Razer Tartarus V2 Pro vorgestellt

Razer Tartarus V2 Pro: Gaming-Keypad setzt auf Analog-Switches und 8000 Hz

Razer erweitert seine Tartarus-Reihe um das Tartarus V2 Pro. Das Gaming-Keypad richtet sich vor allem an Spieler von MMOs und FPS-Titeln und kombiniert 31 programmierbare Bedienelemente mit analogen optischen Switches, einem TMR-Thumbstick und einer verstellbaren Handballenauflage.

Eine zentrale Neuerung ist der Razer Analog Optical Switch Gen-2, den Razer erstmals in einem Tartarus-Keypad einsetzt. Die Switches verfügen über einen einstellbaren Auslösepunkt zwischen 0,1 und 4,0 Millimetern. Zusätzlich unterstützt das Keypad Rapid Trigger mit einer Empfindlichkeit von bis zu 0,1 Millimetern, wodurch sich Tasten schneller zurücksetzen und erneut auslösen lassen.

Razer gibt für die Switches eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Tastenanschlägen an. Jeder Switch wird laut Hersteller einzeln geschmiert und von einer Schaumstoffschicht umgeben, die unter anderem für eine gedämpfte Akustik sorgen soll.

31 Bedienelemente und TMR-Thumbstick

Das Tartarus V2 Pro bietet insgesamt 31 programmierbare Bedienelemente. Damit lassen sich beispielsweise Fähigkeitenleisten, Makros oder individuelle Steuerungen für unterschiedliche Spiele auf dem Keypad ablegen.

Für die Bewegung steht ein TMR-Thumbstick mit Anti-Drift-Technik zur Verfügung. Der Stick soll eine präzise analoge Steuerung ermöglichen und wird durch drei zusätzliche Tasten ergänzt. Damit lässt sich das Keypad beispielsweise für die Navigation in Radialmenüs oder für zusätzliche In-Game-Befehle verwenden.

Auch die Ergonomie wurde gegenüber einem klassischen, starren Keypad flexibler gestaltet. Die Handballenauflage lässt sich herausziehen und nach links oder rechts ausrichten. Dadurch soll sich die Position besser an unterschiedliche Handgrößen und Griffhaltungen anpassen lassen.

8000 Hz HyperPolling und umfangreiche Konfiguration

Bei der Signalübertragung unterstützt das Tartarus V2 Pro 8000 Hz HyperPolling. Razer kombiniert dies mit seiner Advanced Input Control Suite. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Snap Tap, Snap Flex und Dynamic Keystroke.

Die Konfiguration erfolgt über Razer Synapse. Insgesamt lassen sich bis zu 24 Keymaps auf drei Onboard-Profilen hinterlegen. Damit können unterschiedliche Tastenbelegungen für verschiedene Spiele oder Genres gespeichert werden.

Auslösepunkte und Rapid-Trigger-Einstellungen lassen sich laut Razer zudem direkt am Gerät über das integrierte LED-System anpassen. Für die Tasten verwendet der Hersteller strukturierte Double-Shot-PBT-Keycaps.

Die wichtigsten technischen Daten

31 programmierbare Bedienelemente

Razer Analog Optical Switch Gen-2

Einstellbare Auslösepunkte von 0,1 bis 4,0 mm

Rapid Trigger mit bis zu 0,1 mm Empfindlichkeit

Bis zu 100 Millionen Tastenanschläge

TMR-Thumbstick mit Anti-Drift-Technik

Drei zusätzliche Thumbstick-Tasten

Anpassbare Handballenauflage

8000 Hz HyperPolling

Razer Snap Tap, Snap Flex und Dynamic Keystroke

Bis zu 24 Keymaps auf drei Onboard-Profilen

Konfiguration über Razer Synapse

Double-Shot-PBT-Keycaps

Preis und Verfügbarkeit

Das Razer Tartarus V2 Pro ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 219,99 Euro erhältlich. Razer verkauft das Keypad über den eigenen Online-Shop und RazerStores sowie über ausgewählte Händler.

Weitere Informationen stellt Razer auf der Produktseite zum Tartarus V2 Pro bereit.