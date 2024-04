Deadpool & Wolverine Trailer – Noch kurz das Näschen pudern

Wie bereits gestern von Ryan Reynolds angekündigt, veröffentlichte Marvel heute den ersten Deadpool & Wolverine Trailer. Zuvor beglückte uns der rote Strampler Träger mit einem Teaser.

Das verrät der Deadpool & Wolverine Trailer

Der Trailer beginnt mit einer X-Men typischen Bar-Szene mit Wolverine. Dies könnte sogar eine Referenz auf die Stelle aus dem ersten X-Men Film (2000) sein, in welcher Logan seine Klingen ausfährt. Nur eben nicht hier. Wir erfahren, dass die Welt und alle Menschen, die Deadpool wichtig sind, in Gefahr schweben und anscheinend ist Logan, der einzige, der ihm helfen kann. Warum das so ist, erfahren wir sicher in den Rückblenden im Film. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Pooli durch Raum und Zeit springt. Deswegen bildet dieser dritte Teil nun die finale Brücke zwischen allen Marvel Filmen zu einem gigantischen Marvel Cinematic Universe.

Der Trailer ist mit allerlei Easter Eggs gefüttert. Einige bemerkt man erst beim zweiten Mal hinsehen. Unter anderem ist in einer Kampfszene das 20th Century Fox begraben zu sehen, da das Franchise nun in der Hand von Disney ist. Außerdem tritt die lila Wolke „Alioth“ in Erscheinung, welche zuvor in Loki debütierte. Neben der bereits aufgedeckten TVA (Time Variance Authority), dürfte der Helm von Ant-Man die dritte Verknüpfung zu der Loki Serie repräsentieren, da schon der Helm von Yellow Jackt in der Serie auftauchte.

Die Besetzung

Einige Schauspieler sind noch unter Verschluss, aber im Trailer können wir bereits Emma Corrin als Cassandra Nova entdecken. Morena Baccarin kehrt zurück als Vanessa, Rob Delaney als Peter und Leslie Uggams als Blind Al. Außerdem darf sich auf Jennifer Garner als Elektra (DareDevil 2003 und Elektra 2005) gefreut werden, Brianna Hildebrand als Negasonic Teenage Warhead, Aaron Stanford als Pyro (X-Men 2 2003) und Lewis Tan als Shatterstar. Viele weitere Gesichter könnt ihr unter IMDb in Erfahrung bringen. Kinostart ist der 24. Juli.

Hier ist der erste Deadpool & Wolverine Trailer.