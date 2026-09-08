Wir müssen reden… über Filme – Spencer Hill

Die versprochene nächste Ausgabe Wir müssen reden… über Filme dreht sich diesmal um das Film-Duo Bud Spencer (Carlo Pedersoli) und Terence Hill (Mario Matteo Girotti). Ich denke, es wird Zeit zu analysieren, warum die Filme gerade hier so erfolgreich waren und welche Geheimformel dahinter steckt! Spencer Hill ist das Film-Duo, das aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken ist. Bereits seit den 70er Jahren laufen die zwei über die Flimmerkiste und verteilen Schellen. Mir erging es wahrscheinlich wie vielen von euch, die erste Berührungen, zu den zwei fanden, als man mit seinem Opa zusammen Kabel Eins geschaut hatte.

Spencer Hill ist Kult

Der erste Film mit den beiden trat 1967 in Erscheinung. Gott vergibt – Django nie! Ein knallharter und blutiger Italo-Western. Dieses Genre soll auch zukünftig für die große Beliebtheit sorgen. Ein weiterer Grund ist die deutsche Synchronisation als auch die veränderten Dialoge, die Klamauk und Spaß mit einbrachten. Viele Dialoge konnte Autor Rainer Brandt sogar dazu dichten, wenn die beiden beispielsweise mit dem Rücken zur Kamera standen. Einige Filme bekamen sogar eine Comedy-Fassung neben der Originalen. Diese waren dann geschnitten und lustiger und dadurch auch Familientauglich. Das Gleiche gilt für den Western Vier Fäuste für ein Halleluja. Für die Stimme von Bud Spencer waren im Wechsel Wolfgang Hess, Arnold Marquis und Martin Hirthe verantwortlich. Ironischerweise sprach manchmal einer von den drei im selben Film dann eine Nebenfigur, was etwas merkwürdig war. Die bekannteste Stimme von Terence verlieh Thomas Danneberg. Bekannt durch Action-Stars, wie Arnold, Stallone, Travolta und viele mehr.

Doch Wortwitze und ikonische Sprüche allein machen einen Film und Schauspieler noch lange nicht so großartig. Was die Filme auszeichnet, sind die vielen Schlägereien mit lustigen Slapstick-Einlagen. Bud spielt eigentlich immer den großen Starken, den niemand umhauen kann und sein Spezial-Move ist der Dampfhammer. Ein ordentlicher Schlag auf den Kopf. Terence Hill ist der Gewiefte. Er nutzt die Umgebung und Gegenstände in seiner Nähe, um seine Gegner einen vor den Latz zu knallen. Zudem kommt eine weitere Formel zum Einsatz, welche sich auf fast alle Filme verteilt.

Ähnlich, wie lange Dialoge Tarantino’s Filme auszeichnen, haben wir bei Spencer und Hill immer ein ordentliches Fressgelage. Am häufigsten essen die beiden Bohnen mit Speck. Außerdem dürfen wiederkehrende Gesichter nicht fehlen. Egal ob im Duo oder in den Solo-Auftritten, wurde auf die gleichen Stunt-Leute gesetzt, die einstecken durften, damit die Chemie stimmt. Da wäre allen voran Riccardo Pizzuti, der in fast allen Filmen, mit den beiden zu sehen ist und heute noch lebt. Dabei sah er mit seinen unverwechselbaren grauen Haaren damals schon aus wie 60. Zwei weitere Darsteller sind Sal Borgese und Claudio Ruffini, die sogar einmal in die Rolle der guten Sidekicks schlüpfen durften.

Die bekanntesten Filme

Die bekanntesten Filme lassen sich heute meist in einer 10-20 Disk Kollektion erwerben. Es sind die Titel wie, Die rechte und linke Hand des Teufels, Vier Fäuste für ein Halleluja, Das Krokodil und sein Nilpferd, Zwei Asse trumpfen auf, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, Zwei wie Pech und Schwefel, die Plattfuß Reihe und viele mehr. Serien kamen ebenfalls nicht zu kurz. In Zwei Supertypen in Miami spielte Bud den Privatdetektiv Costello im Stil von Miami Vice. Der tatsächliche Darsteller Philip Michael Thomas von Miami Vice spielte dabei in der ersten Staffel seinen Partner. Für die zweite Staffel gewann man dann Michael Winslow, die menschliche Soundmaschine aus Police Academy.

Die erfolgreichste Serie von Terence Hill dürfte Don Matteo sein, welche auf 259 Folgen kommt und hierzulande auf Bibel TV ausgestrahlt wurde. Die Firma DeAgostini, welche Sammelhefte mit einem Extra monatlich veröffentlicht, hat damals die Bud Spencer und Terence Hill Sammlung herausgegeben. Wie auch die anderen Lizenzen waren die ersten Ausgaben zunächst im Handel erhältlich und danach mit einem teuren Abonnement verknüpft. Die Sammlung kam auf über 110 DVD’s und Magazine.

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Nachwirkungen

Das Handgemenge und die Sprüche dazu machen einfach nur Spaß. Die Handlungen sind auch keine Blockbuster mit einem Plot-Twist, was dazu führen könnte, dass der Film nach einmal schauen durch ist. Oder sich vielleicht erst in ein paar Jahren wieder sehen lässt. Nein, die Filme lassen sich hoch und runterschauen und vor allem möchte man am liebsten die Texte mitsprechen können. Es gibt natürlich Zeilen, die für unsere heutige aufgeklärte Gesellschaft schwierig sind. Die Dialogbücher wurden in den 70er und 80er Jahren verfasst. Das N-Wort kommt in einigen Filmen das ein oder andere Mal vor. Das lässt sich leider weder schönreden noch ändern. Eine Neuvertonung ist undenkbar. Es ist nicht nur Bud Spencer bereits verstorben, sondern auch deren ikonische Sprecher.

Das Erbe und der Kult lebt dennoch weiter. Durch die Familie Pedersoli, Terence Hill persönlich, einem Bud Spencer Museum in Berlin und dem offiziellen The Bulldozers Fanclub. Außerdem findet jedes Jahr ein Spencerhill Festival statt mit Kostümen, Live-Shows, Wurst und Bier, original Musik und vieles mehr für Groß und Klein. Bud Spencer ist für viele noch heute ein Held. Nicht nur über 100 Filme prägen seine Karriere, sondern auch die Tatsache, der erste Italiener gewesen zu sein, der die 100 Meter im Freistil in unter 1 Minute schaffte. Er gewann zahlreiche Schwimm- und Wasserballmeisterschaften und holte sogar Gold für Italien. Außerdem zeichnen ihn viele Talente aus, Wirken als Erfinder, abgeschlossenes Jurastudium und als Musiker glänzte er. Lustigerweise gehörte das Schwimmen auch zu den Hobbys von Terence Hill und holte ebenfalls eine Medaille mit seiner Mannschaft. Sein Vorbild war damals schon Carlo Pedersoli. Überdies hatte er eine deutsche Mutter, die aus Lommatzsch kommt. Er besitzt gleich drei Staatsbürgerschaften. Die Italienische, Amerikanische und die Deutsche.

Abschließend lässt sich sagen, dass zwei Schauspieler so einen Legendenstatus geschaffen haben und das nach 50 Jahren die Filme immer noch gefeiert werden, ist einzigartig in der Filmbranche!