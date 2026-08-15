Avengers: Doomsday – Ein besonderer Einblick

Vor wenigen Augenblicken spendierte uns Marvel Entertainment neues Bildmaterial zu Avengers: Doomsday. Es hat jedoch nicht den Titel Trailer erhalten, sondern ist eher ein besonderer Einblick.

Avengers: Doomsday besonderer Einblick

Neben dem bereits veröffentlichten Bildmaterial und den bekannten Teilnehmern des Events gibt es auch neue Szenen zu sehen, die das Ausmaß des Chaos festhalten, welches Doctor Doom (Robert Downey Jr.) verursacht oder verursacht hat! Außerdem sehen wir erstmalig die Konfrontation zwischen ihm und Mister Fantastic (Pedro Pascal). Er weiß, wer er ist aus alten Labor Tagen und nennt ihn auch bei seinem bürgerlichen Namen Victor von Doom. In diesem Event der Multiversen und Zeitsträngen treffen wirklich alle aufeinander und auch die wildesten Kombinationen. Wir sehen einen deutlich jüngeren Captain America (Chris Evans), den Master der 10 Ringe Shang-Chi (Simu Liu) oder auch Gambit (Channing Tatum). Ersterer ging eigentlich in die Vergangenheit zurück zu Peggy Carter und dem Kartentrickser begegneten wir in der Leere vom Deadpool & Wolverine Film.

Dr. Doom gehört zu den ältesten Schurken im Marvel Universum und wurde 1962 von Jack Kirby und Stan Lee erdacht. Seinen ersten Auftritt hatte der brillante Superschurke mit Doktortitel in Fantastic Four und besitzt als einer von nur wenigen die Kühnheit sich mit allen anzulegen. Den Fantastic Four, Avengers, S.H.I.E.L.D., X-Men und vielen mehr. Seine zwei Talente Wissenschaft und Magie machen ihn in Kombination zu einem der gefährlichsten Protagonisten des Marvel Cinematic Universe. Mit Sicherheit ist er sogar Teil der Top 10.

> Offizieller Trailer zum Film.

Kinostart für die große Schlacht zwischen den Helden, Schurken und Maschinen ist hierzulande der 16. Dezember. Regie führen dabei die Russo Brüder. Es wird mit einer Spielfilmlänge von 165 Minuten gerechnet.