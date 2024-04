DarkStar One – Weltraumoper erscheint bald für Nintendo Switch

Wie Publisher Kalypso bekannt gibt, kehrt mit der DarkStar One – Nintendo Switch Edition die epische Weltraumoper zurück. Das Retro-Sci-Fi-Abenteuer kombiniert eine Open-World-Sandbox mit einer spannenden Space-Opera-Story. Damit kehrt ein Klassiker der Sci-Fi-Spiele zurück und erscheint mit einer verbesserten Grafik erstmals auf Nintendo Switch.

Über DarkStar One:

Spieler uns Spielerinnen schlüpfen in die Rolle des erfahrenen Piloten Kayron Jarvis, der in der fernen Zukunft lebt. In dieser hat die Menschheit die Erde verlassen und die Weiten des Kosmos besiedelt. Unter mysteriösen Umständen erbt Kayron das mächtige Raumschiff DarkStar One und wird in Verschwörungen und Intrigen verstrickt. Basierend auf den Büchern der renommierten deutschen Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Claudia Kern, entführt die Handlung Spieler in eine packende Geschichte aus Action und Entdeckung. In dieser sucht Kayron Antworten auf den Tod seines Vaters und deckt dabei die Geheimnisse der Galaxie auf.

Die DarkStar One basiert auf geheimnisvoller Alien-Technologie. Dank der Fähigkeiten des Raumschiffs können Artefakte der verlorenen Zivilisation verbessert werden. Mit über 200 freischaltbaren Komponenten optimieren Spieler:innen die DarkStar One in den Bereichen Triebwerke, Waffen und Schutzschilde.

In DarkStar One reisen Spieler durch die Galaxie und begegnen potenziellen Feinden aus verschiedenen Fraktionen und Alien-Spezies, von denen jede ihre eigenen Absichten, Motive und Geheimnisse hat. Von den militanten Mortok bis zu den zwiegespaltenen Raptoren reagiert jede Rasse – abhängig von den eigenen Entscheidungen – anders auf Kayron. Die Handlung mündet immer wieder in actionreichen Weltraumschlachten.

Spieler haben im Laufe der Geschichte die Wahl, ob sie sich als bescheidener Händler, Schmuggler oder furchtloser Weltraumpirat verdingen. Dabei spiegelt die DarkStar One alle Entscheidungen wider und verändert ihr äußeres Erscheinungsbild.

DarkStar One entführt Spieler ab dem 20. Juni 2024 in eine epische Weltraumoper auf Nintendo Switch.

Features:

Mit der DarkStar One – Nintendo Switch Edition kehrt ein Klassiker der Sci-Fi-Spiele zurück mit verbesserter Grafik und für die Konsole optimiert.

Retro-Weltraumoper: Spieler:innen tauchen ein in eine fesselnde Mischung aus storybasiertem Sci-Fi-Abenteuer, RPG-Elementen, Handelssimulation und actionreichen Weltraumschlachten.

Offene Welt: Ein Universum mit über 300 Sonnensystemen, bevölkert von 6 unterschiedlichen Alien-Rassen mit einzigartigen Schiffstypen, Taktiken und Verhaltensweisen sowie einem realistischen Wirtschaftssystem wartet darauf erforscht zu werden.

Individueller Spielstil: Spieler:innen wählen den Weg als Pirat, Händler, Söldner, Kopfgeldjäger, Schmuggler oder Attentäter, während die Spielwelt und die verschiedenen Fraktionen auf ihre Handlungen und ihr Ansehen reagieren.

Schweres Schlachtschiff oder schneller Jäger? Dank über 200 freischaltbarer Komponenten lässt sich das eigene Raumschiff mit Triebwerken, Waffen und Schutzschilden an die eigene Spielweise anpassen.

Verborgene Artefakte entdecken: Durch das Aufrüsten des Raumschiffs mit Hilfe des antiken Wissens fremder Kulturen lassen sich beispielsweise mehr Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit oder spezielle Fähigkeiten freischalten.