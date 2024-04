TRAILER Neuer Netflix Sci-Fi-Film mit Jennifer Lopez

Jennifer Lopez rüstet sich für den Weltraum und Netflix auf hohe Zuschauerzahlen. Bereits über 4 Millionen Mal in 2 Tagen geklickt. Wir haben für euch den TRAILER Neuer Netflix Sci-Fi-Film mit Lopez in der Hauptrolle.

Jennifer Lopez stürzt sich in ein intergalaktisches Abenteuer. Im neuen Netflix Sci-Fi Film „Atlas“ verkörpert die talentierte Künstlerin die Hauptrolle der titelgebenden Atlas Shepherd. Die Regierungsanalystin wird dabei in eine ferne Welt katapultiert, um ihren erbittertsten Feind zu besiegen: den Roboter-Krieger, der ihr Leben auf den Kopf gestellt hat.

Worum geht es in Atlas?

Atlas Shepherd ist eine talentierte, jedoch misanthropische Datenanalystin mit tiefem Misstrauen gegenüber künstlicher Intelligenz. Sie schließt sich einer Mission an, um einen abtrünnigen Roboter zu fangen, mit dem sie eine geheimnisvolle Verbindung hat. Als dieser Plan scheitert, ist ihre einzige Hoffnung, die Zukunft der Menschheit vor künstlicher Intelligenz zu retten, ihr zu vertrauen. „Der Kern von Atlas dreht sich wirklich um Vertrauen und wie schwierig es ist, Menschen zu vertrauen“, sagte Peyton zu Netflix. „Atlas wird durch die Linse einer Frau erzählt, die lernt zu vertrauen nach einem Trauma, das ihr Leben durcheinander gebracht hat. Es erinnert daran, wie wichtig tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen in unserem Leben sind; dass man nicht alles alleine machen kann; man muss irgendwann wählen, Menschen zu vertrauen und sie hereinzulassen.“

„Atlas ist jemand, der im Grunde die Welt um sich herum ausgeblendet hat“, sagte Lopez zu Netflix. „Sie vertraut niemandem und will nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun haben.“ Gestrandet in einer hochmodernen Rüstung in den unendlichen Weiten des Weltraums muss Atlas auf ihrer gefährlichen Mission nicht nur ihre anfängliche Abneigung zur KI überwinden, sondern sich auch letztendlich mit ihr zu verbünden. In einer High-Tech-Welt angesiedelt, präsentiert sich „Atlas“ als fesselndes und actiongeladenes Galaxien-Abenteuer. Das Drehbuch stammt von Leo Sardarian und Aron Eli Coleite, unter der Regie von Brad Peyton, der zuvor bereits erfolgreich San Andreas und Rampage inszenierte.

Tiefer Kern der Geschichte

Für Lopez ist die Aussage des Films so geradlinig wie ein Pfeil, der sein Ziel trifft: „Ich mochte es sehr, dass dies ein großer Sci-Fi-Actionfilm ist, aber im Kern ist es eine Geschichte über Freundschaft – und eine Liebesgeschichte auf gewisse Weise“, sagte sie Netflix gegenüber. „Ich sehe immer alles als Liebesgeschichte an, aber dies ist eine andere Art von Liebe zwischen zwei Wesen, die sich unter katastrophalen Umständen verbinden und einander beibringen, menschlicher zu sein.“

Atlas erscheint am 24. Mai auf Netflix.

TRAILER zum neuen Netflix Sci-Fi-Film

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

(Bild-)Quelle: netflix