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Neuheiten und Nachdrucke im September 2026 bei altraverse

Daniel Plaumann
By Daniel Plaumann
September 2026 bei altraverse
Bildquelle: © March, yuun, altraverse

Der September 2026 bei altraverse hat es ganz schön in sich! Da wären eine Menge neuer Serienstarts, wie Chiara – Die wahre Tochter bin ich. Die Fortsetzung zu Gachiakuta und der Adaption des Videospiels Dark Souls. Außerdem kommt die aktuelle Shojo-Stars-Preview mit einem zauberhaften Poster auf der Rückseite daher.

September 2026 bei altraverse im Handel

Am 28.09.2026 erscheint:

  • MANGA ISSHO, Band 07 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20

Ab dem 14. September 2026 bei altraverse als E-Book

  • DARK SOULS REDEMPTION, Band 03 – € (D) 7,99
  • Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 05 – € (D) 3,99
  • Echt jetzt, Tamon?!, Band 10 – € (D) 3,99
  • Eine Blume unter Wölfen, Band 01 – € (D) 3,99
  • GACHIAKUTA, Band 18 – € (D) 3,99
  • Gespielte Liebe … oder doch nicht?, Band 07 – € (D) 3,99
  • Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 14 – € (D) 5,99
  • Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 28 – € (D) 3,99
  • Mein Ritter ist kein Engel, Band 06 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
  • Meine ganz besondere Hochzeit, Band 06 – € (D) 3,99
  • Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 09 – € (D) 6,99
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 09 – € (D) 3,99
  • Prinz Freya, Band 14 – € (D) 3,99
  • PS: Ich will die Scheidung!, Band 02 – € (D) 3,99
  • Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 05 – € (D) 3,99
  • Tokyo Aliens, Band 12 – € (D) 3,99

> Liste vom August.

Die Nachdrucke

  • Die Legende von Azfareo Ultra, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Ein Zeichen der Zuneigung, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 02-04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • GACHIAKUTA, Band 06 und Band 17 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • OMORI, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Overgeared, Band 08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Solo Leveling, Band 01, Band 03-04, Band 09 und Band 13-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Tomb Raider King, Band 12-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Durch Verzögerung verschoben auf

Oktober

  • Cold – Die Kreatur, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Cold – Die Kreatur Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Das Geheimnis von Scarecrow, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Das Geheimnis von Scarecrow Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • In these Words, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 03 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
  • Unholy Blood – Die Rache der Vampirin, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
  • The Art of Gin Zarbo, Artbook – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
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Daniel Plaumann
Daniel Plaumann
Seit 2014 schreibe ich für das tollste Online Magazin in Deutschland. Ich kümmere mich um alles an News von den Microsoft Studios, einigen Releases und Buchkritiken zu Comics sowie Mangas.
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