SteelSeries stellt zum 25-jährigen Jubiläum eine neue Generation seiner bekannten Gaming-Mäuse vor. Mit der Sensei Pro und der Rival Pro Series setzt der Hersteller auf eine neue Wireless-Technologie, echtes 8K-Polling und ein austauschbares Akkusystem. Die neuen Modelle sollen insbesondere Spielern in kompetitiven Titeln wie Counter-Strike 2, VALORANT und Fortnite eine möglichst geringe Latenz und präzise Eingaben bieten.

UWB-Wireless statt klassischem 2,4-GHz-Funk

Eine der größten Neuerungen der neuen SteelSeries-Mäuse ist die verwendete Ultra-Wideband-Technologie, kurz UWB. Während kabellose Gaming-Mäuse bislang überwiegend auf das 2,4-GHz-Spektrum setzen, arbeiten die neuen Pro-Modelle im Bereich von 6,4 bis 9,056 GHz.

Laut SteelSeries bietet UWB dadurch rund 20-mal mehr Bandbreite als die bisher üblicherweise eingesetzte Funktechnik. Das soll eine zuverlässige Signalübertragung mit niedriger Latenz ermöglichen und insbesondere dafür sorgen, dass die beworbene 8K-Polling-Rate auch kabellos konstant genutzt werden kann.

Echtes 8K-Polling mit bis zu 8.000 Abfragen pro Sekunde

Die neuen Sensei Pro und Rival Pro Modelle erreichen eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz. Damit übermittelt die Maus bis zu 8.000 Aktualisierungen pro Sekunde an den Rechner. Zum Vergleich: Bei einer klassischen 1.000-Hz-Maus sind es 1.000 Aktualisierungen pro Sekunde. Die höhere Abfragerate soll Bewegungen besonders präzise erfassen und die Eingabeverzögerung reduzieren. Gleichzeitig soll die Cursorbewegung insbesondere bei schnellen Bewegungen flüssiger dargestellt werden.

SteelSeries hebt dabei hervor, dass die Kombination aus UWB-Wireless und 8K-Polling auch kabellos eine konstante Performance ermöglichen soll.

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Infinite Power System mit zwei Akkus

Eine hohe Polling-Rate wirkt sich normalerweise deutlich auf die Akkulaufzeit einer kabellosen Maus aus. SteelSeries begegnet diesem Problem mit dem Infinite Power System. Das System setzt auf zwei austauschbare Akkus. Dadurch kann ein leerer Akku gegen einen geladenen Akku getauscht werden, ohne dass die Maus für längere Zeit an ein Ladekabel angeschlossen werden muss.

Die angegebene Laufzeit beträgt bis zu 32 Stunden bei einer Polling-Rate von 8.000 Hz. Wird die Abfragerate auf 1.000 Hz reduziert, sollen bis zu 120 Stunden möglich sein.

Ultraleicht und mit Optical Switches

Trotz der zusätzlichen Technik fallen die neuen Mäuse vergleichsweise leicht aus. Die Standardmodelle bringen laut SteelSeries 53 Gramm auf die Waage, während die Mini-Varianten lediglich 49 Gramm wiegen. Bei den Haupttasten kommen Optical Switches zum Einsatz. Diese sollen eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Klicks erreichen und eine Reaktionszeit von lediglich 0,35 Millisekunden bieten.

Für die präzise Erfassung der Bewegungen sorgt der TrueMove 42K Sensor. Damit richtet SteelSeries die neuen Modelle insbesondere an Spieler aus, bei denen schnelle und möglichst genaue Mausbewegungen eine zentrale Rolle spielen.

Vier Modelle für unterschiedliche Handgrößen

Die neue Pro Series umfasst insgesamt vier verschiedene Modelle:

Sensei Pro

Sensei Pro Mini

Rival Pro

Rival Pro Mini

Alle Modelle werden in Schwarz und Weiß angeboten. Die verschiedenen Größen sollen unterschiedliche Handgrößen und Griffarten abdecken.

SteelSeries knüpft damit an die Geschichte der beiden bekannten Produktreihen an. Die Sensei-Mäuse sind bereits seit 2011 Bestandteil des SteelSeries-Portfolios, während die Rival-Serie 2013 eingeführt wurde.

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SteelSeries GG mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten

Über die SteelSeries GG Software Suite können die Mäuse umfangreich konfiguriert werden. Neben klassischen Einstellungen für Empfindlichkeit und Tastenbelegung bietet die Software verschiedene Werkzeuge für Spieler.

Dazu gehören unter anderem ein Sensitivity Finder, Aim Training, Rotation Control und ein 3D Aim Trainer. Damit sollen Spieler ihre Maussteuerung gezielt analysieren und an den eigenen Spielstil anpassen können.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen SteelSeries Pro-Mäuse können ab dem 29. September 2026 weltweit vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 13. Oktober 2026 vorgesehen.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei:

Sensei Pro Schwarz/Weiß: 199,99 Euro

Sensei Pro Mini Schwarz/Weiß: 199,99 Euro

Rival Pro Schwarz/Weiß: 199,99 Euro

Rival Pro Mini Schwarz/Weiß: 199,99 Euro

Wireless Travel Dongle: 24,99 Euro

Der Wireless Travel Dongle ist exklusiv über den SteelSeries-Onlineshop erhältlich.

Vier neue Mäuse mit Fokus auf kompetitives Gaming

Mit der Sensei Pro und Rival Pro Series verbindet SteelSeries eine neue Funktechnologie mit hoher Polling-Rate, geringem Gewicht und umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten. Besonders das Zusammenspiel aus UWB-Wireless und echtem 8K-Polling sowie das austauschbare Dual-Akku-System bilden die zentralen technischen Merkmale der neuen Generation.