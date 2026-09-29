Die LEGO Gruppe und Toei Animation gehen erstmals eine gemeinsame Partnerschaft ein und bringen das Dragon-Ball-Universum in Form von LEGO Sets auf den Markt. Den Auftakt bildet das LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku (11390) Set mit 1.764 Teilen. Weitere Dragon-Ball-Sets sollen im Jahr 2027 folgen.

Im Mittelpunkt des ersten Sets steht die Beschwörung von Shenron aus den sieben Dragon Balls. Der junge Son Goku schwebt dabei auf seinem Kintoun vor dem ikonischen Drachen und bildet das Zentrum der Szenerie.

Shenron und Goku als LEGO Modell

Für die Umsetzung des Drachen hat sich das LEGO Designer-Team an der ursprünglichen Dragon Ball-Serie orientiert. Dafür wurden Animationsbilder und klassische Posen analysiert und verschiedene Bautechniken ausprobiert, um Shenrons charakteristische Silhouette möglichst detailgetreu mit LEGO Elementen nachzubilden.

Das fertige Modell stellt Shenron mit seiner langen, geschwungenen Form, den zahlreichen Schuppen und weiteren Details dar. In der Mitte der Szene befindet sich der junge Son Goku auf seinem Kintoun. Die Figur kann vom Modell abgenommen und neu positioniert werden, sodass unterschiedliche Szenen dargestellt werden können.

Auch die sieben Dragon Balls sind Bestandteil der Inszenierung. Sie werden durch sieben 2×2-Steine am Sockel des Modells dargestellt und greifen damit ein zentrales Element der Dragon-Ball-Geschichte auf.

1.764 Teile und über 30 Zentimeter Höhe

Das LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku Set richtet sich an erwachsene Fans und Sammler. Das fertige Modell ist 32 cm hoch, 24 cm lang und 26 cm breit. Insgesamt besteht das Set aus 1.764 Teilen.

Für den Aufbau steht die LEGO Builder App zur Verfügung. Die digitale 3D-Anleitung ermöglicht es, das Modell während des Bauens zu drehen und zu vergrößern sowie den individuellen Baufortschritt zu verfolgen.

Weitere Dragon-Ball-Sets sollen 2027 folgen

Mit dem ersten Set soll die neue Partnerschaft zwischen der LEGO Gruppe und Toei Animation allerdings erst beginnen. Für 2027 sind bereits weitere LEGO Dragon Ball Produkte angekündigt.

Federico Begher, Senior Vice President Produkt, Marketing und Entwicklung bei der LEGO Gruppe, bezeichnete das Shenron-&-Goku-Set als den Anfang der Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Toei Animation wolle man weitere Figuren und Geschichten aus dem Dragon-Ball-Universum in LEGO Form umsetzen.

Auch Toei Animation kündigte weitere Produkte im Rahmen der Partnerschaft an. Das erste Set konzentriert sich dabei bewusst auf die ursprüngliche Dragon Ball-Serie.

LEGO Dragon Ball Shenron & Goku erscheint im November

Das LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku (11390) erscheint zunächst im Early Access für LEGO Insiders. Ab dem 1. November 2026 können Mitglieder das Set erwerben. Der reguläre Verkaufsstart für alle erfolgt am 4. November 2026.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 139,99 Euro. Das Set wird über LEGO Stores und den offiziellen LEGO Onlineshop erhältlich sein.

Weitere Informationen zu LEGO Dragon Ball auf LEGO.com

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