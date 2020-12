Marvel Empyre Band 1 – Comic Review

Zum Avengers und Fantastic Four Crossover Empyre ist jetzt Band 1 erschienen. Die Vorgeschichte hierzu haben wir uns bereits in einer Review angesehen. Empyre handelt von dem intergalaktischen Konflikt zwischen Kree, Skrull und Cotati. Dabei werden durch diverse Ereignisse die Avengers und die Fantastic Four in diese Auseinandersetzung verwickelt.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Der Start des neuen kosmischen Marvel-Crossovers! Hulkling hat als Imperator die Außerirdischen Kree und Skrulls vereint. Nun erwarten die Avengers bei alten Verbündeten auf dem Mond und die Fantastic Four im All den ersten Zug der Flotte des vereinten Alien-Imperiums.“ – Inhaltsangabe zur Empyre Band 1 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Avengers, Empyre, Fantastic Four Storyline Empyre Heftserie (2020) Storys Empyre 1 zentrale Charaktere Hulkling, Iron Man, Mr. Fantastic Zugabe 2 Poster Seitenanzahl 52 Preis 4,99 € Veröffentlichung 08.12.2020

Das als Zugabe enthaltene Poster zeigt auf einer Seite im Hochformat das Cover des Comics zur Vorgeschichte und auf der anderen Seite sind im Querformat nebeneinander die Avengers und die Fantastic Four abgebildet.

Zusätzlich sind am Ende des Comics diverse alternative Cover-Entwürfe zum ersten Band und auch Charakter-Studien zu unter anderem Hulkling und dem Raumschiff der Fantastic Four abgedruckt.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die Handlung des 1. Bandes schließt nahtlos an das Ende der Vorgeschichte an. Zu Beginn des Kampfes um die blaue Zone des Mondes lernen wir mit Hulkling bzw. Dorrek VIII nun den Anführer der Kree–Skrull-Allianz kennen. Darüber hinaus erfahren wir im Verlauf der Geschichte auch einige Details zu seinen Beweggründen die Allianz zu formen und anzuführen. Am Ende diesen Bandes kommt es zu einem Plot Twist der in einem Cliffhanger endet.

Auf die Besetzung der Avengers und der Fantastic Four in dieser Comic-Serie sind wir bereits in der Review zur Vorgeschichte eingegangen. Der in diesem Band hinzu kommende zentrale Charakter Hulkling bzw. Dorrek VIII ist der Sohn der Skrull-Prinzessin Anelle und des Kree-Helden Mar-Vell, der erste Captain Marvel. Somit verfügt auch Hulklink über verschiedene Superkräfte. Zuvor war Teddy Altman, wie er mit irdischem Namen heißt, ein Mitglied der Young-Avengers. Weitere Details zu Hulkling gibt es im Comic INCOMING! nachzulesen.

In Passagen in denen die Avengers um Iron Man im Mittelpunkt stehen nimmt der Erzähler die Rolle von Tony Stark ein. Ähnliches geschieht in Abschnitten in denen die Fantastic Four im Mittelpunkt stehen, hier wechselt der Erzähler in die Rolle von Reed Richards. In beiden Fällen wird die Handlung gewohnt selbst ironisch kommentiert.

Fazit:

Der erste Band führt den mit der Vorgeschichte begonnen Handlungsbogen spannend fort und bietet auch ein paar Überraschungen. Insbesondere das Ende schürt die Spannung auf den zweiten Band, der am 22. Dezember erscheinen wird. Wir sind gespannt wie sich die Story weiter entwickelt.

Die teils selbst ironische Erzählweise sorgt hin und wieder für ein leichtes Grinsen beim Lesen.

Das beigelegte Poster und die alternativen Cover am Ende des Comics runden das Gesamtpaket ab. Für (Wieder-)Einstiger sehr hilfreich ist auch die Kurzinfo zu den neu auftretenden Charakteren auf der letzten Seite.

