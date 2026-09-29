Turtle Beach erweitert sein Sortiment an lizenziertem Gaming-Zubehör rund um Minecraft. Passend zum Release von Minecraft Dungeons II sind ab sofort mehrere neue Produkte erhältlich. Dazu gehören ein spezieller Controller für Nintendo Switch 2, ein Gaming-Headset und zwei Travel Cases. Auch für Xbox- und PC-Spieler gibt es einen neuen Minecraft-Controller.

Minecraft Dungeons II: Controller für Nintendo Switch 2

Der Turtle Beach Rematch Wireless Gaming Controller – Minecraft Dungeons II wurde speziell für Nintendo Switch 2 entwickelt und ist offiziell von Mojang und Nintendo lizenziert. Ein besonderes Merkmal ist das integrierte Lentikular-Design, das abhängig vom Blickwinkel zwischen Valorie und einem Creeper wechselt.

Für die Steuerung setzt der Controller auf TMR-Thumbsticks, die präzise Eingaben ermöglichen und Stick Drift reduzieren sollen. Zusätzlich unterstützt das Modell Bewegungssteuerung. Eine integrierte C-Taste ermöglicht den schnellen Zugriff auf den GameChat, sodass sich Spieler während gemeinsamer Abenteuer mit ihren Mitspielern austauschen können.

Der Controller ist mit der Nintendo-Switch-Systemfamilie kompatibel und ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 64,99 Euro erhältlich.

Airlite Fit als passendes Gaming-Headset

Zum neuen Minecraft Dungeons II-Zubehör gehört außerdem das kabelgebundene Turtle Beach Airlite Fit – Minecraft Dungeons II. Das Headset verfügt über 40-mm-Treiber und soll die Geräuschkulisse des Spiels mit Explosionen, Angriffen und den Stimmen der Mitspieler wiedergeben.

Für den Tragekomfort sorgen weiche Over-Ear-Ohrpolster aus Jersey-Strick. Das integrierte Mikrofon verfügt über eine Geräuschunterdrückung und lässt sich über eine Flip-to-Mute-Funktion stummschalten.

Das offiziell von Mojang und Nintendo lizenzierte Headset ist für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch OLED lizenziert. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 24,99 Euro.

Neue Minecraft Travel Cases für die Nintendo Switch

Für den Transport der Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch bietet Turtle Beach zwei neue Varianten des PlayTrek Travel Case an. Neben dem Minecraft Dungeons II-Design ist auch eine Variante mit dem Namen Minecraft Great Outdoors erhältlich.

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Beide Modelle besitzen eine robuste EVA-Außenschale, ein gepolstertes Innenfutter sowie zusätzlichen Stauraum für Zubehör. Die Cases sind offiziell von Mojang und Nintendo lizenziert und können für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und Nintendo Switch OLED verwendet werden. Das Great Outdoors-Modell bietet zusätzlich zwei Minecraft-Klettverschluss-Aufnäher, mit denen sich das Design individuell anpassen lässt.

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Beide Travel Cases sind ab sofort für jeweils 24,99 Euro erhältlich.

Minecraft Rematch Controller für Xbox und PC

Auch für Xbox- und PC-Spieler bringt Turtle Beach einen neuen Controller im Minecraft-Design auf den Markt. Der Minecraft Turtle Beach Rematch Wireless RGB Gaming Controller kombiniert die typische Optik des Spiels mit zusätzlichen Funktionen für anspruchsvollere Eingaben. Zum Funktionsumfang gehören individuell anpassbare RGB-Beleuchtung, TMR-Thumbsticks und Hall-Effekt-Hair-Trigger. Auf der Rückseite befinden sich zudem belegbare Tasten, die zusätzliche Eingabemöglichkeiten bieten.

Der offiziell von Mojang und Xbox lizenzierte Controller kann über 2,4-GHz-Funk oder Bluetooth Low Energy verbunden werden. Zusätzlich liegt ein drei Meter langes Kabel zum Spielen und Laden bei. Unterstützt werden Xbox, PC, Android-Mobilgeräte und Gaming-Streaming-Geräte.

Der Minecraft Rematch Wireless RGB Gaming Controller ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro erhältlich.

Vier neue Produkte rund um Minecraft

Mit der neuen Produktfamilie deckt Turtle Beach damit verschiedene Bereiche des Minecraft-Zubehörs ab. Neben dem speziell auf Minecraft Dungeons II zugeschnittenen Switch-2-Controller und Headset stehen mit den beiden PlayTrek Travel Cases auch Transportlösungen zur Verfügung. Der Rematch Wireless RGB Gaming Controller richtet sich dagegen an Spieler auf Xbox und PC.

Alle Produkte sind ab sofort über die offizielle Website von Turtle Beach sowie bei teilnehmenden Händlern erhältlich.