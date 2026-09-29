CRKD bringt mit dem ULT PRO einen neuen Wireless-Controller auf den Markt, der sich mit einer umfangreichen Ausstattung an ambitionierte und kompetitive Spieler richtet. Der Controller unterstützt Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, Mobilgeräte, Tablets und Smart-TVs und setzt dabei unter anderem auf TMR-Thumbsticks, zusätzliche programmierbare Tasten und eine Abfragerate von bis zu 1000 Hz im kabelgebundenen PC-Modus.

Ein Controller für mehrere Plattformen

Der ULT PRO lässt sich je nach Plattform über 2,4-GHz-Funk, Bluetooth oder USB-C verbinden. Zum Lieferumfang gehört ein Wireless-Dongle für die Verbindung über 2,4 GHz. Über einen Plattform-Schiebeschalter kann zudem schnell zwischen verschiedenen verbundenen Geräten gewechselt werden. Für den kabelgebundenen Betrieb am PC unterstützt der Controller eine Polling-Rate von 1000 Hz. Dadurch sollen Eingaben besonders schnell verarbeitet werden, was vor allem bei kompetitiven Spielen interessant ist.

Unterstützt werden Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, Smartphones, Tablets und Smart-TVs. Je nach Plattform stehen dabei unterschiedliche Eingabefunktionen zur Verfügung. Während die Trigger an der Nintendo Switch als digitale Eingaben arbeiten, stehen sie am PC als analoge Trigger zur Verfügung.

TMR-Thumbsticks sollen Stick Drift verhindern

Eine Besonderheit des ULT PRO sind die verbauten TMR-Thumbsticks. Die Abkürzung steht für Tunnelling Magnetoresistance. Die Technologie arbeitet mit magnetischer Sensorik und soll gegenüber klassischen mechanischen Thumbsticks eine höhere Präzision und eine bessere Haltbarkeit bieten. CRKD bewirbt die Sticks zudem mit einer Konstruktion, die Stick Drift verhindern soll. Zusätzlich lässt sich ein No-Deadzone-Modus aktivieren, mit dem sich die Reaktion der Sticks weiter auf eine möglichst direkte Eingabe abstimmen lässt.

Die Stick Tops können außerdem ausgetauscht werden. Dadurch lässt sich nicht nur die Abnutzung ausgleichen, sondern auch die Haptik an die eigenen Vorlieben anpassen.

Trigger mit zwei unterschiedlichen Charakteristiken

Auch bei den Triggern bietet der ULT PRO mehrere Anpassungsmöglichkeiten. Über das Trigger-Toggle-System kann zwischen einem kurzen, deutlich spürbaren Auslöseweg und einem längeren, weicheren Triggerweg gewechselt werden. Die beiden Trigger lassen sich unabhängig voneinander konfigurieren. Zusätzlich kommen Hall-Sensoren zum Einsatz, wodurch sich die Auslöseempfindlichkeit anpassen lässt.

Damit kann beispielsweise ein Trigger für schnelle Eingaben mit kurzem Weg und der andere für Spiele mit fein dosierbarer analoger Steuerung konfiguriert werden.

Sechs zusätzliche Tasten

Für zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten besitzt der ULT PRO insgesamt sechs weitere programmierbare Eingaben. Vier davon befinden sich auf der Rückseite, während zwei weitere Tasten im Schulterbereich untergebracht sind.

Über die CRKD Companion App lassen sich die Tasten frei belegen. Auch Makros und unterschiedliche Steuerungsprofile können erstellt werden. Mehrere Profile lassen sich direkt auf dem Controller speichern und anschließend je nach Spiel auswählen. Hinzu kommen zwei Vier-Wege-Toggle-Tasten, über die sich verschiedene Systemfunktionen schnell erreichen lassen.

Rumble, Turbo und austauschbares D-Pad

Beim haptischen Feedback lässt sich die Stärke der Vibration anpassen. CRKD spricht von einem breiten dynamischen Frequenzbereich, über den sich das Rumble-Verhalten genauer an die eigenen Vorlieben anpassen lässt.

Für bestimmte Spiele steht außerdem eine Turbo-Funktion zur Verfügung. Das D-Pad kann ebenfalls ausgetauscht werden. Zusammen mit den optional erhältlichen Stick Tops lässt sich der Controller damit auch optisch und hinsichtlich der Bedienung individualisieren.

Akku, Ladestation und Wechselmöglichkeit

Der ULT PRO verfügt über einen integrierten Akku und wird zusammen mit einer Ladestation ausgeliefert. Darin kann der Controller zwischen den Spielsitzungen geladen und gleichzeitig aufbewahrt werden.

Alternativ lässt sich der Controller auch mit herkömmlichen AA-Batterien betreiben. Zusätzlich bietet CRKD einen separaten Akku an. In der Ladestation befindet sich dafür ein verstecktes Fach, in dem ein zweiter Akku geladen werden kann. Dadurch soll sich ein leerer Akku während längerer Spielsitzungen gegen einen geladenen Akku austauschen lassen.

CRKD Companion App und True Collection System

Über die CRKD Companion App können zahlreiche Einstellungen des ULT PRO angepasst werden. Dazu gehören unter anderem Tastenbelegung, Trigger-Konfiguration, Stick-Empfindlichkeit, Profile und Firmware-Updates.

Wie andere CRKD-Controller lässt sich der ULT PRO außerdem in das True Collection System aufnehmen. Besitzer können den Controller dort mit einer individuellen Produktnummer und einem Seltenheitsrang registrieren und ihre CRKD-Hardware-Sammlung verwalten.

Drei Varianten zum Start

Der CRKD ULT PRO ist ab sofort in drei Varianten erhältlich:

ULT PRO Smoke Black Edition – Switch Layout

ULT PRO Smoke Black Edition – PC Layout

ULT PRO Pal Grey Edition – Switch Layout

Der Hersteller nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Euro. Zusätzlich sind separat erhältliche D-Pad- und Stick-Top-Packs verfügbar. Diese sind sowohl mit dem ULT PRO als auch mit dem kürzlich veröffentlichten Nitro Deck 2 kompatibel.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf gibt es auf der offiziellen Produktseite des CRKD ULT PRO.