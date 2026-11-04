Guild Wars 1 bekommt mit Afterlife nach 20 Jahren neuen DLC

Guild Wars wächst weiter. Nachdem ArenaNet und NCSOFT das MMO mit der Reforged Edition für aktuelle Systeme fit gemacht haben, steht nun der nächste Ausbau an. Der neue Premium-DLC hört auf den Namen Afterlife und führt Spieler in das Land Xotecha. Dort sucht der Orden der Mondlosen Nacht Unterstützung im Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch Albträume und den geheimnisvollen Kult von Odran. Xotecha ist dabei an mesoamerikanische Kulturen wie die der Maya oder Atzteken angelehnt.

Neue Herausforderungen

Neben einer völlig neuen Geschichte erwarten Spieler in Xotecha auch neue Belohnungen, Gegner und Verbündete. Eine besondere Neuerung ist zudem eine weitere Herausforderung: das dynamische Verlies.

Dieses soll sich bei jedem Durchlauf verändern. Zu Beginn wählen Spieler ihre Startausstattung und treffen anschließend auf eine individuell zusammengestellte Abfolge aus Karten, Gegnern und Bossen. Mithilfe eines Fertigkeiten-Draft-Systems können nach jedem erfolgreichen Kampf neue Fähigkeiten ausgewählt werden, um immer tiefer in das Ungeformte vorzudringen. Dabei sind die angebotenen Fertigkeiten nicht auf die primäre und sekundäre Klasse des eigenen Charakters beschränkt. Dadurch eröffnen sich erstmals deutlich offenere und experimentellere Build-Möglichkeiten – einschließlich der Kombination mehrerer Elite-Fertigkeiten aus unterschiedlichen Klassen.

Wer das dynamische Verlies erfolgreich abschließt, darf sich außerdem auf neue Belohnungen freuen. Diese sollen nicht nur Einfluss auf kommende Durchläufe nehmen, sondern lassen sich auch außerhalb von Xotecha nutzen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Guild Wars: Afterlife steht bislang noch aus. Vorbestellungen sind allerdings bereits möglich. Wer sich frühzeitig für den DLC entscheidet, erhält zusätzlich das Bonus-Kostüm „Tracht des Ordens“ im Stil der Ahnen.

Neugierig was der neue DLC noch zu bieten hat? Dann schaut euch hier den Ankündigungstrailer an: