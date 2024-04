Marvel Tag 2024 – Gratis Goodies und Sammlerstücke

Der Marvel Tag 2024 steht vor der Tür! Am 20. April lohnt sich ein Besuch im Comic Fachhandel des Vertrauens. Bei den Feierlichkeiten anlässlich des 85. Geburtstags von Spider-Man und Co. beschenkt Panini die Fans, welche in den teilnehmenden Shops aufkreuzen, mit Gratis Goodies und Sammlereditionen.

Marvel Tag 2024 zum Erleben

1939 wurde der US-Verlag Timely Publications (später umbenannt in Timely Comics) aus der Taufe gehoben. Dieser publizierte Abenteuer mit seinen frühen, uns heut bekannten Helden. Zu denen gehörten bereits Captain America und Prinz Namor, der Sub-Mariner. Ab 1951 firmierte der Verlag als Atlas Comics, bevor dann 1961, mit Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko das eigentliche Zeitalter von Marvel begann. Die Veröffentlichung von Fantastic Four #1 (November 1961) gilt als Startpunkt dieser Ära, auch wenn das Heft noch nicht den typischen Marvel Kasten auf dem Cover trug.

Viele teilnehmende Comic-Shops und Buchläden feiern das 85-jährige Bestehen des legendären Superhelden-Verlags am 20. April. Für die Fans gibt es dann (so lange der Vorrat reicht) einen Gratis-Comic mit zwei abgeschlossenen Spider-Man-Storys. Des Weiteren gibt es ein Poster und 5 Postkarten mit starken Motiven.

Sammler dürfen sich über exklusive Variant-Cover-Editionen freuen. Dazu zählen Avengers 3, Spider-Man 21, Deadpool 5 und Die furchtlosen X-Men 26. Sie ergeben zusammen zwei 4-teilige Panorama-Motive des Ausnahmekünstlers Alex Ross. Jedoch ist der doppelte Kauf jeder Ausgabe erforderlich.

Außerdem markiert der Marvel Tag den Erstverkaufstag einiger Comics (Loki, Miles Morales: Spider-Man, Iron Man, Hulk), die als Extra mit limitierten Acryl-Figuren erscheinen. Der Zulauf dürfte am 20. April also recht hoch sein, also gilt hier das Gebot: „So lange der Vorrat reicht!“.

> Unsere Artikel zu dem besonderen Verlag.

Einen Überblick über das Panini-Aufgebot für diesen Tag gibt es als PDF über folgenden Link. Zusätzlich dazu machen viele Shops noch eigene Aktionen, für die sich der Besuch obendrein lohnt.