Die Vorgeschichte zu Marvel Empyre – Comic Review

Bei Empyre handelt es sich um ein Crossover zwischen den Avengers (rund im Iron Man und Captain Marvel) und den Fantastic Four. Beide Superhelden-Team werden dabei in den kosmischen Konflikt mit den Kree und Skrull hineingezogen. Dieser Sonderband erzählt die aus drei Teilen bestehende Vorgeschichte zu Empyre.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Inhalt

„Die Avengers begegnen auf dem Mond einem Messias, und die Fantastic Four bekommen es im All mit einer Ältesten des Universums zu tun. Am Ende müssen beide Teams entscheiden, auf welcher Seite sie im kosmischen Empyre-Crossover stehen. Denn die Flotte von Kree und Skrulls, deren langer Krieg und kürzliche Vereinigung noch einmal aufbereitet wird, naht.“ – Inhaltsangabe zur Empyre Vorgeschichte (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Avengers, Empyre, Fantastic Four Storyline Road to Empyre (2020) Storys Der Kree/Skrull Krieg (Road to Empyre 1)

Verheerende Träume (Empyre: Avengers 0)

Duell am Runden Tisch (Empyre: Fantastic Four 0) Seitenanzahl 108 Preis 13 € Veröffentlichung 24.11.2020

Spoiler-Alarm: Die nächsten drei Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Der Kree/Skrull-Krieg

Zunächst wird die Geschichte einer Skrull-Agenten-Familie auf der Erde erzählt. Dabei erfahren wir auch viel über die gemeinsame Geschichte und Herkunft der Skrull, Kree und Cotati. Die Skrull waren einst ein hochtechnisches, friedfertiges Volk. Mit der Entwicklung der interstellaren Raumflüge verbreiteten sie ihre Technologie und ihr Wissen im Universum. Dabei trafen sie auf dem Planeten Hala auf die Kree, ein primitives aber kriegerisches Volk. Doch nicht nur die Kree lebten auf Hala, auch die Cotati, Pflanzenwesen die im Einklang mit der Natur lebten und sich mittels Telepathie verständigen lebten dort (nicht zu verwechseln mit den Pflanzen-Kolossen zu denen Groot zählt). Als die Skrull einen Wettbewerb starteten, um zu entscheiden welches Volk das dominante auf Hala und ihr Ansprechpartner sein sollte, legten sie den Grundstein für den Kree/Skrull-Krieg. In diesem Teil der Geschichte werden auch die Himmlisches Madonna, sicherlich bekannter als Mantis, sowie ihr Geliebter Swordsman und deren gemeinsamer Sohn Sequoia eingeführt.

Verheerende Träume

In der zweiten Geschichte erfahren wir einiges zum sich anbahnenden Konflikt aus der Sicht der Avengers. Dabei erleben wir einen Großteil der Handlung aus der Sicht von Tony Stark (Iron Man). In Empyre bildet er die Avengers zusammen mit Captain Marvel, Thor, Captain America, She-Hulk, Black Panther und Ghost Rider. Angelockt durch einen Notruf fliegen die Avengers zum Mond. Dort treffen sie in den Überresten einer Anlage, die von den Kree im Rahmen des Tests durch die Skrull erbaut wurde, auf Swordsman und Sequoia. Hier verknüpft sich die Handlung mit dem ersten Geschichtsstrang. Es kommt zum Angriff einer Raumflotte der Skrull und Kree bei der plötzlich auch die Fantastic Four erscheinen. Wie es dazu kam erfahren wir in der dritten Teilgeschichte.

Duell am Runden Tisch

Anschließend erfahren wir was die Fantastic Four zum Mond geführt hat. Diese sind nicht mehr zu viert sondern zu sechst unterwegs. Die ursprünglichen vier Mitglieder Reed Richards – „Mr. Fantastic“, Susan Richards – „Die Unsichtbare“, Johnny Storm – „Die Fackel“ und Ben Grimm – „Das Ding“ werden hier durch Reeds und Susans Kinder Franklin und Valeria verstärkt. Nach einer Panne mit ihrem Raumschiffen finden sich die sechs in einem galaktischen Kasino mit einer Gladiatorenarena wieder. Dort treffen sie auf ein Kree– und Skrull-Kind und erfahren beunruhigende Details zum Konflikt zwischen den Kree– und den Skrull.

Fazit

Die drei Teilgeschichten beleuchten je einen Teil des alten und neuen Konfliktes aus der Sicht von drei beteiligten Parteien. Dabei wird der Leser gut auf die anschließende Handlung vorbereitet. An einigen Stellen befinden sich auch Hinweise zu anderen Bänden, die weitere Geschichtsfragmente ausführlicher darlegen.

Der Zeichenstil ist zeitgemäß und typisch für ein aktuelles Marvel-Comic. Die Charaktere werden bezüglich der Mimik und auch der Proportionen sehr realistisch dargestellt. Klasse ist das Thor auch hier in seinen Sprechblasen eine eigene Schriftart hat, um ihn Standesgemäß von den anderen Avengers etwas abzuheben.

Der Preis von 13 € ist für den Umfang der Geschichte angemessen. Es wird eine gute Basis für die nun startende Handlung gelegt. Somit erwarten wir mit Spannung die folgenden Bände. Hierzu werden auch weitere Reviews folgen. Allen Avengers und Fantastic Four Fans können wir die Vorgeschichte zu Empyre empfehlen.

Quellen: Panini