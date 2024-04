Ninja Unite – Der NINJAGO Monat im LEGOLAND Deutschland

Getreu dem Motto Ninjas Unite ist den gesamten Mai über NINJAGO® Monat im LEGOLAND® Deutschland. So dreht sich vom 1. Mai bis zum 2. Juni alles um die LEGO NINJAGO Helden Nya, Lloyd, Kai, Sora, Arin & Co. Hier können die NINJAGO-Fans ihre Ninja-Künste trainieren, in coolen Parcours ihr Können zeigen und bei LEGO Bau-Aktionen kreativ werden. In interaktiven Shows können sie zudem noch tiefer in die actiongeladene Welt ihrer Lieblingshelden eintauchen.

Die Gäste des LEGOLAND können dabei quer durch den Park verschiedene Mitmach-Stationen erleben. Schon im Eingangsbereich geht es los, denn hier wartet Lloyds Parkour auf die Fans. In diesem können sie ihre Geschicklichkeit und Reaktionsfähigkeit trainieren. Im LEGO X-Treme wartet Soras Lasermaze und erfordert Beweglichkeit sowie schnelles Handeln, damit man im Schwarzlicht-Raum das Netz aus Lichtstrahlen überwinden kann. An Arins Kletterwand geht es schließlich hoch hinaus und die Sportlichkeit und Ausdauer der kleinen Kletter-Ninjas wird gefordert. Das Motto in der NINJAGO WORLD ist schließlich, in der Ruhe liegt die Kraft, denn man muss Nyas heißen XXL-Draht meistern, ohne den Alarm auszulösen.

Im Mitmach-Bereich Rebuild the World können die kleinen Fans ihre eigenen LEGO NINJAGO Drachen gestalten und bauen. An den Wochenenden kann man sogar das riesengroße LEGO NINJAGO Mosaik zur aktuellen TV-Serie mitgestalten.

In der ersten Mai-Hälfte wird im Eingangsbereich ein gigantisches Street-Art-Kunstwerk von einem 3D-Künstler erschaffen werden. Auch die LEGOLAND Parade steht ganz im Zeichen von NINJAGO und präsentiert sich so jeden Samstag mit extra Drachen-Power im NINJAGO Look. Auch Erinnerungsfotos mit Nya, Lloyd und Co sind an verschiedenen Stellen im Park möglich.

Auf der MINILAND Bühne sind ebenfalls die Ninjas aktiv, denn hier steht den ganzen Monat über alles im Zeichen der asiatischen Künste. Insgesamt vier verschiedene Shows warten dabei auf die Gäste. Von der Taiko-Trommel-Show „The Dragon’s Drumbeat“ mti kraftvollen Rytmen der traditionellen japanischen Trommelkunst, bis hin zur interaktiven Ninja-Schule „School of Spinjitzu“. Auch eine Ninja-Minidisko wird es unter dem Namen „Whip Around Dance Party“ geben. Den furiosen Abschluss des täglichen Bühnen-Programms bietet die Show „Ninjas Unite“. Hier erlebt man gemeinsam mit den NINJAGO Helden in einer eindrucksvollen Zeremonie die Kraft der Elemente. Alle genauen Programmpunkte und Showzeiten finden sich auf der offiziellen Webseite ↗ oder in der LEGOLAND Deutschland App.