Limited Run Games und Retro-Bit bringen den klassischen Shoot’em-up-Titel R-Type DX zurück auf eine originale Cartridge. Die physische Neuauflage für Game Boy und Game Boy Color kombiniert dabei die beiden Klassiker R-Type und R-Type II mit erweiterten Farbversionen und dem exklusiven R-Type DX Mode.

R-Type DX wurde ursprünglich 1999 von BITS Studios für den Game Boy Color entwickelt. Vorausgegangen waren Umsetzungen von R-Type und R-Type II für den Game Boy, die bereits auf Nintendos Handheld für Aufmerksamkeit sorgten. R-Type DX vereinte beide Spiele anschließend in einer erweiterten Fassung und nutzte dabei die technischen Möglichkeiten des Game Boy Color.

Fünf Spielvarianten auf einer Cartridge

Die Neuauflage von R-Type DX enthält insgesamt fünf verschiedene Spielmodi. Damit sind sowohl die ursprünglichen Game-Boy-Versionen als auch die farblich überarbeiteten Fassungen enthalten.

R-Type (Classic Monochrome): Die ursprüngliche Game-Boy-Version von 1991, spielbar auf Game Boy und Game Boy Color.

Die ursprüngliche Game-Boy-Version von 1991, spielbar auf Game Boy und Game Boy Color. R-Type II (Classic Monochrome): Die Game-Boy-Fortsetzung von 1992, ebenfalls kompatibel mit Game Boy und Game Boy Color.

Die Game-Boy-Fortsetzung von 1992, ebenfalls kompatibel mit Game Boy und Game Boy Color. R-Type (Color-Enhanced): Überarbeitete Version mit vollständiger Farbpalette, neuen Animationen und neu gezeichneten Sprites. Nur auf Game Boy Color spielbar.

Überarbeitete Version mit vollständiger Farbpalette, neuen Animationen und neu gezeichneten Sprites. Nur auf Game Boy Color spielbar. R-Type II (Color-Enhanced): Farblich überarbeitete Version mit optimierter Darstellung für den Game Boy Color.

Farblich überarbeitete Version mit optimierter Darstellung für den Game Boy Color. R-Type DX Mode: Eine zusammenhängende Kampagne, die R-Type und R-Type II miteinander verbindet. Der Modus bietet zudem Checkpoint-Speicher über die Batterie des Moduls und ist für den Game Boy Color ausgelegt.

Damit vereint die Cartridge mehrere Versionen der beiden Shoot’em-ups und macht R-Type DX zu einer umfangreichen Sammlung für Besitzer klassischer Nintendo-Handhelds.

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Collector’s Edition mit Cosmic Cartridge

Limited Run Games veröffentlicht R-Type DX als sogenannte Cosmic Cartridge. Die Cartridge ist mit Game Boy und Game Boy Color kompatibel, wobei die einzelnen Spielvarianten entsprechend ihrer technischen Anforderungen unterschiedliche Hardware voraussetzen.

Zur physischen Collector’s Edition gehört außerdem eine nummerierte Hardcover-Verpackung. Das Artwork stammt vom Anime-Künstler Paul „Otaking“ Johnson. Ergänzt wird die Edition durch ein farbiges Handbuch, das sich optisch an den klassischen Videospielveröffentlichungen vergangener Generationen orientiert.

Damit richtet sich die Veröffentlichung nicht nur an Spieler, die R-Type DX noch einmal auf Original-Hardware erleben möchten, sondern auch an Sammler physischer Spiele.

R-Type DX bekommt eigenen Soundtrack

Parallel zur Cartridge-Veröffentlichung erscheint auch der offizielle R-Type DX Original Soundtrack. Limited Run Games setzt dafür seine Zusammenarbeit mit Irem und City Connection über das eigene Musiklabel ClariceDisc fort. Der Soundtrack umfasst insgesamt 33 Titel. Enthalten sind 19 arrangierte Stücke aus R-TYPE DX: Music Encore, die von WASi303 und Tetsuro Sato neu arrangiert wurden, sowie 14 originale Game-Boy-BGM-Tracks. Der Soundtrack wird sowohl auf CD als auch auf Vinyl veröffentlicht.

Die CD-Version enthält ein vollfarbiges Booklet mit exklusivem Artwork von Paul „Otaking“ Johnson sowie einem Interview mit Produzent Nobuhiro Yoshikawa.

Die Vinyl-Version erscheint als 12-Zoll-LP und teilt die Musik auf zwei Seiten auf: Auf Seite A befindet sich R-TYPE DX: Music Encore, während Seite B die originalen Game-Boy-Stücke enthält. Die LP erscheint als Cosmic Vinyl und wird in einem Gatefold-Cover mit einem zusätzlichen Interview-Insert ausgeliefert.

Vorbestellungen bis November 2026

R-Type DX ist der erste von mehreren geplanten Titeln, die im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Limited Run Games und Retro-Bit erscheinen sollen. Die Vorbestellungen für R-Type DX laufen ab sofort bis zum 1. November 2026. Die Collector’s Edition ist direkt über den Limited-Run-Games-Shop erhältlich.

R-Type DX Collector’s Edition bei Limited Run Games

Mit der Veröffentlichung bringt Limited Run Games damit nicht nur zwei klassische Shoot’em-ups zurück auf eine originale Cartridge, sondern verbindet R-Type und R-Type II mit den erweiterten Funktionen von R-Type DX in einer physischen Sammleredition.