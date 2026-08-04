Game Pass August 2026 – Ab durch die Hecke

Ein neuer Monat ist angebrochen und mit Xbox Game Pass August 2026 stehen wieder einige Top-Titel in den Startlöchern. Zum Beispiel wäre da Grounded 2 oder der Early Access zur Open Beta von Gears of War: E-Day. Um alle Vorteile genießen zu können wird eine Ultimate Mitgliedschaft benötigt.
Xbox Game Pass August 2026
Ab sofort:
- Heretic + Hexen (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
06. August:
- Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
11. August:
- Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
12. August:
- Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort im Game Pass Ultimate und PC Game Pass
13. August:
- Cricket 26 (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- Sandustry (Game Preview) (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
18. August:
- Egging On (Cloud XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
DLCs und Updates
- EA Sports Madden NFL 27: EA Play Early Access Testversion (Konsole und PC) – Ab 6. August
Beherrscht die Liga mit EA Play bis zu zehn Stunden lang. Eine Entscheidung nach der anderen. Mitglieder erhalten ein EA Play-Willkommenspaket und sparen 10 Prozent auf Madden-Punkte und mehr. Außerdem gibt es jeden Monat ein Ultimate-Team-Paket. Spielt die Testversion mit EA Play über Game Pass Ultimate oder PC Game Pass. Verfügbar auf Konsole, PC und in der Cloud.
Xbox Game Pass Ultimate Vorteile
- Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 7 (Cloud, XBOX Series X|S und PC – Jetzt verfügbar
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
Game Pass-Mitglieder erhalten ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone. Dieses Paket enthält zwei Operator-Skins, vier Waffen-Blueprints und einen Finishing-Move. Darüber hinaus einen Waffen-Anhänger, ein Emote, einen Ausrüstungs-Skin, eine Visitenkarte, ein Emblem, zwei Waffenaufkleber und einen 2WXP-Token (1 Stunde).
> Die Liste aus Juli.
Diese Titel verlassen das Angebot am 15. August:
- Menace (Game Preview) (PC)
- Atlas Fallen (Cloud, Konsole und PC)
- Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)
- Firewatch (Cloud, Konsole und PC)
Trailer zu Grounded 2.
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