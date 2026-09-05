Neuheiten und Nachdrucke im September 2026 bei altraverse

Der September 2026 bei altraverse hat es ganz schön in sich! Da wären eine Menge neuer Serienstarts, wie Chiara – Die wahre Tochter bin ich. Die Fortsetzung zu Gachiakuta und der Adaption des Videospiels Dark Souls. Außerdem kommt die aktuelle Shojo-Stars-Preview mit einem zauberhaften Poster auf der Rückseite daher.
September 2026 bei altraverse im Handel
- Aisha – Noch einmal ins Licht, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Arifureta Zero – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Astelle und der geheime Sohn des Kaisers, Band 07 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Aufgeweckt mit einem Kuss, Band 08 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Band 08 mit Schuber – € (D) 14,00 | € (A) 14,40 – Abschlussband!
- Chiara – Die wahre Tochter bin ich, Band 01 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- DARK SOULS REDEMPTION, Band 03 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Echt jetzt Tamon?!, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Eine Blume unter Wölfen, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Einfach Japanisch Austria Edition, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- GACHIAKUTA, Band 18 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Gespielte Liebe … oder doch nicht?!, Band 07 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- I’m the Max-Level Newbie, Band 02 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Limited Run – Ein eiskaltes Angebot, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 28 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Meine ganz besondere Hochzeit, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 09 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 09 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- OMORI, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Overgeared, Band 10 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Painter of the Night, Band 04 – € (D) 18,00 | € (A) 18,50
- Prinz Freya, Band 14 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- PS: Ich will die Scheidung!, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Tokyo Aliens, Band 12 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Vivi – Das Häschen und der große böse Leopard, Band 08 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
Am 28.09.2026 erscheint:
- MANGA ISSHO, Band 07 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20
Ab dem 14. September 2026 bei altraverse als E-Book
- DARK SOULS REDEMPTION, Band 03 – € (D) 7,99
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 05 – € (D) 3,99
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 10 – € (D) 3,99
- Eine Blume unter Wölfen, Band 01 – € (D) 3,99
- GACHIAKUTA, Band 18 – € (D) 3,99
- Gespielte Liebe … oder doch nicht?, Band 07 – € (D) 3,99
- Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 14 – € (D) 5,99
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 28 – € (D) 3,99
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 06 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
- Meine ganz besondere Hochzeit, Band 06 – € (D) 3,99
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 09 – € (D) 6,99
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 09 – € (D) 3,99
- Prinz Freya, Band 14 – € (D) 3,99
- PS: Ich will die Scheidung!, Band 02 – € (D) 3,99
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 05 – € (D) 3,99
- Tokyo Aliens, Band 12 – € (D) 3,99
> Liste vom August.
Die Nachdrucke
- Die Legende von Azfareo Ultra, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Ein Zeichen der Zuneigung, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 02-04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- GACHIAKUTA, Band 06 und Band 17 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- OMORI, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Overgeared, Band 08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Solo Leveling, Band 01, Band 03-04, Band 09 und Band 13-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Tomb Raider King, Band 12-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Durch Verzögerung verschoben auf
Oktober
- Cold – Die Kreatur, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Cold – Die Kreatur Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Das Geheimnis von Scarecrow, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Das Geheimnis von Scarecrow Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- In these Words, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 03 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Unholy Blood – Die Rache der Vampirin, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- The Art of Gin Zarbo, Artbook – € (D) 30,00 | € (A) 30,90