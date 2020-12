Marvel Empyre Band 2 – Comic Review

Mittlerweile ist der Band 2 des Avengers und Fantastic Four Crossover Empyre erschienen. Somit kommen wir nun bereits zu unserer dritte Review zu dieser Comic-Reihe.

Empyre handelt von dem intergalaktischen Konflikt zwischen Kree, Skrull und Cotati. Durch diverse Ereignisse werden die Avengers, die Fantastic Four und schließlich die gesamte Menschheit in diese Auseinandersetzung verwickelt.

Allgemeines:

„Galaktisch großer Verrat! Als die Avengers und die Fantastic Four erkennen, wer der wahre Feind in diesem uralten kosmischen Konflikt ist, könnte es schon zu spät sein. Haben die irdischen Helden ihren Heimatplaneten sowie den Rest des Universums verdammt?“ – Inhaltsangabe zur Empyre Band 2 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Avengers, Empyre, Fantastic Four Storyline Empyre Heftserie (2020) Storys Empyre 2-3 zentrale Charaktere Captain America, Captain Marvel, Invisible Woman Seitenanzahl 52 Preis 4,99 € Veröffentlichung 22.12.2020

Eine Zugabe, wie im letzten Heft, ist in dieser Ausgabe nicht enthalten.

Der zweite Band setzt sich aus der zweiten und dritten Original-Ausgabe zusammen. Dabei werden beide Abschnitt von einem Original-Cover getrennt. Schließlich finden wir am Ende des Comics noch ein alternatives Cover für die zweite Ausgabe und können wie üblich ein paar Details zu einem neu auftretenden Charakter nachlesen.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Quoi der himmlische Messias und Anführer der Cotati hat zum Ende des letzten Bandes sein wahres Gesicht gezeigt. Nun erfahren wir einige Details dazu, wie er im Hintergrund die Fäden gezogen hat, um zum einen die Avengers in die Irre zu führen, und zum anderen die Macht der Cotati derart zu verstärken. Auch Captain Marvel ist wieder einmal für Überraschungen gut und beweist erneut zu welche extremen Leistungen sie fähig ist. Schließlich kommt es an diversen Orten zu Auseinandersetzungen zwischen den Cotati auf der einen und den Kree, Skrull und Menschen auf der anderen Seite. Dabei wir langsam klar welches tatsächliche Ziel die Cotati auf der Erde verfolgen. Wie sich diese entscheiden erfahren wir vermutlich erst in der nächsten Ausgabe. Das Ende es aktuellen Bandes spannt einen neuen Spannungsbogen auf, kommt es hier doch auf Seiten der Kree bzw. Skrull zu einer überraschenden Wendung.

Zu den bereits bekannten Charakteren der Avengers und der Fantastic Four gestellt sich in dieser Ausgabe insbesondere noch Mantis hinzu. Sie verfügt über telepathische und emphatische Kräfte und ist die Mutter von Quoi, dem himmlischen Messias und Anführer der Cotati. Zwischenzeitlich haben auch noch andere bekannte Helden und Charaktere einen Auftritt. Da diese aber nicht zu den Hauptcharakteren zählen werden sie nicht namentlich eingeführt. Der Leser kann sie in den Zeichnungen jedoch erkennen.

Im ersten Teil und zum Ende es zweiten Teils des Comics haben wir einen eher globalen Erzähler, der selten auftritt, und es den verschiedenen Charakteren überlässt durch die Handlung zu führen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts erleben wir die Handlung allerdings wieder aus der durchaus selbstkritischen Sicht von Mr. Fantastic.

Fazit:

Der zweite Band kann die Story ebenso stark fortführen wie der vorherige. Die diesmal sachlichere und ernstere Erzählweise passt sehr gut zur Dramatik der Handlung. Da wir hier zwei Original-Bände in einem bekommen macht die Story auch einen entsprechend starken Fortschritt.

Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, diese wird am 05.01.2021 erscheinen.

