Tales of the Shire – Trailer zum Aufbauspiel mit Hobbits

„In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit“. Mit diesem Satz beginnt die legendäre Mittelerde-Saga von J.R.R. Tolkien. Im kommenden Aufbauspiel Tales of the Shire schlüpfen wir selbst in die Haut der kleinen Bewohner und dürfen das Auenland nach unseren Wünschen gestalten.

Angekündigt wurde Tales of the Shire bereits vergangenes Jahr, doch jetzt endlich gibt es einen ersten Trailer zum Spiel. Die Macher dahinter sind Weta Workshop und Private Division.

Augenscheinlich geht es im Stile eines Animal Crossing zu Werke. So können wir unsere Hobbit-Höhle ganz nach eigenem Wunsch gestalten. Zahlreiche Aktivitäten stehen ebenfalls auf der Tagesordnung, etwa das Sammeln von Pilzen samt anschließendem Kochen. Dann klappt es auch mit dem zweiten Frühstück.

Das Aufbauspiel legt großen Wert auf den Cozy-Faktor. Stressig wird also nie, viel eher soll es gemütlich zugehen, so dass sich alle Spielerinnen und Spieler in Hobbingen wohlfühlen.

Ein konkretes Release-Datum gibt es zwar noch nicht, aber das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Als Plattformen werden PC, Nintendo Switch, Playstation 5 und Xbox Series S/X angegeben. In wie fern es Verbindungen zu bekannten Figuren geben wird, ist noch nicht ersichtlich. Im Trailer taucht kurz ein Zauberer auf, aber ob es sich dabei um Gandalf handelt?