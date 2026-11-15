Die meisten Gacha-Games haben eine Sache gemeinsam: Man kann sie kostenlos herunterladen, sofort anfangen zu spielen und zuerst muss man auch kein Geld ausgeben, damit man vorankommt. Später fällt der Blick dann auf Premium-Währungen, neue Charaktere, Skins und limitierte Angebote. „Neverness to Everness“ und „Honkai: Star Rail“ liefern dieses Jahr zwei aktuelle Beispiele dafür. Dabei fragen sich viele, was ein solches Game eigentlich wirklich kostet, wenn man mehr will als bloß kostenlose Inhalte.

Free-to-Play-Games sind überall und sehr beliebt. Titel wie „Fortnite“ machen eine Menge Spaß und können über Jahre immer wieder aufs Neue begeistern, ohne dass man einen Cent ausgeben muss. Bei Gacha-Rollenspielen kommt allerdings ein zusätzliches System dazu, das mit seltenen Figuren, Ausrüstung und Zufallsziehungen arbeitet.

Wenn man einen bestimmten Charakter unbedingt haben will, muss man unter Umständen länger spielen, Ressourcen sparen oder, um die Sache abzukürzen, zur Geldbörse greifen. Die eigentliche Frage ist, wie schnell aus einem gelegentlichen Kauf eine Summe wird, die weit über dem liegt, was man für einen vollwertigen AAA-Titel gezahlt hätte.

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Wenn der neue Charakter plötzlich Geld kostet

Gacha-Games leben davon, dass ständig neue Inhalte erscheinen. Neue Charaktere, besondere Waffen, zusätzliche Story-Kapitel und natürlich zeitlich begrenzte Banner. Geld verdienen die Entwickler vor allem mit den optionalen Käufen rund um solche Inhalte.

Wer seine Ressourcen ordentlich einteilt, kann sich über längere Zeit einiges zusammensparen. Aber wenn die gewünschten Inhalte auch nach stundenlangem Grinden und Ziehungen immer noch nicht auftauchen, stellt man sich irgendwann ganz automatisch die Frage, vielleicht doch ein paar Euro dafür auszugeben. Und wenn schon Geld investiert wurde, möchte man ungern mit leeren Händen dastehen. Also noch ein Versuch, denn man denkt sich, dass es ja vielleicht dieses Mal klappt.

Bei digitalen Käufen dieser Art lohnt sich ein genauer Blick auf die Bedingungen. Das gilt übrigens nicht nur für reguläre Games. Auf Vergleichsportalen werden Online-Casinos anhand von Lizenz, Bonusbedingungen und einem Sicherheitsindex bewertet und verglichen. Mit Gacha-Games ist das rechtlich nicht gleichzusetzen. Aber in beiden Bereichen muss man verstehen, wofür das Geld überhaupt ausgegeben wird und mit welchen Risiken Ausgaben verbunden sind.

Beim Skin-Kauf ist das noch überschaubar. Man bezahlt einen bestimmten Betrag und bekommt den Gegenstand. Bei einer zufälligen Charakterziehung sieht die Sache schon anders aus.

Neverness to Everness und die 100 Euro für virtuelle Währung

Das Open-World-Rollenspiel von Hotta Studio ist kostenlos spielbar. Wer möchte, kann aber zusätzlich Echtgeld in virtuelle Währungen stecken.

Im deutschen PlayStation Store kostet ein Paket mit 6.480 Risskristallen aktuell 99,99 Euro. Beim ersten Kauf gibt es laut Produktbeschreibung weitere 6.480 Kristalle als Bonus. Bei späteren Käufen sind es noch 1.600 zusätzliche Einheiten.

Das ist schon eine ordentliche Summe. Immerhin bekommt man für 100 Euro auch ein vollwertiges Spiel und hat meistens sogar noch etwas Geld übrig.

Die Risskristalle lassen sich im Spiel unter anderem gegen Annulith eintauschen. Darüber kommt man an weitere Gegenstände und Ressourcen für Charakterziehungen. Wer nun allerdings glaubt, dass ein Paket automatisch die gewünschte Figur garantiert, liegt daneben. Die einzelnen Ziehungen hängen von den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten und Spielregeln ab.

Das Spiel selbst hat dabei durchaus mehr zu bieten als einen Shop: eine große Stadt, Fahrzeuge, Kämpfe und jede Menge Nebenaktivitäten. Man kann sich also auch ohne zusätzliche Ausgaben beschäftigen.

Entscheidend ist eher, wie man an die Sache herangeht. Wer sämtliche seltenen Charaktere besitzen möchte, wird vermutlich eine andere Rechnung aufmachen müssen als jemand, der einfach nur die Spielwelt erkundet.

Honkai: Star Rail bekommt im November Nachschub

Bei „Honkai: Star Rail“ geht es derweil munter weiter. Am 11. November 2026 erscheint Version 4.7 mit neuen Inhalten. Im Mittelpunkt steht diesmal die spielbare Fünf-Sterne-Figur Äonin Aha.

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Neben zusätzlichen Story-Inhalten bringt das Update neue Kampfmechaniken und Verbesserungen für bestimmte bestehende Charaktere.

Solche Updates sind für Gacha-Spieler natürlich interessant. Ein neuer Charakter kann das eigene Team verbessern oder einfach gut aussehen. Wer ihn unbedingt haben möchte, braucht aber entsprechende Ressourcen.

Und die sind nicht unbegrenzt vorhanden.

Natürlich verteilt das Spiel auch kostenlose Belohnungen. Wer regelmäßig spielt, kann damit einiges anfangen. Trotzdem wird es schwierig, wenn man bei jedem neuen Banner mitziehen möchte. Irgendwann sind die gesammelten Ressourcen aufgebraucht.

Die Entwickler müssen damit nicht einmal besonders aggressiv werben. Schon die Aussicht, eine interessante Figur für längere Zeit zu verpassen, kann ausreichen, damit Spieler doch noch Geld ausgeben.

EU-Verbraucherschutzbehörden nehmen virtuelle Währungen ins Visier

Am 30. September 2026 leitete das europäische Netzwerk der Verbraucherschutzbehörden unter Koordination der EU-Kommission Maßnahmen gegen neun Videospielunternehmen ein. Dahinter steckt der Verdacht, dass bestimmte Geschäftspraktiken rund um Ingame-Währungen gegen europäisches Verbraucherrecht verstoßen könnten.

Die EU-Kommission nennt unter anderem Spiele wie „Valorant“, „Minecraft“, „Clash of Clans“ und „Candy Crush Saga“. Die Behörden haben zunächst Gespräche mit den betroffenen Unternehmen eingeleitet.

Ob die konkret beanstandeten Geschäftspraktiken tatsächlich rechtswidrig sind, steht mit der Einleitung der Maßnahmen noch nicht fest.

Gacha-Games können auch ohne Echtgeld eine Menge Spaß machen. Man muss eben nicht jeden neuen Charakter sofort besitzen oder bei jedem Banner mitziehen.

Wer trotzdem Geld ausgeben möchte, sollte wenigstens wissen, was er dafür bekommt. Denn wenn aus einem kostenlosen Download irgendwann mehrere Hundert Euro an Ingame-Käufen werden, ist das mit dem Free-to-Play auch so eine Sache.