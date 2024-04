Legt eure Hasenohren zurück denn die müssen nun Platz machen für ein schickes und leistungsstarkes Wireless Headset aus dem Hause JBL. Zusammen mit der beliebten Audio-Firma verlosen wir ein Exemplar des JBM Quantum 810, welches ihr farblich dank RGB-Steuerung an euren Style anpassen könnt.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „JBL“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über das JBL Quantum 810

Dualer Surround Sound

Mit JBL QuantumSURROUND und der Technologie der DTS Headphone:X Version 2.0 kannst du komplett in das Spiel eintauchen und erlebst immersiven, mehrkanaligen 3D-Sound um dich herum.

Dank der Hi-Res-Driver verpasst du kein einziges Sound-Detail

Tauche vollständig in den JBL QuantumSOUND ein. Hi-Res-50-mm-Treiber positionieren selbst die kleinsten Audiodetails punktgenau, vom Geräusch eines von einem Gegner abgebrochenen Zweigs, der sich in Position bringt, bis hin zu den Schritten einer Zombiehorde, die sich hinter dir aufbaut. Wenn es ans Gaming geht, ist Sound überlebenswichtig.

Duale kabellose Verbindung

Verpasse keine Sekunde mehr: dank der dualen Lösung aus kabelloser 2,4-GHz- und Bluetooth-5.2- Verbindung werden Audioverzögerungen und -ausfälle beseitigt.

Aktive Noise-Cancelling-Technologie, abgestimmt aufs Gaming

Das aktive Noise-Cancelling-System des kabellosen JBL Quantum 810 wurde für Gaming-Umgebungen entwickelt und blendet unerwünschte Hintergrundgeräusche aus, sodass während der Missionen keinerlei Störungen auftreten.

Spielen & gleichzeitig laden

Spiele den ganzen Tag und die ganze Nacht mit einer Akkulaufzeit von 43 Stunden, die sich während des Spiels auflädt. Im Gegensatz zu gewissen Teamkollegen gibt das kabellose JBL Quantum 810 nie auf und lässt dich nie im Stich.

Game-Audio-/Chat-Regler für Discord

Dank separater Soundkarten kannst Du mit dem Discord-zertifizierten Regler die perfekte Balance zwischen Spiel- und Chat-Audio in deinem Headset einstellen, ohne das Spiel dafür unterbrechen zu müssen.

Richtmikrofon

Das direktionale sprachfokussierte Boom-Mikrofon des kabellosen JBL Quantum 810 mit Flip-upStummschaltung und Echounterdrückung sorgt dafür, dass du immer laut und deutlich zu verstehen bist, egal, ob du mit deinem Team Strategien besprichst oder nur eine Pizza bestellst.

Strapazierfähiges und komfortables Design

Der leichte, strapazierfähige Kopfbügel und die hochwertigen, mit Leder ummantelten Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff sorgen für höchsten Komfort, egal, wie lange du spielst.

Optimiert für PC, kompatibel mit mehreren Plattformen

Das kabellose Headset JBL Quantum 810 ist über eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung mit PC, PS™ (PS5 und PS4) und Nintendo Switch™ (nur beim Andocken), sowie über Bluetooth 5.2 mit Bluetooth-kompatiblen Geräten, und über eine 3,5-mm-Audiobuchse mit PC, PlayStation, Xbox™, Nintendo Switch, Mobile, Mac und VR kompatibel. Die Funktionen von JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, , Mikrofoneinstellungen usw.) sind nur auf dem PC verfügbar. Überprüfe den Konnektivitätsleitfaden auf Kompatibilität.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 21.04.2024, 23:59 Uhr