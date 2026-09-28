Minecraft LIVE: Neue Dimension, Minecraft Dungeons II und eisige Game Drops angekündigt

Beim neuesten Minecraft LIVE hat Mojang Studios einen Ausblick auf die Zukunft des Minecraft-Universums gegeben. Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem eine völlig neue Dimension, die Fortsetzung Minecraft Dungeons II, neue Game Drops sowie kommende reale Minecraft-Erlebnisse.

Minecraft Dungeons II erscheint am 29. September

Bereits am 29. September 2026 erscheint Minecraft Dungeons II. Die Fortsetzung erweitert die vernetzte Welt des Action-Adventures und bietet unter anderem umfangreichere Möglichkeiten zur Charakteranpassung, zugängliche Kämpfe und kooperative Multiplayer-Abenteuer.

Ein besonderes Highlight ist dabei der Sift. Zum ersten Mal können Spieler diese neue Dimension erkunden und dabei neue Gefahren, Geheimnisse und Entdeckungen erleben.

Der Sift wird die vierte Dimension von Minecraft

Mit dem Sift kündigt Mojang die erste neue Dimension in Minecraft seit über 14 Jahren an. Die Dimension wird nicht dauerhaft exklusiv für Minecraft Dungeons II bleiben: Im kommenden Jahr soll der Sift auch in den Java- und Bedrock-Editionen von Minecraft verfügbar werden.

Damit erweitert sich die bekannte Welt neben Oberwelt, Nether und End um eine vierte Dimension.

Minecraft World bringt das Spiel ins echte Leben

Auch außerhalb des Spiels soll Minecraft künftig noch stärker erlebbar werden. Bei Minecraft LIVE wurde erstmals Escape the Nether vorgestellt, eine Indoor-/Outdoor-Achterbahn im Minecraft-Stil.

Darüber hinaus entsteht das Minecraft World Hotel, in dem das Abenteuer auch nach dem Besuch des Parks weitergehen soll. Minecraft World wird 2027 im Chessington World of Adventures Resort in London eröffnet.

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Mojang plant neue Creator-Plattform

Jens Bergenström, Chief Creative Officer bei Mojang Studios, kündigte außerdem eine neue Initiative rund um eine sich weiterentwickelnde Creator-Plattform an. Ziel ist es, ein zugänglicheres und vielfältigeres Minecraft-Erlebnis zu schaffen und neue Generationen von Creatorn zu fördern. Dabei sollen auch die Spieler selbst stärker an der Weiterentwicklung des Minecraft-Universums beteiligt werden.

Neue Game Drops bringen Eishöhlen und weitere Inhalte

Auch für die regulären Minecraft-Updates wurden neue Inhalte angekündigt. Unter anderem arbeitet Mojang an einem neuen Game Drop rund um gefrorene Höhlen. Das seltene unterirdische Biom soll tief unter den Landschaften kalter Biome zu finden sein.

Die Eishöhlen werden von leuchtenden Eiskristallen und neuen Gefahren geprägt. Dazu gehört auch eine neue Variante des gefrorenen Zombies.

Nach der Veröffentlichung von Wilderness Bound soll außerdem eine neue Community-Challenge starten. Dabei können Spieler auf Expedition in einen lichtdurchfluteten Wald gehen und durch kreative Nutzung der neuen Spielfunktionen exklusive Character-Creator-Gegenstände und Java-Skins verdienen.

Soundeffekt-Pakete kommen noch 2026

Eine weitere Neuerung sind die angekündigten Soundeffekt-Pakete. Diese sollen noch in diesem Jahr über den Minecraft-Marktplatz verfügbar werden und zusätzliche Möglichkeiten bieten, das eigene Spielerlebnis sowie selbst erstellte Inhalte akustisch anzupassen.

Damit hat Mojang bei Minecraft LIVE gleich mehrere große Neuerungen für das Minecraft-Universum vorgestellt – von einer neuen Dimension und Dungeons II bis hin zu kommenden Game Drops und Erlebnissen außerhalb des Spiels.