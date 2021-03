Marvel Empyre Band 5 – Comic Review

Weiter geht es mit dem Avengers und Fantastic Four Crossover Empyre, dieses Mal widmen wir uns dem abschließenden Band 5.

Empyre handelt von dem intergalaktischen Konflikt zwischen Kree, Skrull und Cotati. Durch diverse Ereignisse werden die Avengers, die Fantastic Four und schließlich die gesamte Menschheit in diese Auseinandersetzung verwickelt. Mit dem Abschluss von Empyre fällt der Startschuss für eine neue Ära der Marvel-Galaxie.

Captain America

Allgemeines:

„Ende und Anfang in einem! Nach der entscheidenden Schlacht um die Galaxie betreten im Epilog zu Empyre mehrere Alien-Imperien des Marvel-Universums unter den wachsamen Blicken der Avengers und der Fantastic Four eine ungewisse neue Ära. Während zudem neue Allianzen und Familien entstehen, erheben sich zugleich neue Gegner und Bedrohungen für den Kosmos.“

Inhaltsangabe zu Empyre Band 5 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Avengers, Empyre, Fantastic Four Storyline Empyre Heftserie (2020) Storys Empyre Aftermath: Avengers, Empyre Fallout: Fantastic Four zentrale Charaktere Hulkling, Mr. Fantastic Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 02.02.2021

Der finale Band fasst die originalen Empyre-Abschlussausgaben der Avengers und der Fantastic Four zusammen. Getrennt werden beide Storys von dem Cover zu „Empyre Fallout: Fantastic Four“. Zum Ende erfahren wir noch einige Details zur Comic-Geschichte von Abigail Brand und möglichen zukünftigen Events.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die letzte Ausgabe endete mit dem Sieg der vereinigten Streitkräfte der Kree und Skrull, sowie der Helden der Erde über die Cotati. Dabei konnte im letzten Moment die Explosion der Sonne und die Todesblüte der Cotati verhindert werden. Die heimliche Hochzeit von Wiccan und Hulkling war ebenfalls Thema der Ausgabe.

Die erste der beiden Storys startet in der Vergangenheit und zeigt das letzte Gespräch von Hulklings Mutter Anelle und seiner Großmutter, der Skrull-Imperatorin R’Kill, bevor es schließlich zur Zerstörung von Taranx IV kommt. Nach ein paar weiteren Details aus der Vergangenheit geht es mit Feierlichkeiten an Bord des Führungsschiffs der Kree–Skrull-Allianz weiter. Hier kommt es zum Auftritt von Abigail Brand der Leiterin von Alpha Flight. Welchen Einfluss nimmt sie auf den zukünftigen Lauf der Geschichte? Hinweise hierzu können wir im abschließend Sprung in die Zukunft finden.

Die zweite Story spielt in der blauen Zone des Mondes. Der gefangen genommene Quoi wird von der Kree–Skrull-Allianz abgeführt. Währenddessen beratschlagen die Fantastic Four und Avengers über die Herkunft der Waffen der Cotati. Die Technologie dieser Waffen übersteigt deren Fähigkeiten und auch die der Kree und Skrull. Daher bittet Mr. Fantastic eine alte Bekannte aus einer der ersten Ausgaben um Hilfe. Doch diese verlangt für ihre Informationen einen hohen Preis. Sind die Helden der Erde bereit diesen Preis zu zahlen und welche Bedeutung hat der Auftritt von Unseen für den weiteren Verlauf der Geschichte?

Charaktere und Erzähler:

Neben Abigail Brand bekommen in dieser Ausgabe die Beobachter Unseen und Uatu einen Auftritt. Letzterer hatte auch schon einen Auftritt im MCU in Guardians of the Galaxy 2. Auch Unseen ist uns aus dem MCU bekannt, dort nur unter anderem Namen und in einer anderen Rolle. Schaut man sich den Charakter im Comic genauer an kann man erkennen, um wen es sich dabei handelt.

Fazit:

Die finale Ausgabe von Empyre bildet einen schönen Abschluss der Serie. Ein paar Lücken zu Handlungen in der Vergangenheit werden gefüllt und die Handlungsstränge zum Ende geführt. Mit ein paar Ausblicken auf zukünftige Handlungen wird eine Brücke zu neuen Storylines und Events geschlagen. Rundum ein guter Abschluss einer ebenso guten Comic-Serie.

Wir sind schon ein bisschen traurig, dass die Story von Empyre schon zu Ende ist. Aber es folgt noch eine Sonderausgabe zu Captain America und natürlich sind wir auch schon auf die zukünftigen Storys gespannt.

Quellen: Panini