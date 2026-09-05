Neuheiten und Nachdrucke im September 2026 bei altraverse

Der September 2026 bei altraverse hat es ganz schön in sich! Da wären eine Menge neuer Serienstarts, wie Chiara – Die wahre Tochter bin ich. Die Fortsetzung zu Gachiakuta und der Adaption des Videospiels Dark Souls. Außerdem kommt die aktuelle Shojo-Stars-Preview mit einem zauberhaften Poster auf der Rückseite daher.

September 2026 bei altraverse im Handel

Am 28.09.2026 erscheint:

MANGA ISSHO , Band 07 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20

Ab dem 14. September 2026 bei altraverse als E-Book

DARK SOULS REDEMPTION, Band 03 – € (D) 7,99

Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 05 – € (D) 3,99

Echt jetzt, Tamon?!, Band 10 – € (D) 3,99

Eine Blume unter Wölfen, Band 01 – € (D) 3,99

GACHIAKUTA, Band 18 – € (D) 3,99

Gespielte Liebe … oder doch nicht?, Band 07 – € (D) 3,99

Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 14 – € (D) 5,99

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 28 – € (D) 3,99

Mein Ritter ist kein Engel, Band 06 – € (D) 3,99 – Abschlussband!

Meine ganz besondere Hochzeit, Band 06 – € (D) 3,99

Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 09 – € (D) 6,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 09 – € (D) 3,99

Prinz Freya, Band 14 – € (D) 3,99

PS: Ich will die Scheidung!, Band 02 – € (D) 3,99

Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 05 – € (D) 3,99

Tokyo Aliens, Band 12 – € (D) 3,99

> Liste vom August.

Die Nachdrucke

Die Legende von Azfareo Ultra, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Ein Zeichen der Zuneigung, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 02-04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

GACHIAKUTA, Band 06 und Band 17 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

OMORI, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Overgeared, Band 08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Solo Leveling, Band 01, Band 03-04, Band 09 und Band 13-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Tomb Raider King, Band 12-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Durch Verzögerung verschoben auf

Oktober