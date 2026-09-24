Meta hat im Rahmen der Meta Connect 2026 das eigene Portfolio an KI-Brillen deutlich ausgebaut. Gemeinsam mit EssilorLuxottica bringt das Unternehmen neue Modelle und Designs auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen die neuen Ray-Ban Meta Audio sowie die Ray-Ban Meta (Gen 3). Gleichzeitig wird das Angebot der Meta Glasses um weitere Modelle, Sondereditionen und neue Personalisierungsoptionen ergänzt.

Meta verfolgt dabei weiterhin das Ziel, KI-Funktionen stärker in den Alltag zu integrieren. Bis Ende des Jahres soll das gemeinsame Portfolio von Ray-Ban, Oakley und Meta Glasses mehr als 100 verschiedene Brillenoptionen umfassen.

Ray-Ban Meta Audio: KI und Kopfhörer in einer Brille

Mit der Ray-Ban Meta Audio stellt Meta erstmals eine Variante vor, die sich vollständig auf Audiofunktionen konzentriert. Die Brille soll damit die Funktionen klassischer In-Ear-Kopfhörer mit einem integrierten KI-Assistenten verbinden, ohne die Ohren abzuschotten.

Mit einem Gewicht von lediglich 43 Gramm handelt es sich laut Meta um die bisher leichteste und schlankste KI-Brille des Unternehmens. Für einen möglichst hohen Tragekomfort verfügt sie über professionell anpassbare Bügelenden, verstellbare beziehungsweise austauschbare Nasenpads sowie Scharniere mit Überstreckungsschutz. Die Ray-Ban Meta Audio soll bis zu zwölf Stunden Nutzung mit einer Akkuladung ermöglichen. Das mitgelieferte Ladecase stellt zusätzlich bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit bereit.

Über die integrierten Lautsprecher lassen sich Musik und Podcasts wiedergeben. Gleichzeitig können Telefonate geführt und Sprachbefehle an die KI gegeben werden. Laut Meta wurde die Sprachaufnahme speziell für Telefonate optimiert, sodass die eigene Stimme deutlicher übertragen werden soll.

Zum Start stehen zwei neue Brillenformen zur Verfügung:

Clubmaster mit einer retro-inspirierten Silhouette

Burbank als klassische rechteckige Variante

Insgesamt sollen 23 Kombinationen aus Rahmen und Gläsern angeboten werden. Beide Modelle unterstützen zudem zahlreiche optische Sehstärken.

Die Ray-Ban Meta Audio kann ab sofort vorbestellt werden und soll ab dem 13. Oktober ausgeliefert werden. Der Einstiegspreis liegt bei 349 US-Dollar.

Ray-Ban Meta Gen 3 mit längerer Akkulaufzeit und 3K-Video

Parallel dazu bringt Meta die dritte Generation der klassischen Ray-Ban Meta auf den Markt. Die Ray-Ban Meta (Gen 3) soll das bekannte Konzept mit einem schlankeren und komfortableren Design, längerer Akkulaufzeit und zusätzlichen Funktionen weiterentwickeln. Die Akkulaufzeit steigt laut Meta auf bis zu neun Stunden. Damit soll die Gen 3 rund eine Stunde länger durchhalten als die zweite Generation. Hinzu kommen professionell anpassbare Bügelenden. Neu ist außerdem eine individuell konfigurierbare Aktionstaste, über die sich Meta AI direkt aufrufen lässt.

Für Sprachbefehle und Telefonate setzt Meta auf ein neues System aus sechs Mikrofonen. Dieses soll mehr als 90 Prozent der Hintergrundgeräusche reduzieren können. Dadurch sollen Gespräche und Sprachbefehle auch in lauten oder windigen Umgebungen verständlicher bleiben.

12-MP-Kamera und 3K Ultra HD

Auch bei der Kamera legt Meta nach. Die Ray-Ban Meta Gen 3 besitzt eine 12-MP-Kamera und kann Videos mit einer Auflösung von 3K Ultra HD aufnehmen. Die Aufnahmen lassen sich weiterhin direkt über die Brille erstellen, ohne dafür das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen. Neu sind außerdem sogenannte Dynamic Photos. Dabei kann aus mehreren Momenten der Aufnahme der passende Frame ausgewählt werden.

Wie bei den bisherigen Generationen ist eine integrierte LED vorhanden. Sie soll Personen in der Umgebung darauf aufmerksam machen, dass gerade Fotos oder Videos aufgenommen werden. Eine weitere Neuerung soll später in diesem Jahr folgen: Meta kündigt an, dass die KI-Brillen als erste Consumer-Geräte des Unternehmens Videos mit Dolby Atmos aufnehmen und wiedergeben können sollen. Die Aufnahmen sollen dabei räumlichen 360-Grad-Sound erfassen.

Neue Brillenformen: Aviator und Zena

Auch beim Design erweitert Meta die Auswahl. Die Gen 3 wird in insgesamt 27 Kombinationen aus Rahmen und Gläsern erhältlich sein. Neben dem bekannten Wayfarer kommen zwei neue Formen hinzu:

Ray-Ban Meta Aviator

Ray-Ban Meta Zena

Der Aviator überträgt die bekannte Ray-Ban-Silhouette auf die KI-Brillen. Die Zena setzt dagegen auf eine markantere Cat-Eye-Form. Der Wayfarer bleibt ebenfalls Bestandteil des Portfolios und wird zusätzlich in einer größeren Variante angeboten.

Die Ray-Ban Meta Gen 3 startet bei 449 US-Dollar.

Limitierte Aviator Connect Edition

Zum 90. Jubiläum der Ray-Ban Aviator erscheint außerdem eine limitierte Sonderedition. Die Aviator Connect Limited Edition kombiniert einen Rahmen in Milky Beige mit braunen Transitions-Gläsern.

Der Preis beginnt bei 579 US-Dollar. Die Sonderedition wird nur für begrenzte Zeit und über ausgewählte Verkaufsstellen angeboten.

Meta Glasses bekommen weitere Modelle

Neben den Ray-Ban-Modellen erweitert Meta auch die gemeinsam mit EssilorLuxottica entwickelte Meta-Glasses-Familie. Neu hinzu kommen die beiden Modelle Capri und Nova. Gleichzeitig sollen weitere Möglichkeiten zur Individualisierung angeboten werden.

Über das Mix-&-Match-Programm können Kunden Rahmen, Gläser und Gehäusefarben miteinander kombinieren. Die Konfiguration soll sowohl online als auch in Meta-Lab-Stores möglich sein.

Meta Glasses by Kylie Jenner und LISA

Auch bei den Kooperationen mit bekannten Persönlichkeiten baut Meta das Angebot aus. Die Meta Glasses by Kylie Jenner erhalten eine neue Farbvariante in Ivory. Dabei handelt es sich um eine neue Interpretation des Starfire-Designs. Der Einstiegspreis liegt bei 399 US-Dollar.

Neu ist außerdem eine Kollektion von Meta Glasses by LISA. Die gemeinsam mit der internationalen Künstlerin entwickelte Serie umfasst zwei Modelle:

Meta Adventurer LISA Edition in Moonlit Sky mit Blush-Gläsern

Meta Capri LISA Edition in Eclipse mit grauen Gläsern

Zur Sonderausstattung gehören unter anderem ein speziell gestaltetes Etui, individuelle Details an den Bügelenden, spezielle Anhänger für das Etui sowie digitale Photocards, die mit den Brillen freigeschaltet werden können.

Beide Varianten unterstützen Sehstärken und starten bei 399 US-Dollar.

Neue Meta Fury und günstigeres Meta-Adventurer-Modell

Darüber hinaus bringt Meta weitere Varianten auf den Markt. Die limitierte Meta Fury kombiniert einen transparenten Rahmen mit verspiegelten Gläsern und soll zum Start exklusiv in Connect- und Meta-Lab-Stores erhältlich sein.

Mit einer neuen Meta Adventurer führt Meta außerdem eine günstigere Variante ein. Sie besitzt einen schwarzen Rahmen und graue Gläser. Zusammen mit dem Plug-in-Ladecase startet das Modell bei 249 US-Dollar. Die Vorbestellungen sind bereits möglich. Der Verkaufsstart ist für den 23. Oktober vorgesehen.

Auch Ray-Ban Meta Gen 2 erhält neue Farben

Die zweite Generation der Ray-Ban Meta wird ebenfalls weitergeführt. Für die Modelle Blayzer Optics und Scriber Optics kündigt Meta neue Farbvarianten an. Bei der Blayzer Optics kommen Shiny Brick Brown und Shiny Transparent Ocean Blue als saisonale Farben hinzu. Bei der Scriber Optics wird Transparent Dark Olive als weitere Variante angeboten.

Die Modelle setzen weiterhin auf Funktionen wie anpassbare Bügelenden, austauschbare Nasenpads und Scharniere mit Überstreckungsschutz.

KI-Brillen sollen stärker in den Alltag integriert werden

Neben der Hardware stellt Meta vor allem die Weiterentwicklung der Software und des KI-Ökosystems in den Mittelpunkt. Die Brillen sollen nicht nur für Musik, Telefonate, Fotos und Videos genutzt werden, sondern zunehmend als Schnittstelle für Meta AI dienen. So sollen Nutzer beispielsweise Sportergebnisse abrufen, Restaurants in der Umgebung finden oder Gespräche in Echtzeit übersetzen lassen können. Über die Verbindung mit dem persönlichen KI-Agenten Muse sollen weitere Aufgaben im Alltag möglich werden.

Meta nennt dabei unter anderem Unterstützung beim Aufbau von Gewohnheiten und bei der Organisation eines vollen Kalenders. Die Idee dahinter: Informationen und Funktionen sollen verfügbar sein, ohne dass dafür jedes Mal das Smartphone hervorgeholt werden muss. Mit der angekündigten Erweiterung auf mehr als 100 Varianten bis Ende 2026 positioniert Meta seine KI-Brillen damit zunehmend als eigenständige Produktkategorie innerhalb des eigenen Hardware- und KI-Ökosystems.

Meta Connect 2026: Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Modell Besonderheiten Preis ab Ray-Ban Meta Audio Audio, Meta AI, bis 12 Stunden Akku 349 US-Dollar Ray-Ban Meta Gen 3 12 MP, 3K Ultra HD, bis 9 Stunden Akku 449 US-Dollar Aviator Connect Limited Edition Sonderedition zum 90. Aviator-Jubiläum 579 US-Dollar Meta Glasses by Kylie Jenner Neue Ivory-Variante 399 US-Dollar Meta Glasses by LISA Adventurer und Capri Sonderedition 399 US-Dollar Meta Adventurer Neue günstigere Variante mit Ladecase 249 US-Dollar

Die genannten Preise beziehen sich auf die von Meta kommunizierten US-Preise. Preise und konkrete Verfügbarkeit für den deutschen Markt können davon abweichen.