Neuheiten und Nachdrucke im August 2026 bei altraverse

Mit dem August 2026 bei altraverse startet eine neue Romanze zum Probierpreis von 5 Euro. Dabei handelt es sich um die neue Reihe Mein Bodyguard mit Biss. Der neue Shojo zwischen einer reichen und schönen Frau und ihr neuer Sicherheitsmann sorgt für Herzklopfen.

August 2026 bei altraverse im Handel

Ab dem 10. August 2026 bei altraverse als E-Book

Clarice – Gefangene im Winterpalast, Band 04 – € (D) 7,99

Dead Mount Death Play, Band 16 – € (D) 3,99

Der Fluch des Kyogane-Clans, Band 03 – € (D) 3,99

Der Wolf und die Streunerin, Band 04 – € (D) 3,99

Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 07 – € (D) 3,99

Faker’s Light, Band 01 – € (D) 9,99

Falsche Engel, wahre Liebe?, Band 06 – € (D) 3,99

Go! Go! Loser Ranger!, Band 13 – € (D) 3,99

Goblin Slayer! Year One, Band 14 – € (D) 3,99

Herr Lehrer, wir werden die Welt zerstören!, Band 08 – € (D) 3,99

Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 10 – € (D) 3,99

Love Bullet, Band 01 – € (D) 5,99

Luna – Die Champignonhexe, Band 04 – € (D) 3,99

Mein Bodyguard mit Biss, Band 01 – € (D) 3,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kleimans Rache, Band 08 – € (D) 3,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 30 – € (D) 3,99

Nezumi – Willst Du mit mir morden gehen?, Band 06 – € (D) 5,99

Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 16 – € (D) 3,99

Rooster Fighter, Band 09 – € (D) 5,99

Silence, Band 04 – € (D) 5,99

> Liste vom Juli.

Die Nachdrucke

[Mein*Star], Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Aisha – Noch einmal ins Licht, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 01 und Band 07 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 07 und Band 15 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Fullmetal Alchemist Ultra, Band 01 und Band 02 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20

I’m the Max-Level Newbie, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Juvelian – Vater, ich will diese Ehe nicht!, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 09 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Shangri-La Frontier, Band 11-Band 12, Band 21-22 und Band 24 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

September

Aufgeweckt mit einem Kuss, Band 08 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Band 08 im Schuber – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Das Geheimnis von Scarecrow, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 03 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Tomb Raider King, Band 16 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Oktober