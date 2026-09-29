Die dystopische Welt von Blade Runner 2049 lässt sich jetzt auch als beleuchtete Klemmbaustein-Kulisse ins heimische Regal holen. Nachdem Lumibricks mit K’s Spinner den Auftakt seiner offiziell lizenzierten Blade-Runner-2049-Reihe gemacht hat, sind inzwischen weitere Sets im Shop erhältlich. Darunter befinden sich mit dem Street Market und den Protein Farm Living Quarters zwei deutlich umfangreichere Modelle.

Für Fans des Films gibt es aktuell gleich mehrere Möglichkeiten, die futuristische Welt als Display-Modell nachzubauen. Besonders interessant ist dabei eine zeitlich beziehungsweise mengenmäßig begrenzte Aktion rund um das kleine Set „The Creation of the Replicant“.

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Vier Modelle aus Blade Runner 2049

Die bisherige Blade-Runner-2049-Reihe von Lumibricks umfasst unterschiedliche Schauplätze und Fahrzeuge aus dem Film. Vom kompakten K’s Spinner bis zum umfangreichen Protein Farm Living Quarters ist damit eine recht breite Auswahl für Sammler entstanden.

Set Teile Preis K’s Spinner 401 39,99 US-Dollar / 45,00 € Street Market 1.500+ 129,99 US-Dollar / ca. 142,00 € Protein Farm Living Quarters 2.400 134,99 US-Dollar / ca. 148,00 € The Creation of the Replicant 170 29,99 US-Dollar / ca. 35,00 €*

* „The Creation of the Replicant“ wird aktuell als Gift With Purchase angeboten und kann unter den entsprechenden Bedingungen kostenlos erhältlich sein.

K’s Spinner – der Einstieg in die Blade-Runner-Welt

Den Anfang der Kooperation zwischen Lumibricks und Blade Runner 2049 machte K’s Spinner mit der Setnummer 23001. Das Modell stellt das bekannte Polizeifahrzeug von Officer K dar und verbindet den klassischen Klemmbaustein-Aufbau mit einer integrierten LED-Beleuchtung.

Das Set umfasst 401 Bausteine und acht LED-Leuchten. Zum Modell gehören außerdem eine Officer-K-Minifigur sowie eine abnehmbare Drohne. Das Dach lässt sich öffnen und gibt den Blick auf das Cockpit frei.

Mit 39,99 US-Dollar beziehungsweise 45,00 Euro ist K’s Spinner das bislang günstigste Modell der Reihe. Im Lumibricks-Shop wird das Set aktuell als „Restocking“ geführt.

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Street Market – eine komplette Neon-Szenerie

Deutlich umfangreicher fällt der Street Market mit der Setnummer 23004 aus. Das Modell greift eine der charakteristischen urbanen Szenen aus Blade Runner 2049 auf und verbindet verschiedene Verkaufsstände, Räume und Leuchtreklamen zu einer kompakten Filmkulisse.

Genau dieses Set konnten wir bereits ausführlich testen. Mit 1.901 Teilen, elf Bauabschnitten und 14 Lichtelementen entsteht eine detaillierte Marktszene, die sich sowohl geschlossen als auch aufgeklappt präsentieren lässt. Zum Lieferumfang gehören außerdem die Figuren von Officer K und Mariette.

Besonders auffällig ist die Beleuchtung. Neben mehreren einzelnen Lichtpunkten kommen drei Leuchtstreifen zum Einsatz, die Reklamen, Innenräume und weitere Details zum Leuchten bringen. Zusammen mit der aufklappbaren Konstruktion entsteht dadurch eine kleine, beleuchtete Blade-Runner-2049-Szenerie.

Wer mehr über Aufbau, Ausstattung und die Qualität des Modells erfahren möchte, findet alle Details in unserem ausführlichen Test:

Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market im Test

Der Preis liegt aktuell bei 129,99 US-Dollar, bzw. 142,00 €.

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Protein Farm Living Quarters – Sapper Mortons Zuhause

Das zweite große Modell führt an einen völlig anderen Schauplatz. Die Protein Farm Living Quarters mit der Setnummer 23002 bildet das Zuhause von Sapper Morton nach, der im Film von Dave Bautista verkörpert wird.

Mit 2.400 Teilen ist das Modell sogar noch umfangreicher als der Street Market. Damit richtet sich das Set vor allem an Sammler, die eine größere Szene aus dem Film als Display-Modell nachbauen möchten.

Auch hier spielt die Beleuchtung eine wichtige Rolle. Lumibricks kombiniert die Gebäudestruktur mit integrierten LEDs und setzt damit die düstere Atmosphäre der Filmvorlage um.

Das Set kostet aktuell 134,99 US-Dollar, bzw. 148,00 Euro.

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The Creation of the Replicant – limitiertes Extra

Eine Besonderheit innerhalb der Kollektion ist „The Creation of the Replicant“ mit der Setnummer 23011. Das kleinere Display-Modell greift die Szene aus dem Wallace-Komplex auf, in der ein neuer Replikant erschaffen wird.

Das Set umfasst 170 Teile und wird aktuell mit einem Wert von 29,99 US-Dollar, also ungefähr 25 Euro, geführt. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Set, das einfach zum regulären Preis gekauft werden muss.

Lumibricks bietet „The Creation of the Replicant“ aktuell als Gift With Purchase an. Das Modell ist dabei auf 700 Exemplare limitiert.

Besonders interessant ist die Aktion für Sammler, die ohnehin beide großen Modelle ins Auge gefasst haben: Beim gemeinsamen Kauf von Street Market und Protein Farm Living Quarters kann „The Creation of the Replicant“ als kostenlose Zugabe erhältlich sein.

Blade Runner 2049 als beleuchtete Klemmbaustein-Welt

Mit den verschiedenen Modellen deckt Lumibricks bereits mehrere Facetten der Filmwelt ab. K’s Spinner eignet sich als vergleichsweise kompakter Einstieg, während Street Market und Protein Farm Living Quarters deutlich größere Display-Szenen darstellen.

Gerade die Kombination aus Klemmbausteinen und Beleuchtung passt dabei zum visuellen Stil von Blade Runner 2049. Neonlicht, Reklamen und dunkle Innenräume gehören zu den prägenden Elementen des Films und lassen sich mit den Beleuchtungssystemen der Lumibricks-Sets besonders wirkungsvoll in Szene setzen.

Wer zwei der großen Modelle miteinander kombinieren möchte, kann aktuell außerdem die GWP-Aktion im Blick behalten. Der gemeinsame Kauf von Street Market und Protein Farm Living Quarters kann dabei das auf 700 Exemplare limitierte „The Creation of the Replicant“ als kostenlose Zugabe beinhalten.

Hier geht es zur Blade-Runner-2049-Kollektion von Lumibricks*

Die Sets werden nach Angaben von Lumibricks unter anderem aus dem deutschen Lager innerhalb der EU verschickt. Für Deutschland nennt der Hersteller bei Versand aus dem DE-Lager eine Lieferzeit von 3 bis 5 Werktagen. Die tatsächlich anfallenden Versandkosten sowie Steuern werden im Bestellprozess angezeigt.