Game Pass August 2026 – Ab durch die Hecke

Ein neuer Monat ist angebrochen und mit Xbox Game Pass August 2026 stehen wieder einige Top-Titel in den Startlöchern. Zum Beispiel wäre da Grounded 2 oder der Early Access zur Open Beta von Gears of War: E-Day. Um alle Vorteile genießen zu können wird eine Ultimate Mitgliedschaft benötigt.

Xbox Game Pass August 2026

Ab sofort:

Heretic + Hexen (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

06. August:

Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

11. August:

Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

12. August:

Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort im Game Pass Ultimate und PC Game Pass

13. August:

Cricket 26 (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Sandustry (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

18. August:

Egging On (Cloud XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

DLCs und Updates

EA Sports Madden NFL 27: EA Play Early Access Testversion (Konsole und PC) – Ab 6. August

Beherrscht die Liga mit EA Play bis zu zehn Stunden lang. Eine Entscheidung nach der anderen. Mitglieder erhalten ein EA Play-Willkommenspaket und sparen 10 Prozent auf Madden-Punkte und mehr. Außerdem gibt es jeden Monat ein Ultimate-Team-Paket. Spielt die Testversion mit EA Play über Game Pass Ultimate oder PC Game Pass. Verfügbar auf Konsole, PC und in der Cloud.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 7 (Cloud, XBOX Series X|S und PC – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Game Pass-Mitglieder erhalten ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone. Dieses Paket enthält zwei Operator-Skins, vier Waffen-Blueprints und einen Finishing-Move. Darüber hinaus einen Waffen-Anhänger, ein Emote, einen Ausrüstungs-Skin, eine Visitenkarte, ein Emblem, zwei Waffenaufkleber und einen 2WXP-Token (1 Stunde).

> Die Liste aus Juli.

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. August:

Menace (Game Preview) (PC)

Atlas Fallen (Cloud, Konsole und PC)

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

Trailer zu Grounded 2.