichen über die Jahre entwickelten. Das Buch macht euch zwar mit eben diesen Kanji vertraut, aber nicht wie ihr diese zeichnet. Außerdem sollte immer jemand euch zur Seite stehen, der oder die mit euch Aussprache und Betonung übt. Das kann kein stilles Papier ersetzen. Um auf den Punkt zu kommen, gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung für Japan Interessierte.

In einem Abschnitt ist übrigens von einem Lehrthema für Band 25 die Rede. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Scherz war oder sich Yamada-sensei etwas aufgebrummt hat.

Einfach Japanisch von altraverse ist bereits erhältlich und kostet aktuell 15,00 Euro.

Vielen Dank an altraverse für die Bereitstellung des Mangas.