PEPPA PIG Park Günzburg eröffnet am 19. Mai 2024

Am 19. Mai, pünktlich zu Pfingsten ist es so weit, nur wenige Schritte vom LEGOLAND® Deutschland entfernt eröffnet der PEPPA PIG Park Günzburg. Hier können Familien und insbesondere die kleinen Peppa-Pig-Fans in die bunte Welt des beliebten Schweinemädchens und ihrer Freunde eintauchen. Es ist zudem der erste PEPPA PIG Park, der eine EGO® DUPLO® PEPPA PIG Play Zone erhält.

Neben fünf aufregender Fahrattraktionen und sieben thematisierter Spielplätze warten hier auch ein Kino und tolle Shows auf die kleinen und großen Besucher. Der Park richtet sich speziell an Kinder bis hin zum Vorschulalter und so sind auch die Attraktionen an diese Zielgruppe angepasst. So können die Kleinen mit dem roten Auto von Familie Wutz eine aufregende Achterbahnfahrt erleben oder bei Opi Mümmel auf Schorschs grünem Sausier reiten. Im Kino kann man Peppa Vorführungen erleben und im Park sogar mit Familie Wutz für Erinnerungsfotos posieren.

Wer die PEPPA WUTZ Serie kennt, fühlt sich, als wäre er direkt in

die Welt von Peppa gebeamt worden“, schmunzelt Manuela Stone. „Dieser Park ist der

perfekte Einsteigerpark für Familien mit Kleinkindern. Attraktionen, Spielplätze, Wege –

alles ist in der Konzeption auf kleine Kinder ausgerichtet. Wir sind mit den Vorbereitungen

absolut im Zeitplan und freuen uns schon riesig darauf, pünktlich zu Pfingsten die ersten

Familien hier im PEPPA PIG Park Günzburg zu begrüßen.“

Der PEPPA PIG Park Günzburg ist der erste eigenständige auf dem europäischen Festland und baut das Unterhaltungsangebot des LEGOLAND Deutschland Resorts aus. Ein weiterer PEPPA PIG Park ist dieses Jahr für Dallas, Fort Worth, geplant. Die beiden PEPPA PIG Parks der Merlin Entertainments Gruppe bauen dabei auf dem Erfolg des PEPPA PIG Themenparks in Florida und der Peppa Pig World of Play Standorte von Texas bis Shanghai auf.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite ↗.