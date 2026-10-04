Minecraft gehört längst nicht mehr nur auf den Bildschirm. Mit der Minecraft Experience: Villager Rescue wird die bekannte Blockwelt in die Realität übertragen. In Oberhausen können Besucher in der Minecraft Experience selbst Teil einer interaktiven Rettungsmission werden und dabei verschiedene Minecraft-Biome erkunden.

Nachdem wir bereits über die Verlängerung der Minecraft Experience bis Januar 2027 berichtet haben, haben wir uns das Erlebnis nun selbst angesehen. Wie gut funktioniert die Kombination aus realen Kulissen, Projektionen und interaktiven Aufgaben? Und lohnt sich der Besuch auch für Familien, bei denen nicht jedes Mitglied ein eingefleischter Minecraft-Fan ist?

Das OBEX in Oberhausen

Die Minecraft Experience: Villager Rescue findet im OBEX an der Duisburger Straße 375 in Oberhausen statt. Das Veranstaltungszentrum bietet neben der Minecraft Experience aktuell auch die Polar Experience und verfügt über einen großzügigen Eingangs- und Aufenthaltsbereich mit gastronomischen Angeboten.

Auch die Anreise gestaltet sich unkompliziert. Wer mit dem Auto kommt, findet 240 kostenpflichtige Parkplätze direkt vor Ort. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Ruhrorter Straße 9a, der Parkplatz befindet sich gegenüber des OBEX. Die Parkgebühr wird direkt vor Ort im OBEX bezahlt. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das OBEX gut erreichbar. Die Buslinien 939, 957 und SB93 fahren bis zur Haltestelle „Quartier 231“. Von dort sind es laut OBEX nur etwa fünf Minuten zu Fuß bis zum Veranstaltungsort. Wer mit der Bahn anreist, kann vom Oberhausener Hauptbahnhof ebenfalls bequem zum OBEX gelangen. Laut den Angaben des Veranstalters ist der Veranstaltungsort vom Hauptbahnhof aus in rund 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Alternativ kann die Strecke auch mit dem Bus zurückgelegt werden.

Im großen Vorraum befinden sich neben der Gastronomie auch die Zugänge zu den beiden aktuell stattfindenden Experiences. Dadurch lässt sich der Besuch angenehm beginnen oder nach dem eigentlichen Erlebnis noch etwas Zeit vor Ort verbringen.

Die Kombination mit der Polar Experience

Ein weiterer Vorteil des Standorts Oberhausen ist, dass im OBEX aktuell neben der Minecraft Experience auch die Polar Experience angeboten wird. Das ist besonders praktisch, wenn eine Gruppe unterschiedliche Interessen hat.

Wer beispielsweise als Familie oder mit einer größeren Gruppe unterwegs ist, muss sich nicht zwingend für eine gemeinsame Experience entscheiden. Während ein Teil der Gruppe die Minecraft Experience besucht, kann der andere Teil die Polar Experience erleben. Anschließend trifft man sich wieder im großzügigen Vorraum des OBEX. Gerade für Familien mit unterschiedlichen Interessen ist diese Kombination interessant.

Fester Timeslot und kurze Wartezeit

Für die Minecraft Experience in Oberhausen wird bereits bei der Buchung ein fester Timeslot ausgewählt. Vor Ort heißt es dann zunächst kurz warten, bis die jeweilige Gruppe vollständig ist. Lange Wartezeiten gehören damit nicht zum eigentlichen Ablauf. Die Öffnungszeiten variieren etwas: Am Wochenende öffnet die Experience bereits um 9 Uhr, unter der Woche je nach Tag um 10 Uhr bzw. 12 Uhr. Die Zeitfenster können im 15-Minuten-Rhythmus gebucht werden.

Der Orb – das zentrale Werkzeug der Experience

Eine zentrale Rolle während der gesamten Minecraft Experience spielt der Orb. Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn einen eigenen Orb, der als persönliches Interaktionsgerät durch die verschiedenen Bereiche dient. Dabei ist der Orb nicht einfach nur ein Controller. Seine Bewegungen werden von der Technik der Experience erkannt und direkt in die jeweiligen Aktionen übertragen. Ob Bäume fällen, Tiere einsammeln, Materialien verarbeiten oder Obsidian auf das Netherportal übertragen, der Orb ist bei zahlreichen Aufgaben das wichtigste Werkzeug.

Auch optisch und haptisch gibt der Orb Feedback. Je nach Situation wechselt seine Farbe und durch Vibrationen bekommt man zusätzlich eine direkte Rückmeldung über bestimmte Aktionen. Dadurch muss man nicht ständig auf eine Anzeige schauen, sondern bekommt einen Teil des Feedbacks direkt über das Gerät.

Der erste Schritt in die Minecraft-Welt

Sobald die Gruppe komplett ist, beginnt die Einführung. Die Teilnehmer erhalten zunächst einige Informationen zum Ablauf und anschließend ihren Orb der Interaktion. Danach geht es gemeinsam in die Welt von Minecraft. Zum Einstieg wartet ein Begrüßungsvideo, das auf die bevorstehende Mission einstimmt. Ab diesem Moment ist klar: Hier wird nicht einfach eine Ausstellung besucht, sondern gemeinsam eine Aufgabe erfüllt.

Schon im ersten Raum wird deutlich, was die Minecraft Experience ausmacht. Der Bereich ist aufwendig im Stil eines Minecraft-Waldes gestaltet und verbindet reale Kulissen mit Projektionen und interaktiven Elementen. Zu Beginn müssen zunächst Ressourcen gesammelt werden. Holz und Äpfel stehen dabei auf dem Programm.

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Die Äpfel werden auf dem Boden beziehungsweise über die Projektion dargestellt. Um sie einzusammeln, reicht es, auf die entsprechenden Stellen zu treten. Beim Holz wird es schon etwas aktiver: An bestimmten Punkten können die Teilnehmer mit ihrem Orb Schlagbewegungen ausführen und dadurch die Bäume fällen. Auch Tiere wie Hühner und Schweine lassen sich sammeln. Teilweise erscheinen diese auf der Projektionsfläche und können dort mit dem Orb erfasst werden.

Schon hier zeigt sich, wie intuitiv sich der Orb einsetzen lässt. Nach kurzer Eingewöhnung gehen die verschiedenen Interaktionen nahezu selbstverständlich von der Hand. Dadurch entsteht bereits im ersten Raum das Gefühl, tatsächlich mit der Minecraft-Umgebung zu interagieren.

Dann dimmt die Beleuchtung herunter und es wird Nacht. Mit der Dunkelheit tauchen auch die ersten Gegner auf. Zombies, Spinnen und sogar ein Chicken Jockey sorgen dafür, dass aus dem zunächst friedlichen Sammeln schnell eine gemeinsame Verteidigungsaktion wird. Gerade dieser Wechsel funktioniert hervorragend. Eben noch steht man im Minecraft-Wald und sammelt Ressourcen, kurz darauf muss die gesamte Gruppe zusammenarbeiten, um sich gegen die auftauchenden Monster zu behaupten.

Jeder Raum bringt neue Aufgaben

An dieser Stelle wollen wir bewusst nicht zu viel vorwegnehmen. Die einzelnen Bereiche leben nämlich auch davon, dass man vorher nicht genau weiß, welche Aufgabe als Nächstes wartet. Was sich allerdings sagen lässt: Jeder Raum ist anders gestaltet und setzt auf eine andere Form der Interaktion. Mal werden Ressourcen gesammelt, mal sind Bewegungen gefragt, an anderer Stelle geht es um Geschicklichkeit oder gemeinsames Lösen einer Aufgabe. Auch technisch gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Neben den Projektionen kommen unter anderem interaktive Elemente und ein großer Touchscreen zum Einsatz. Dadurch fühlt sich kein Abschnitt wie eine bloße Wiederholung des vorherigen an.

Crafting an der Werkbank

Besonders gelungen ist die Umsetzung des Craftings. Minecraft-Spieler kennen die Werkbank natürlich bestens, in der Experience wird daraus jedoch eine tatsächliche Interaktion. Die Teilnehmer versehen ihren Orb zunächst mit dem benötigten Material. Anschließend muss dieses an der richtigen Stelle auf den Werkbänken abgelegt werden. So entstehen nach und nach die benötigten Werkzeuge. Das funktioniert erstaunlich intuitiv und überträgt eine der bekanntesten Minecraft-Mechaniken auf die reale Welt. Statt Material lediglich über ein Inventar zu kombinieren, führt man den Vorgang selbst aus. Gerade solche Momente machen den Reiz der Experience aus.

Von der Oberfläche bis unter Wasser

Besonders immersiv ist ein Raum, der nahezu vollständig aus Projektionsflächen besteht. Hier verändert sich die Umgebung während der Mission und führt die Gruppe zunächst über Wasser und anschließend sogar unter die Wasseroberfläche. Auch hier geht es wieder darum, Materialien zu sammeln und gemeinsam Aufgaben zu erfüllen. Durch die großflächigen Projektionen entsteht dabei ein völlig anderes Raumgefühl als in den stärker mit realen Kulissen ausgestatteten Bereichen. Die Grenzen zwischen dem tatsächlichen Raum und der virtuellen Minecraft-Welt verschwimmen zunehmend.

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Ein Portal aus Obsidian

Ein weiteres Highlight ist der Aufbau des Netherportals. Auch hier wird eine bekannte Minecraft-Mechanik in eine interaktive Aufgabe verwandelt. Zunächst können Blöcke in Lava verwandelt werden. Anschließend kommt Wasser zum Einsatz, wodurch Obsidian entsteht. Das gewonnene Obsidian lässt sich anschließend mit dem Orb auf das Portal übertragen. Stück für Stück wächst dadurch der Portalrahmen aus immer mehr Obsidianblöcken. Es ist nur eine von vielen Situationen, in denen die Experience bekannte Minecraft-Mechaniken nicht einfach auf einer Leinwand zeigt, sondern die Besucher selbst damit arbeiten lässt.

Mit Softbällen gegen Piglins und Lohen

Im Nether wird es schließlich wieder actionreicher. Gegen Piglins und Lohen wird dabei allerdings nicht mit einem virtuellen Schwert gekämpft. Stattdessen kommen echte Softbälle zum Einsatz. Diese werden auf die Projektionsfläche geworfen und treffen dort auf die dargestellten Gegner. Die Kombination aus echter Bewegung und virtueller Umgebung funktioniert dabei ausgesprochen gut und sorgt gleichzeitig für jede Menge Spaß. Gerade hier merkt man auch, dass die Minecraft Experience ihre Besucher bewusst in Bewegung bringt.

Viel Abwechslung und überraschend viel Bewegung

Was uns während des gesamten Besuchs besonders gut gefallen hat, ist die Abwechslung. Jeder Raum funktioniert etwas anders und bringt neue Interaktionen mit sich. Dadurch bleibt die Experience über die gesamte Dauer interessant. Man läuft durch die verschiedenen Bereiche, sammelt Materialien, arbeitet mit dem Orb, interagiert mit Projektionen, nutzt Werkbänke oder wirft Softbälle auf virtuelle Gegner.

Das ist durchaus körperlich spürbar. Wer bei einer Experience dieser Art einen gemütlichen Rundgang erwartet, dürfte überrascht sein. Während des Besuchs bleibt man gut in Bewegung und führt immer wieder aktive Bewegungen aus. Anstrengend wird es dabei nicht im sportlichen Sinne, aber nach rund einer Stunde merkt man durchaus, dass man nicht einfach nur vor verschiedenen Leinwänden gestanden hat.

Das ist allerdings eher positiv zu sehen. Die Minecraft Experience schafft es dadurch, ihre Besucher tatsächlich in das Geschehen einzubeziehen. Man steht eben nicht nur vor einer Leinwand und schaut zu, sondern muss selbst aktiv werden.

Die Technik funktioniert erstaunlich gut

Ein wichtiger Bestandteil des Erlebnisses ist natürlich die Technik. Schließlich müssen die Bewegungen der Teilnehmer erkannt und möglichst direkt in die virtuelle Umgebung übertragen werden. Hier hat uns insbesondere die Erkennung des Orbs überzeugt. Die Interaktionen funktionieren überwiegend zuverlässig und nachvollziehbar. Dadurch entsteht nur selten das Gefühl, dass die Technik gerade im Weg steht. Stattdessen wird sie zu einem Werkzeug, das man nach kurzer Zeit ganz selbstverständlich benutzt.

Besonders interessant ist dabei die Kombination verschiedener Systeme. Projektionen, reale Kulissen, Licht, Sound, Bewegungserkennung und Touch-Interaktionen greifen ineinander und sorgen dafür, dass die Räume jeweils einen eigenen Charakter bekommen.

Freundliche Begleitung durch die gesamte Experience

Ein weiterer Pluspunkt sind die Mitarbeiter vor Ort. Die Gruppe wird während der gesamten Experience von freundlichen und sympathischen Mitarbeitern begleitet. Diese erklären die einzelnen Räume und Aufgaben und stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Das ist gerade für Besucher hilfreich, die nicht genau wissen, was sie als Nächstes tun sollen. Gleichzeitig wird dadurch verhindert, dass einzelne Gruppenmitglieder bei einer Aufgabe einfach außen vor bleiben.

Für Familien ist das besonders angenehm. Auch jüngere Teilnehmer können sich auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren, während die Mitarbeiter durch die einzelnen Stationen führen und bei Bedarf Hilfestellung leisten. Die Betreuung sorgt dabei auch dafür, dass Eltern nicht permanent erklären müssen, was als Nächstes zu tun ist oder wie eine Interaktion funktioniert. Die Kinder können sich dadurch weitgehend auf die eigentliche Mission konzentrieren.

Minecraft gemeinsam erleben

Genau darin liegt für uns eine der größten Stärken der Minecraft Experience in Oberhausen. Minecraft wird normalerweise auf einem Bildschirm gespielt. Selbst im Multiplayer sitzt jeder Teilnehmer letztlich vor seinem eigenen Gerät und steuert seine Figur mit Controller, Maus und Tastatur. In Oberhausen wird dieses Prinzip komplett umgedreht. Die Teilnehmer stehen gemeinsam in einem Raum, müssen sich absprechen, Ressourcen sammeln, Aufgaben lösen und auf die Ereignisse reagieren. Kommunikation und Teamwork sind deshalb mindestens genauso wichtig wie die eigentlichen Minecraft-Kenntnisse. Das macht die Experience auch für Familien interessant, bei denen beispielsweise die Kinder deutlich mehr Minecraft-Erfahrung haben als die Eltern.

Für Minecraft-Fans und Einsteiger

Minecraft-Kenntnisse sind dabei hilfreich, aber keineswegs Voraussetzung. Wer das Spiel kennt, wird natürlich zahlreiche bekannte Elemente wiedererkennen und sich über die Umsetzung verschiedener Mechaniken freuen. Gleichzeitig werden die Aufgaben so erklärt, dass auch Einsteiger problemlos folgen können. Die freundliche Betreuung trägt ebenfalls dazu bei, dass niemand verloren geht.

Gerade diese Kombination funktioniert gut: Minecraft-Fans bekommen ihre bekannten Biome, Gegner und Spielmechaniken, während weniger erfahrene Besucher einfach eine interaktive Abenteuer-Experience erleben können.

Zum Abschluss: Minecraft-Fanartikel im Shop

Wer nach der Mission noch nicht genug von Minecraft hat, kommt am Ausgang direkt an einem eigenen Shop vorbei. Dort wartet eine Auswahl an Minecraft-Fanartikeln, darunter auch exklusive Produkte, die sich als Erinnerung an den Besuch der Experience anbieten.

Damit endet das Erlebnis nicht unmittelbar mit der letzten Aufgabe. Wer möchte, kann noch ein passendes Souvenir mitnehmen und die Minecraft Experience so auch über den eigentlichen Besuch hinaus in Erinnerung behalten.

Was kostet die Minecraft Experience?

Natürlich stellt sich bei einem solchen Erlebnis auch die Frage nach dem Preis. Die offiziellen Ticketpreise für die Minecraft Experience in Oberhausen starten aktuell bei 25 Euro für Erwachsene ab 14 Jahren und 20 Euro für Kinder zwischen 3 und 13 Jahren. Für Familien gibt es ein Familienticket für vier bis sechs Personen mit maximal zwei Erwachsenen, bei dem die Preise ab 19 Euro pro Person beginnen. Die tatsächlichen Ticketpreise können je nach Datum und Uhrzeit variieren. Zusätzlich können beim Ticketkauf Gebühren anfallen.

Damit ist die Minecraft Experience sicherlich kein besonders günstiger Familienausflug. Gerade bei einer Familie mit mehreren Personen kommt schnell ein Betrag zusammen, zu dem gegebenenfalls noch die Parkgebühr und Ausgaben für Essen, Getränke oder Merchandise hinzukommen.

Auf der anderen Seite sollte man berücksichtigen, was für den Eintritt geboten wird. Die rund einstündige Experience besteht nicht nur aus dem Anschauen von Kulissen. Die Besucher werden aktiv eingebunden, bewegen sich durch verschiedene Bereiche, lösen gemeinsam Aufgaben, interagieren mit Projektionen und nutzen den Orb für unterschiedliche Aktionen. Dazu kommen die aufwendig gestalteten Räume, Licht- und Soundeffekte sowie die Betreuung durch die Mitarbeiter.

Für uns relativiert das den Eintrittspreis etwas. Wer lediglich eine Minecraft-Ausstellung erwartet, dürfte den Preis vermutlich als recht hoch empfinden. Betrachtet man die Minecraft Experience dagegen als interaktives Familien- und Gruppenerlebnis, ist der Preis nachvollziehbarer.

Besonders interessant ist dabei das Familienticket. Wer mit vier bis sechs Personen kommt und die Voraussetzungen erfüllt, kann den Preis pro Person gegenüber einzelnen Tickets reduzieren. Auch die Möglichkeit, die Minecraft Experience mit der parallel stattfindenden Polar Experience zu verbinden, kann den Besuch für einen ganzen Tag interessanter machen.

Unser Eindruck ist deshalb: Die Minecraft Experience ist kein günstiges Freizeitvergnügen, bietet für den Eintritt aber deutlich mehr als eine klassische Ausstellung. Ob der Preis angemessen ist, hängt letztlich davon ab, wie viel Spaß die eigene Gruppe an interaktiven Erlebnissen und natürlich an Minecraft hat.

Unser Fazit: Minecraft zum Anfassen

Die Minecraft Experience: Villager Rescue schafft es erstaunlich gut, die bekannte Blockwelt aus dem Bildschirm herauszuholen und in ein gemeinsames Erlebnis zu verwandeln. Besonders die Abwechslung überzeugt. Kein Raum fühlt sich wie eine Kopie des vorherigen an. Mal steht die Bewegungserkennung mit dem Orb im Mittelpunkt, mal das Crafting, dann wieder Projektionen, Touch-Interaktionen oder ganz klassische Softbälle. Dabei wird nicht jede Überraschung vorweggenommen. Genau das sollte man auch beibehalten, denn ein Teil des Reizes besteht darin, beim Betreten des nächsten Raumes herauszufinden, welche Aufgabe dort wartet.

Technisch funktioniert das Konzept ebenfalls sehr gut. Die Erkennung des Orbs reagiert zuverlässig und die Verbindung aus Projektionen, Sound, Beleuchtung und realen Kulissen sorgt für eine immersive Atmosphäre. Hinzu kommt das sehr freundliche Personal, das die Gruppen durch die gesamte Experience begleitet und bei den Aufgaben unterstützt.

Wer Minecraft kennt und liebt, bekommt hier eine ungewöhnliche Möglichkeit, bekannte Spielmechaniken einmal selbst körperlich zu erleben. Aber auch für Familien und Minecraft-Neulinge funktioniert das Konzept gut.

Besonders praktisch ist außerdem die Kombination mit der Polar Experience im selben Gebäude. Wer mit einer Gruppe unterwegs ist, deren Interessen unterschiedlich ausfallen, kann die beiden Erlebnisse miteinander verbinden und sich anschließend wieder im gemeinsamen Vorraum treffen.

Wer also schon immer einmal nicht nur in Minecraft unterwegs sein, sondern selbst mitten in der Blockwelt stehen wollte, sollte sich die Minecraft Experience in Oberhausen genauer ansehen. Die Verlängerung bis Januar 2027 bietet dafür noch ausreichend Gelegenheit.

Minecraft Experience Oberhausen – wichtige Informationen

Information Details Experience Minecraft Experience: Villager Rescue Veranstaltungsort OBEX Oberhausen Adresse Duisburger Straße 375, 46049 Oberhausen Laufzeit bis 10. Januar 2027 Dauer ca. 60 Minuten Tickets Fester Timeslot Parken Direkt am OBEX Parkgebühr Bezahlung vor Ort im OBEX Weitere Experience Polar Experience Besonderheit Interaktive Mission durch verschiedene Minecraft-Biome Betreuung Begleitung durch Mitarbeiter während der gesamten Experience Für wen? Minecraft-Fans, Familien und Einsteiger

Die Redaktion von Game2Gether wurde von den Veranstaltern der Minecraft Experience zu diesem Besuch eingeladen. Der Eintritt wurde uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf den Inhalt und die redaktionelle Bewertung dieses Beitrags hatte die Einladung keinen Einfluss.