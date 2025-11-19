Guild Wars: Reforged angekündigt – Release schon bald!

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von Guild Wars Prophecies hat Entwickler ArenaNet nicht nur im April gemeinsam mit seiner Community gefeiert, sondern auch eine ganz besondere Überraschung vorbereitet.

Das Kult-MMO soll als Guild Wars: Reforged überarbeitet und mit moderner Steuerung neu veröffentlicht werden. Dafür hat sich ArenaNet mit dem kleinen Studio 2weeks zusammengetan, das von ehemaligen ArenaNet-Mitarbeitern und Guild-Wars-Entwicklern gegründet wurde.

„Das Team von 2weeks verfügt über insgesamt mehr als 14 Jahre Arbeitserfahrung am ersten Teil von Guild Wars bei ArenaNet, wodurch es wesentliches Fachwissen und essenzielle Leidenschaft in dieses Projekt einbringen konnte. Wir freuen uns schon darauf, dass ihr all das bald selbst spielen und erleben dürft!“, so ArenaNet in der offiziellen Ankündigung.

Neuer Glanz für Kult-MMO

Das Spiel von 2005 soll sowohl kleinere als auch größere Updates erhalten. Folgende Inhalte sollen angepasst oder erneuert werden:

Hardware-Kompatibilität: Guild Wars Reforged ist Steam Deck-verifiziert und unterstützt moderne Controller. Das UI wurde ebenfalls überarbeitet und bietet nun Optionen für größeren Text, und das Spiel unterstützt Monitore mit hohen DPI-Werten.

Guild Wars Reforged ist Steam Deck-verifiziert und unterstützt moderne Controller. Das UI wurde ebenfalls überarbeitet und bietet nun Optionen für größeren Text, und das Spiel unterstützt Monitore mit hohen DPI-Werten. Optische und akustische Updates: Dynamische Bloom-Effekte am Himmel, neue Umgebungsverdeckung sowie verbesserte Beleuchtung nutzen neue GPUs. Weitere grafische Verbesserungen definieren Texturen besser und sorgen für ein makelloses optisches Erlebnis sorgen. Abgerundet wird das Ganze mit einer Unterstützung für positionelles Audio die die Welt immersiver machen soll.

Dynamische Bloom-Effekte am Himmel, neue Umgebungsverdeckung sowie verbesserte Beleuchtung nutzen neue GPUs. Weitere grafische Verbesserungen definieren Texturen besser und sorgen für ein makelloses optisches Erlebnis sorgen. Abgerundet wird das Ganze mit einer Unterstützung für positionelles Audio die die Welt immersiver machen soll. Benutzerfreundlichkeit: Zusätzlich zum überarbeiteten UI, das einfachere Navigation ermöglicht, stellt Guild Wars Reforged ein neues Questverfolgungs-System sowie einen Steuerungs-Leitfaden auf dem Bildschirm vor

Guild Wars: Reforged soll bereits am 3. Dezember auf Steam erscheinen. Der Titel beinhaltet das Hauptspiel Prophecies sowie die Erweiterungen Factions und Nightfall für 19,99 €. Die letzte Erweiterung Eye of the North ist im Bundle nicht enthalten. Wer bereits eine der drei Kampagnen besitzt, erhält mit dem Release von Reforged automatisch alle drei. Und natürlich gibt es nach wie vor keine Abonnementgebühren.