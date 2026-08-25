Panini auf der gamescom – Exklusive Marvel Variants

In Halle 05.2 / Stand B012 dürfen wir Panini auf der gamescom begrüßen. Neben dem Material mit Gaming Bezug gibt es an diesen Messe-Tagen exklusive Variants zu Marvel Comics.

Panini auf der gamescom

Abgesehen von den Presse-Tagen findet die gamescom offiziell vom 26. – 30. August in Köln statt. Wie bereits erwähnt hat auch der Panini Verlag für Comics, Mangas und Sticker ihren Stand in Halle 05.2 aufgebaut. Dort könnt ihr exklusive gamescom Variants ergattern, welche je auf 333 Exemplare limitiert sind. Falls überhaupt möglich sind die übrig gebliebenen über den Online-Shop erhältlich und jetzt schon vorbestellbar.

Zu den gamescom Ausgaben gehören:

Spider-Man & Wolverine 3 für 14,00€

Spider-Man 9 für 10,00€

Venom 3 für 27,00€

Avengers 31 für 9,00€

> Unsere Comic Reviews.

Wir wünschen allen Besuchern der gamescom 2026 viel Spaß. Wir sind ebenfalls vor Ort und berichten davon.