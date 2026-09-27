Es gibt Fußballstadien und es gibt Fußballstadien, die selbst Menschen erkennen, die mit dem jeweiligen Verein eigentlich wenig anfangen können. Der Signal Iduna Park in Dortmund gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Die markanten gelben Stahlpylone, die kompakte Architektur und natürlich die legendäre Südtribüne machen das ehemalige Westfalenstadion zu einem der bekanntesten Fußballstadien Europas. Genau diesen Wiedererkennungswert möchte BRYX in einem deutlich kompakteren Format umsetzen. Mit dem BRYX Signal Iduna Park Borussia Dortmund gibt es nun ein offiziell lizenziertes Klemmbausteinmodell des Dortmunder Stadions. Das Modell besteht aus 760 Teilen, richtet sich an Baumeister ab zwölf Jahren und misst fertig aufgebaut gerade einmal rund 18,5 Zentimeter in der Breite.

Auf den ersten Blick wirkt das nach einem vergleichsweise kleinen Stadionmodell. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich allerdings, dass gerade der gewählte Maßstab einige interessante Herausforderungen mit sich bringt. BRYX versucht nämlich nicht, den Signal Iduna Park einfach möglichst klein nachzubauen und dabei jedes Detail des Originals unterzubringen. Stattdessen konzentriert sich das Design auf die architektonischen Merkmale, die das Stadion unverwechselbar machen. Wie gut dieser Ansatz funktioniert und ob das Modell auch abseits des klassischen BVB-Fanartikels überzeugen kann, zeigt die folgende Review.

Vielen Dank an BRYX für die Bereitstellung des Testmusters.

Der Signal Iduna Park als Klemmbausteinmodell

Der Signal Iduna Park ist mit seiner charakteristischen Architektur grundsätzlich ein dankbares Motiv für ein Klemmbausteinmodell. Gleichzeitig stellt gerade seine Größe eine Herausforderung dar. Im Original wirken die gewaltigen Tribünen, die Dachkonstruktion und vor allem die gelben Stahlpylone durch ihre Dimensionen. Bei einem Modell mit einer Breite von weniger als 20 Zentimetern müssen diese Strukturen entsprechend stark abstrahiert werden.

BRYX hat sich deshalb bewusst auf die Elemente konzentriert, die für den Wiedererkennungswert des Stadions entscheidend sind. Dazu gehören insbesondere die acht markanten gelben Stahlpylone, die das Erscheinungsbild des Signal Iduna Parks prägen. Auch die geschlossene Form des Stadions, die unterschiedlichen Tribünenbereiche, das Spielfeld und die Dachkonstruktion finden sich im Modell wieder. Das fertige Stadion misst ungefähr 18,5 x 18,1 x 6,2 Zentimeter und bleibt damit ausgesprochen kompakt. Gerade für ein Architekturmodell ist das interessant, denn es lässt sich problemlos auf einem Schreibtisch oder in einem Regal präsentieren.

Produkt BRYX Signal Iduna Park Borussia Dortmund Hersteller BRYX Modell Signal Iduna Park Borussia Dortmund Teileanzahl 760 Teile Maße ca. 18,5 x 18,1 x 6,2 cm Altersempfehlung ab 12 Jahren Lizenz Borussia Dortmund Maßstab Microscale Preis 70 Euro

BRYX – Architektur und Fanartikel kombiniert

BRYX konzentriert sich bei seinen Modellen auf unterschiedliche Themen und Motive. Beim Signal Iduna Park kommt neben dem eigentlichen Klemmbausteinmodell ein weiterer wichtiger Faktor hinzu: die offizielle Lizenz von Borussia Dortmund. Dadurch wird das Set nicht nur zu einem Architekturmodell, sondern gleichzeitig zu einem offiziellen Fanartikel des Vereins.

Bei einem solchen lizenzierten Modell kommt es allerdings nicht nur darauf an, Vereinsfarben und Logos möglichst prominent unterzubringen. Entscheidend ist vielmehr, ob das eigentliche Bauwerk trotz des kleinen Maßstabs erkennbar bleibt. Genau hier liegt die Herausforderung eines solchen Sets. Auf einer sehr kleinen Grundfläche müssen möglichst wenige, aber dafür gezielt ausgewählte Bauelemente eingesetzt werden, um die charakteristische Architektur des Originals wiederzugeben. Beim Signal Iduna Park sind die Voraussetzungen dafür grundsätzlich gut, denn die gelben Stahlpylone und die markante Form des Stadions sorgen bereits für einen hohen Wiedererkennungswert.

Verpackung und Lieferumfang

Schon die Verpackung macht deutlich, welches Motiv hier im Mittelpunkt steht. Der Signal Iduna Park wird prominent präsentiert und die Gestaltung stellt den Bezug zu Borussia Dortmund unmittelbar her. Damit ist bereits auf der Vorderseite klar, dass es sich nicht um ein generisches Stadionmodell handelt, sondern um die konkrete Nachbildung der Dortmunder Spielstätte.

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Im Karton befinden sich die für den Aufbau benötigten Klemmbausteine sowie die entsprechende Bauanleitung. Insgesamt bringt das Set 760 Teile mit. Angesichts der späteren Abmessungen ist das durchaus eine beachtliche Anzahl. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass bei einem solchen Microscale-Modell viele kleine Bauteile benötigt werden. Statt große Bereiche mit wenigen größeren Elementen aufzubauen, werden zahlreiche kleine Platten, Fliesen, Clips, Stangen und weitere Bauteile miteinander kombiniert. Dadurch steckt in dem relativ kleinen Modell deutlich mehr Aufbauarbeit, als die fertigen Abmessungen zunächst vermuten lassen.

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Der Aufbau – viele kleine Elemente auf wenig Fläche

Der Aufbau unterscheidet sich spürbar von einem klassischen Klemmbausteinset, bei dem größere Bauelemente schnell sichtbare Fortschritte erzeugen. Beim BRYX Signal Iduna Park entsteht das Modell wesentlich kleinteiliger. Viele einzelne Bauteile übernehmen nur kleine Aufgaben und ergeben erst gemeinsam die größeren Strukturen des Stadions. Gerade bei den Tribünen, den Außenbereichen und der Dachkonstruktion wird dadurch eine hohe Teile-Dichte erreicht.

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Das bedeutet gleichzeitig, dass beim Aufbau etwas mehr Aufmerksamkeit und Fingerfertigkeit gefragt ist. Gerade die filigranen Außenelemente müssen sauber positioniert werden, damit die charakteristische Form des Stadions am Ende stimmt. Wer bereits Erfahrung mit Architektur- oder Microscale-Modellen hat, dürfte sich hier schnell zurechtfinden. Für Einsteiger ist der Aufbau ebenfalls machbar, allerdings sollte man sich bewusst sein, dass das Modell nicht einfach aus großen Grundelementen zusammengesetzt wird.

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Interessant ist dabei, wie schnell aus den vielen kleinen Einzelteilen die charakteristische Form des Signal Iduna Parks entsteht. Mit jedem Bauabschnitt wird deutlicher, wie Tribünen, Spielfeld, Dach und Außenkonstruktion ineinandergreifen. Gerade bei einem Modell dieser Größe ist dieser Entwicklungsprozess ein wichtiger Teil des Reizes.

Die gelben Stahlpylone sind der wichtigste Blickfang

Bei einem Microscale-Modell stellt sich immer die Frage, welche Details unbedingt vorhanden sein müssen und welche ohne größere Auswirkungen auf den Gesamteindruck weggelassen werden können. Beim Signal Iduna Park ist die Antwort ziemlich eindeutig: Die gelben Stahlpylone gehören zwingend dazu. Sie sind eines der auffälligsten architektonischen Merkmale des Stadions und sorgen dafür, dass das Modell schon aus einiger Entfernung eindeutig zugeordnet werden kann.

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Der Kontrast zwischen den kräftig gelben Trägern und dem ansonsten überwiegend dunklen beziehungsweise grauen Stadionkörper funktioniert dabei sehr gut. Selbst wenn man das Modell nur als Silhouette betrachtet, ist schnell klar, welches Stadion hier dargestellt wird. Genau darin zeigt sich die Stärke des gewählten Designs: BRYX versucht nicht, mit möglichst vielen kleinen Details um jeden Preis eine möglichst exakte Miniatur zu schaffen, sondern setzt die verfügbaren Teile dort ein, wo sie für die Wiedererkennbarkeit den größten Effekt haben.

Architektur statt bloßer Fanartikel

Gerade bei lizenzierten Fußballmodellen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass am Ende lediglich ein kleiner Fanartikel entsteht, bei dem die eigentliche Architektur in den Hintergrund rückt. Beim BRYX Signal Iduna Park ist das anders. Das Modell konzentriert sich tatsächlich auf das Stadion selbst und versucht nicht, die Lizenz lediglich über Farben und Logos zu transportieren.

Die geschlossene Form, die Tribünen, das Spielfeld, die Dachkonstruktion und die markanten gelben Stahlträger ergeben gemeinsam eine kompakte Darstellung des Originals. Besonders interessant ist der Blick von oben. Hier wird die eigentliche Stadionform deutlich sichtbar, während die gelben Stahlkonstruktionen außen wie ein Gerüst um das Gebäude verlaufen. Von der Seite betrachtet dominieren dagegen die charakteristischen Träger und die Fassadengestaltung. Dadurch funktioniert das Modell aus mehreren Perspektiven und wirkt nicht wie eine reine Frontansicht.

760 Teile auf weniger als 20 Zentimetern

Beim Aufbau zeigt sich schnell, dass BRYX die 760 Teile sehr gezielt einsetzt. Viele Bereiche bestehen aus zahlreichen kleinen Platten, Fliesen, Clips und weiteren Bauteilen, die erst in Kombination ihre eigentliche Wirkung entfalten. Besonders bei der Dachkonstruktion und den äußeren Strukturen ist deshalb etwas mehr Fingerfertigkeit gefragt. Die einzelnen Bauabschnitte sind zwar nicht übermäßig komplex, verlangen durch die kleinen Elemente aber eine gewisse Aufmerksamkeit.

Gerade darin liegt gleichzeitig der Reiz des Sets. Statt große Flächen mit wenigen Bauteilen aufzubauen, entsteht der Signal Iduna Park Schritt für Schritt aus vielen kleinen Konstruktionen. Dadurch bekommt das Modell trotz seines kompakten Formats eine überraschend abwechslungsreiche Oberfläche. Der Aufbau vermittelt zudem recht gut, wie stark bei einem solchen Architekturmodell mit Formen, Ebenen und Farben gearbeitet werden muss, um die charakteristischen Strukturen des Originals in einem deutlich kleineren Maßstab wiederzugeben.

Die kompakte Größe ist Stärke und Einschränkung zugleich

Mit seinen kompakten Abmessungen lässt sich der fertige Signal Iduna Park problemlos auf einem Schreibtisch, im Regal oder in einer Vitrine unterbringen. Gerade als Architekturmodell ist das praktisch, denn größere Stadionmodelle benötigen schnell eine erhebliche Stellfläche. Hier bekommt man dagegen ein Modell, das sich auch dort präsentieren lässt, wo für ein wesentlich größeres Stadion schlicht kein Platz wäre.

Der kleine Maßstab setzt dem Detailgrad allerdings klare Grenzen. Innenräume, einzelne Zuschauer, Spielertunnel oder viele kleinere Elemente der realen Arena lassen sich in dieser Größe nicht sinnvoll umsetzen. Stattdessen geht es darum, die wesentlichen Strukturen des Stadions zu vermitteln. Wer sich dem Modell mit dieser Erwartung nähert, wird die Abstraktion eher als Teil des Konzepts denn als fehlendes Detail betrachten. Gerade die markanten Elemente wie die gelben Stahlpylone, die Tribünen und die geschlossene Stadionform bleiben dabei ausreichend präsent, um den Signal Iduna Park eindeutig erkennbar zu machen.

70 Euro für 760 Teile – wie ist der Preis einzuordnen?

70 Euro sind für das BRYX Modell zunächst eine durchaus ambitionierte Summe. Der häufig herangezogene Preis pro Stein fällt mit rund 9,2 Cent entsprechend nicht besonders niedrig aus. Bei einem Architekturmodell sollte dieser Wert allerdings nicht isoliert betrachtet werden. Die Anzahl der Teile lässt sich hier nur eingeschränkt mit einem klassischen Klemmbausteinset vergleichen, bei dem größere Elemente schnell ganze Bereiche des Modells bilden können.

Gerade Architektur- und Microscale-Sets fallen bezogen auf ihre Abmessungen häufig teurer aus. Auf einer kleinen Grundfläche müssen zahlreiche kleine Bauteile miteinander kombiniert werden, um Fassaden, Tribünen oder Dachstrukturen darzustellen. Ein größer dimensioniertes Modell kann für dieselbe bauliche Struktur teilweise mit deutlich weniger, dafür größeren Elementen auskommen. Beim Signal Iduna Park steckt entsprechend ein großer Teil des Aufwands in der kleinteiligen Umsetzung der Architektur.

Dazu kommen die offizielle Borussia-Dortmund-Lizenz und die Entwicklung eines Modells, bei dem die charakteristischen Merkmale des Stadions trotz des kleinen Maßstabs erhalten bleiben müssen. Das macht den Preis nachvollziehbarer, ändert aber nichts daran, dass 70 Euro weiterhin eine Investition sind. Wer vor allem möglichst viele Klemmbausteine für sein Geld sucht, wird bei anderen Sets ein günstigeres Verhältnis finden. Beim BRYX Signal Iduna Park bezahlt man dagegen stärker für die konkrete Umsetzung eines lizenzierten Bauwerks, die kompakte Präsentationsgröße und das spezielle Architekturkonzept.

Fazit

Der BRYX Signal Iduna Park Borussia Dortmund zeigt eindrucksvoll, wie viel Architektur sich auf einer vergleichsweise kleinen Fläche darstellen lässt. Mit rund 18,5 Zentimetern Breite kann das Modell natürlich nicht jedes Detail des Originals abbilden. Das ist aber auch gar nicht notwendig. BRYX konzentriert sich auf die architektonischen Merkmale, die den Signal Iduna Park unverwechselbar machen. Allen voran stehen dabei die markanten gelben Stahlpylone, die gemeinsam mit der geschlossenen Stadionform, den Tribünen, dem Spielfeld und den farblich abgesetzten Tribünen für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen.

Besonders gut gefällt die hohe Teile-Dichte. 760 Bauteile wirken zunächst vielleicht nicht nach besonders viel, verteilen sich beim BRYX Modell aber auf zahlreiche kleine Strukturen. Dadurch entsteht deutlich mehr Detail, als die kompakten Abmessungen vermuten lassen. Der Aufbau ist entsprechend kleinteilig und verlangt an einigen Stellen etwas mehr Aufmerksamkeit, gleichzeitig macht gerade diese Konstruktion den Reiz des Modells aus.

Der BRYX Signal Iduna Park ist damit weniger ein klassisches Klemmbausteinset, bei dem möglichst viele Steine für möglichst wenig Geld im Mittelpunkt stehen. Vielmehr handelt es sich um ein kompaktes Architektur- und Fanmodell, das die charakteristische Optik des Dortmunder Stadions in ein kleines Format überträgt. Und genau das gelingt erstaunlich gut. Wer eine besondere Verbindung zum Signal Iduna Park hat oder generell Architekturmodelle und Fußballstadien aus Klemmbausteinen sammelt, bekommt hier ein Modell, das trotz seiner geringen Größe einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Erhältlich ist das Modell im herstellereigenen Shop oder über bekannte Onlineplattformen*.

Noch bis zum 4. Oktober könnt ihr zudem bei unserem Geburtstagsgewinnspiel euer Glück versuchen und ein neues Set des Signal Iduna Parks gewinnen.

Das Baustein-Set Signal Iduna Park – Borussia Dortmund wurde Game2Gether von BRYX für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.