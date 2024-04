Cooler Master MasterBox 600 – ein neues Hochleistungs-PC-Gehäuse

Cooler Master präsentiert mit der MasterBox 600 ein neues Hochleistungs-PC-Gehäuse. Es wurde speziell dafür entwickelt, die Bedürfnisse von Anfängern, als auch von erfahrenen Enthusiasten zu erfüllen. Das neue Gehäuse verfügt über eine Reihe von Funktionen, die den Bauprozess rationalisieren, und gleichzeitig die Leistung verbessern.

Das Cooler Master MasterBox 600 im Detail:

Durch sein revolutionäres Design bietet das Gehäuse hinter dem Mainboard-Tray einen Platz von 33 bis 35 Millimetern. So wird ein hervorragendes Kabelmanagement und gleichzeitig ein einfacher Zugang ermöglicht. Um auch leistungsfähigen Systemen gerecht zu werden, bietet das Gehäuse vielseitige Kühloptionen. So finden insgesamt bis zu sieben 120 mm große Lüfter Platz. An der Oberseite können Radiatoren bis zu einer Größe von 360 mm und in der Front bis zu einer Größe von 420 mm verbaut werden. Über das feinmaschige Frontpanel ist zudem ein ungehinderter Luftstrom möglich. Ab Werk ist das Gehäuse bereits mit drei 140 mm großen SickleFlow- und einem CF-120-Lüfter ausgestattet.

Damit auch bis zu zwei 3,5″ große Festplatten im Gehäuse Platz finden, verfügt es über einen herausnehmbaren Festplattenkäfig. Alternativ finden bis zu sechs 2,5″ Festplatten an verschiedenen Stellen im Gehäuse Platz. Auch großformatige Grafikkarten können problemlos installiert werden. Diese dürfen dabei eine Länge von bis zu 410 mm aufweisen. Für CPU-Kühler ist eine maximale Höhe von 170 mm möglich.

Preis und Verfügbarkeit:

Die neue Cooler Master MasterBox 600 ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem UVP von 114,99 € in Kürze erhältlich. Zudem gibt es auch eine Lite-Version zu einem UVP von 79,99 €, die ohne vorinstallierte Lüfter geliefert wird.