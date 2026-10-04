Fußballstadien sind ein spannendes Thema für Klemmbausteinmodelle. Die großen Arenen bieten markante Dachkonstruktionen, Tribünen und charakteristische architektonische Besonderheiten, die sich auch im kleinen Maßstab gut umsetzen lassen. Gleichzeitig haben große Stadionmodelle einen entscheidenden Nachteil: Mit steigender Detailtreue wachsen auch Teilezahl und Platzbedarf.

BRYX geht bei der Red Bull Arena RB Leipzig 230117 einen anderen Weg. Das offiziell lizenzierte Modell konzentriert sich auf die wichtigsten Merkmale der Leipziger Heimspielstätte und bringt diese auf eine kompakte Grundfläche. 697 Bauteile, zahlreiche bedruckte Elemente und einige markante Details des Stadiongeländes sollen dabei für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen.

Mit einem Preis von 49,95 Euro richtet sich das Modell vor allem an RB-Leipzig-Fans und Sammler, die ein Stadionmodell suchen, das sich auch auf einer kleineren Stellfläche präsentieren lässt.

Vielen Dank an BRYX für die Bereitstellung des Testmusters.

Die Red Bull Arena als Vorbild

Die Leipziger Arena bietet für ein Klemmbausteinmodell eine interessante Ausgangslage. Das heutige Stadion befindet sich innerhalb des ehemaligen Leipziger Zentralstadions. Dadurch treffen moderne Stadionarchitektur und historische Elemente unmittelbar aufeinander.

Genau diese Kombination macht die Red Bull Arena von anderen Fußballstadien unterscheidbar. Wer das Stadiongelände kennt, erkennt nicht nur die Arena selbst, sondern auch die Elemente rund um das eigentliche Bauwerk. Dazu gehören insbesondere die historischen Bereiche der früheren Stadionanlage sowie die Zugänge und Brücken.

Für ein Modell im kleinen Maßstab ist eine solche Ausgangslage durchaus anspruchsvoll. Es reicht nicht aus, lediglich eine rechteckige Stadionform mit vier Tribünen und einem Dach zu bauen. Ein überzeugendes Modell muss diejenigen Merkmale herausarbeiten, die das konkrete Vorbild von anderen Arenen unterscheiden.

BRYX setzt deshalb neben der eigentlichen Stadionkonstruktion auch auf die markanten Details des Umfelds. Gerade der Glockenturm fällt dabei auf und hilft dabei, die Red Bull Arena eindeutig zuzuordnen. Das fertige Modell misst laut Hersteller 20,8 x 14,4 x 5,7 Zentimeter. Damit lässt es sich beispielsweise in einer Vitrine, auf einem Schreibtisch oder zusammen mit weiteren Stadion- und Architekturmodellen aufstellen.

Technische Daten

Merkmal BRYX Red Bull Arena RB Leipzig 230117 Hersteller BRYX Artikelnummer 230117 Modell Red Bull Arena RB Leipzig Teile 697 Maßstab Microscale Abmessungen 20,8 x 14,4 x 5,7 cm Altersempfehlung ab 12 Jahren Lizenz RB Leipzig / Red Bull Arena Besonderheiten bedruckte Elemente, Glockenturm und Brücken Gewicht ca. 0,65 kg Preis 49,95 Euro

BRYX – Architektur und Fanartikel kombiniert

BRYX konzentriert sich bei seinen Modellen auf unterschiedliche Themen und Motive. Beim Signal Iduna Park kommt neben dem eigentlichen Klemmbausteinmodell ein weiterer wichtiger Faktor hinzu: die offizielle Lizenz von Borussia Dortmund. Dadurch wird das Set nicht nur zu einem Architekturmodell, sondern gleichzeitig zu einem offiziellen Fanartikel des Vereins.

Verpackung und Lieferumfang

BRYX liefert die Red Bull Arena in einer kompakten Produktverpackung aus, die das Modell bereits auf der Außenseite entsprechend in Szene setzt. Das Design stellt dabei den Bezug zur Red Bull Arena und zu RB Leipzig in den Mittelpunkt und macht direkt deutlich, welches Stadion sich hinter dem Set verbirgt.

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Im Inneren befindet sich der für den Aufbau benötigte Klemmbaustein-Satz. Insgesamt umfasst das Set 697 Teile, aus denen die Arena inklusive Spielfeld, Tribünen, Dach sowie den ergänzenden Elementen des Stadiongeländes entsteht. Dazu gehören unter anderem der historische Glockenturm und die charakteristischen Brücken. Bei den Bauteilen setzt BRYX zudem auf bedruckte Elemente. Diese sind insbesondere bei einem lizenzierten Stadionmodell eine sinnvolle Ergänzung, da entsprechende Details dadurch dauerhaft auf den Steinen vorhanden sind und nicht erst über einen Stickerbogen angebracht werden müssen.

697 Teile für die Arena

Mit 697 Teilen bewegt sich das Set deutlich unterhalb der Größenordnung vieler großer Stadionmodelle. Das ist allerdings kein Nachteil, sondern Teil des Konzepts. Durch den Microscale-Maßstab lassen sich die grundlegenden Strukturen des Stadions darstellen, ohne dass das Modell selbst einen großen Platzbedarf entwickelt. Beim Bau übernehmen deshalb kleine Platten, Fliesen, Schrägen und verschiedene Farbakzente Aufgaben, für die bei größeren Modellen wesentlich mehr Einzelteile verwendet werden könnten. Aus der Entfernung entsteht dadurch die Wirkung einer größeren Stadionanlage, während bei näherer Betrachtung die kompakte Konstruktion sichtbar wird.

Eine besondere Rolle spielt dabei das Dach. Es prägt die Silhouette der Arena und sorgt dafür, dass das Modell auch von außen einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Gleichzeitig bleibt das Spielfeld aus der Draufsicht gut sichtbar. Das Konzept dürfte vor allem denjenigen gefallen, die Architekturmodelle nicht ausschließlich nach der Anzahl der verbauten Teile beurteilen. Bei einem Microscale-Modell geht es vielmehr darum, mit begrenztem Bauraum möglichst viel vom Charakter des Vorbilds einzufangen.

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Rot und Weiß prägen das Erscheinungsbild

Die Farbgebung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Modells. Die Red Bull Arena wird in ihrer heutigen Erscheinungsform durch die Vereinsfarben von RB Leipzig geprägt. BRYX greift diese Gestaltung auf und setzt auf die Kombination aus Rot und Weiß. Zusammen mit dem grünen Spielfeld entsteht dadurch ein deutlicher Kontrast. Gerade bei kleinen Architekturmodellen sind solche Farbflächen wichtig, da sie die visuelle Struktur des Vorbilds unterstützen. Einzelne Details lassen sich aufgrund der geringen Größe nur eingeschränkt umsetzen, während Farben bereits aus größerer Entfernung für eine eindeutige Zuordnung sorgen.

Positiv hervorzuheben sind außerdem die bedruckten Elemente. Bei einem Modell dieser Art wäre es zwar grundsätzlich möglich, bestimmte Beschriftungen oder Markierungen über Aufkleber zu realisieren, gedruckte Elemente wirken jedoch wesentlich hochwertiger und dauerhafter. Gerade bei einem Modell, das nach dem Aufbau überwiegend als Ausstellungsstück dienen soll, ist das ein sinnvoller Ansatz. Es müssen keine kleinen Sticker ausgerichtet werden, die sich später lösen oder schief sitzen könnten.

Ein Stadion im Stadion

Die besondere Geschichte der Red Bull Arena wird insbesondere durch die Einbindung des historischen Umfelds sichtbar. Das heutige Stadion wurde innerhalb des früheren Zentralstadions errichtet. Dadurch befindet sich die moderne Arena gewissermaßen innerhalb der historischen Stadionanlage. Diese Besonderheit ist auch beim BRYX-Modell erkennbar. Die Arena steht nicht völlig losgelöst auf einer einfachen Grundplatte. Stattdessen werden die angrenzenden Bereiche und Zugänge berücksichtigt.

Besonders der Glockenturm ist dabei ein interessantes Detail. Er gehört zu den Elementen, die bereits beim Blick auf das Stadiongelände einen Bezug zur Geschichte des Standorts herstellen. Zusammen mit den Brücken entsteht dadurch ein Modell, das über die reine Darstellung eines Fußballstadions hinausgeht. Das ist aus unserer Sicht eine der stärksten Eigenschaften des Sets. Die zusätzlichen Elemente benötigen zwar Bauteile, tragen aber wesentlich dazu bei, dass das Modell nicht wie eine austauschbare Fußballarena wirkt.

Viele Details trotz Microscale-Maßstab

Natürlich darf bei einem Microscale-Modell nicht derselbe Detailgrad erwartet werden wie bei einem deutlich größeren Stadionbausatz. Einzelne Sitzreihen, Werbebanden oder andere kleine Strukturen lassen sich in diesem Maßstab nur vereinfacht darstellen. Entscheidend ist deshalb der Gesamteindruck. Aus einer normalen Betrachtungsdistanz müssen Dach, Tribünen, Spielfeld und die wichtigsten äußeren Strukturen zusammenspielen. Genau hier zeigt sich, ob die Reduktion auf wenige Elemente funktioniert.

Bei der Red Bull Arena gelingt dieser Ansatz vor allem durch die Kombination aus Form und Farbe. Das Stadiondach gibt dem Modell seine charakteristische Silhouette, während die rot-weißen Bereiche und das grüne Spielfeld für zusätzliche Orientierung sorgen. Die ergänzenden Bauteile außerhalb des Stadions vervollständigen das Gesamtbild. Dadurch lohnt es sich auch, das fertige Modell nicht ausschließlich frontal zu betrachten. Aus leicht erhöhter Perspektive kommen die unterschiedlichen Ebenen und die Anordnung der einzelnen Bereiche besser zur Geltung.

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Für die Vitrine, den Schreibtisch oder das Regal

Eine der größten Stärken des Konzepts ist die geringe Stellfläche. Mit etwas mehr als 20 Zentimetern Breite und knapp 15 Zentimetern Tiefe lässt sich die Arena auch dort unterbringen, wo für ein großes Stadionmodell kein Platz wäre. Das macht das Set nicht nur für klassische Klemmbausteinsammler interessant. Auch Fußballfans, die bisher keine umfangreiche Sammlung von Klemmbausteinmodellen besitzen, können das Modell problemlos als dekoratives Stück einsetzen.

Durch die offizielle Lizenzierung steht dabei nicht nur irgendeine abstrakte Fußballarena im Regal. Das Modell ist eindeutig der Red Bull Arena und damit der Heimstätte von RB Leipzig zugeordnet. Die Altersempfehlung liegt bei 12 Jahren. Damit richtet sich das Set eher an ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene als an kleine Baumeister. Für Sammler ist das ohnehin die entscheidende Zielgruppe, da nach dem Aufbau vor allem die Präsentation des fertigen Modells im Mittelpunkt steht.

Preis

Der Preis für die BRYX Red Bull Arena RB Leipzig 230117 liegt bei 49,95 Euro. Bezogen auf die 697 Teile entspricht das rechnerisch rund 7,2 Cent pro Teil. Wie bei Architektur- und Lizenzmodellen ist dieser Wert allerdings nur bedingt aussagekräftig. Bei einem solchen Set bezahlt man nicht ausschließlich für die Anzahl der enthaltenen Steine. Auch die Entwicklung des konkreten Modells, die Lizenzierung, spezielle bedruckte Elemente und die Gestaltung des Gesamtmodells spielen eine Rolle.

Mit knapp 50 Euro bleibt die Arena dennoch in einem Preisbereich, der für ein lizenziertes Stadionmodell interessant ist. Gerade als Geschenk für einen RB-Leipzig-Fan ist die Einstiegshürde deutlich niedriger als bei besonders großen Stadionmodellen. Hinzu kommt, dass die kompakte Bauweise keinen speziellen Ausstellungsplatz voraussetzt. Das Modell kann nach dem Aufbau dort präsentiert werden, wo auch andere kleinere Sammlerstücke ihren Platz finden.

Fazit

Mit der Red Bull Arena RB Leipzig 230117 bringt BRYX ein Stadionmodell auf den Markt, das sich bewusst von großen und extrem detailreichen Arenamodellen unterscheidet. Die 697 Teile werden nicht dafür eingesetzt, jeden einzelnen Bereich des Stadions möglichst exakt nachzubauen. Stattdessen konzentriert sich das Modell auf die architektonischen Merkmale, die für den Wiedererkennungswert entscheidend sind.

Besonders interessant ist die Einbindung des historischen Umfelds. Glockenturm und Brücken machen deutlich, dass sich BRYX nicht ausschließlich auf die moderne Stadionkonstruktion konzentriert. Gerade diese Elemente geben dem Modell einen eigenen Charakter und greifen die besondere Geschichte des Leipziger Stadionstandorts auf.

Auch die Farbgestaltung funktioniert gut. Rot und Weiß stellen den Bezug zu RB Leipzig her, während das grüne Spielfeld einen klaren Mittelpunkt bildet. Die bedruckten Elemente sind darüber hinaus eine sinnvolle Ergänzung und passen zum Anspruch eines offiziellen Lizenzmodells.

Die geringe Stellfläche ist ein weiterer Pluspunkt. Mit 20,8 x 14,4 x 5,7 Zentimetern lässt sich die Arena problemlos auf einem Regal, Schreibtisch oder in einer Vitrine unterbringen. Wer dagegen möglichst viele Einzelheiten, große Dimensionen oder zusätzliche Funktionen erwartet, wird mit einem Microscale-Modell naturgemäß weniger anfangen können.

Für 49,95 Euro bietet BRYX damit ein vergleichsweise zugängliches Stadionmodell für RB-Leipzig-Fans und Klemmbaustein-Sammler. Die Kombination aus offizieller Lizenz, kompakter Größe, 697 Teilen, bedruckten Elementen und den charakteristischen Details des Stadiongeländes macht die Red Bull Arena zu einem gelungenen Sammlerstück. Wer ein kompaktes Modell der Leipziger Heimspielstätte sucht, das sich gut präsentieren lässt und dabei die wichtigsten Merkmale der Red Bull Arena aufgreift, findet mit dem BRYX-Modell eine interessante Möglichkeit.

Das Baustein-Set Red Bull Arena RB Leipzig wurde Game2Gether von BRYX für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.