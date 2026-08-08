Wir müssen reden… über Filme – 22 Jump Street

Willkommen zu Wir müssen reden… über Filme. Mit diesem Beitrag würde ich gerne meine Meinung zu Filme und Schauspieler teilen und gegebenenfalls eine Beitragsreihe machen.

Starten wir mit 22 Jump Street, einem Film, der meiner Meinung nach die lustigste Szene aller Zeiten beinhaltet. Doch warum? Im folgenden Abschnitt möchte ich dies erläutern. Falls ihr den Film und die Szene nicht kennt, schaut sie euch am besten erst einmal selber an. Der Film erschien 2014 und Regie führten Phil Lord und Christopher Miller. Für das Drehbuch verantwortlich sind Michael Bacall, Oren Uziel und Rodney Rothman. Hinter dem Film steckt Sony Pictures Entertainment.

22 Jump Street und das Familientreffen

Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) kommen frisch von der Polizei Akademie und sind eigentlich komplette Vollidioten. Schmidty ist ein typischer pummeliger Loser, aber 1-A Schüler und Jenko der sportliche Aufreißer und schlechte Noten Schreiber. Beide kennen sich seit der Highschool und haben sich während der Ausbildung angefreundet und gegenseitig unterstützt. Nun werden beide versetzt in eine Spezialoperation, die von Captain Dickson (Ice Cube) geleitet wird. Ein Unsympath wie er im Buche steht und ständig nur am Fluchen und Ausrasten ist.

Jedenfalls gibt es ein Drogenhändler Ring auf einem örtlichen College und die beiden „jung aussehenden“ sollen als Studenten die Dealer finden und die Drogen ausfindig machen. In den folgenden Tagen lernt Schmidt eine Studentin kennen und hat Sex mit ihr. Jenko ist mega stolz auf ihn und die frohe Botschaft erreicht sogar Captain Dickson, der ihm darauf ein High-Five gibt.

Es eskaliert komplett

Schmidt und seine Freundin Maya (Amber Stevens West) wollen ihre Familien im Restaurant aneinander vorstellen, dort lernt Schmidty auch ihren Vater zum ersten Mal kennen, der bereits vor Ort ist. Es stellt sich heraus, dass ihr Vater Captain Dickson ist, der ihn fortan am Essenstisch fragend, angeekelt und hasserfüllt anschaut. Seine Frau, Schmidt’s Eltern und Maya wissen natürlich nichts von dem Doppelleben, aber die Stimmung ist spürbar angespannt. Als Dicksons Tochter erläutert, wie sie sich kennengelernt haben rastet er komplett aus. Dabei schreit er herum, wann er als schwarze Person etwas zu trinken bekommt, bedient sich an der Salatbar und greift mit den Händen in die Bohnenschüssel, schmeißt das Chafing-Dish mit dem Fleisch um, bricht dem Huhn ein Flügel ab und sorgt für eine so heftige Randale, dass die Köche flüchten. Am Ende lacht Jenko noch, weil Captain Dickson Schmidt zuvor ein High-Five gab, weil er mit dessen Tochter geschlafen hat.

Darum funktioniert die Szene so gut

Jonah Hill und Ice Cube spielen hier spitzenmäßig und auch eine ihrer besten Leistungen. Als Captain Dickson, der auch gern mal einem mit einer Knarre vor der Nase herumfuchtelt, verbreitet Ice Cube große Angst und Respekt. Jonah Hill, der als Schmidty aus einem behüteten Elternhaus kommt, ist sichtlich eingeschüchtert und hat die Hosen voll. In Anbetracht der Tatsache, dass beide erst am Essen mit der Familie feststellen, mit wem Schmidt verkehrt und dass der Vater von seiner Tochter der angsteinflößenste Mensch ist, der einen Mord vertuschen kann, ist Comedy-Gold. Der Höhepunkt ist die Endstufe, die Captain Dickson erreicht und Ice Cube in dieser Rolle das Restaurant auseinander nimmt mit einem so boshaften Blick, dass man Todesangst bekommt, aber dennoch lachen muss.

> Noch mehr für die Augen.

Über diese besondere Szene wollte ich schon immer einmal reden, beziehungsweise schreiben. Vielleicht finde ich weitere Szenen oder Schauspieler, über die gesprochen werden muss und führe „Wir müssen reden… über Filme“ als Format fort.

Trailer zum Film 22 Jump Street.