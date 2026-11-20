Zum Black Friday hat Amazon zahlreiche Klemmbausteinsets von Lumibricks reduziert. Mit Rabatten von bis zu 30 % bietet sich für Fans aufwendig gestalteter Klemmbausteinmodelle eine gute Gelegenheit, das eine oder andere Set günstiger zu ergattern. Besonders interessant sind dabei die unterschiedlichen Themenwelten: Von futuristischen Cyberpunk-Szenarien über bekannte Filmwelten bis hin zu detailreichen Gebäuden ist einiges dabei.

Anzeige | Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhält Game2Gether gegebenenfalls eine Provision. Für Käufer entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Lumibricks: Detailreiche Klemmbausteinmodelle mit Beleuchtung

Lumibricks hat sich insbesondere mit seinen aufwendig gestalteten Klemmbausteinsets einen Namen gemacht. Viele Modelle kombinieren eine hohe Teilezahl mit zahlreichen bedruckten Elementen und integrierten LED-Beleuchtungen. Dadurch entstehen nicht nur interessante Bauerlebnisse, sondern auch eindrucksvolle Ausstellungsstücke für die eigene Sammlung.

Sechs Lumibricks-Sets im Black-Friday-Angebot

Lumibricks Film Studio Turm

Mit dem Film Studio Turm erwartet Baumeister ein besonders umfangreiches Modell. Aus 3.891 Klemmbausteinen entsteht ein mehrstöckiges Filmstudio mit vier modularen Etagen. Acht Figuren, zahlreiche Filmszenen und eine umfangreiche Beleuchtung mit 36 Lichtpunkten sorgen für jede Menge Details. Mit einer Höhe von über 62 cm wird das fertige Modell zudem zu einem echten Blickfang.

Zum Lumibricks Film Studio Turm bei Amazon*

Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market

Fans von Science-Fiction und Cyberpunk dürften am Blade Runner 2049 Street Market Gefallen finden. Das offiziell lizenzierte Set besteht aus 1.901 Teilen und bildet die atmosphärische Marktszene aus dem Film nach, in der Officer K auf Mariette trifft. 14 integrierte LED-Leuchten, zahlreiche bedruckte Steine und drei Minifiguren bringen die futuristische Neonwelt zum Leben. Durch den modularen Aufbau lassen sich zudem verschiedene Bereiche öffnen und genauer betrachten.

Zum Blade Runner 2049 Street Market bei Amazon*

Lumibricks Detektei

Eine ganz andere Cyberpunk-Kulisse bietet das Detektei-Set von Lumibricks. Das Modell kombiniert eine futuristische Hacker-Detektei mit einem Café und zahlreichen kleinen Details. Die Neonbeleuchtung unterstreicht dabei die Atmosphäre einer dystopischen Großstadt. Mit über 2.100 Teilen bietet das Set ein umfangreiches Bauprojekt für Fans futuristischer Architektur.

Zur Lumibricks Detektei bei Amazon*

Lumibricks Book Café

Etwas gemütlicher geht es beim Book Café zu. Das modulare Gebäude verbindet einen Buchladen mit einem Café und besteht aus 1.707 Klemmbausteinen. Eine integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine stimmungsvolle Präsentation. Das abnehmbare Dach und die zu öffnende Rückwand ermöglichen außerdem einen Blick auf die liebevoll gestalteten Innenräume.

Zum Lumibricks Book Café bei Amazon*

Lumibricks Bahnhof

Mit 4.355 Teilen gehört der Lumibricks Bahnhof zu den größeren Modellen im Sortiment. Das viktorianisch inspirierte Gebäude setzt auf eine detailreiche Architektur und zahlreiche Gestaltungselemente. Die integrierte Beleuchtung mit 20 LED-Lichtpunkten bringt das Bahnhofsgebäude auch bei gedämpftem Licht eindrucksvoll zur Geltung. Ein interessantes Modell für alle, die größere Gebäude und klassische Architektur mögen.

Zum Lumibricks Bahnhof bei Amazon*

Lumibricks Neon Elite Lounge

Futuristische Architektur und eine außergewöhnliche Gestaltung vereint die Neon Elite Lounge. Das Cyberpunk-Modell besteht aus 2.167 Teilen und kombiniert eine moderne Lounge mit einer auffälligen, beleuchteten Architektur. Fünf Figuren, zahlreiche bedruckte Elemente und die modulare Bauweise machen das Set zu einem interessanten Ausstellungsstück für Fans futuristischer Welten.

Zur Lumibricks Neon Elite Lounge bei Amazon*

Alle Lumibricks Black Friday Angebote bei Amazon

Neben den sechs vorgestellten Modellen sind noch zahlreiche weitere Klemmbausteinsets von Lumibricks Teil der aktuellen Rabattaktion. Insgesamt winken Preisnachlässe von bis zu 30 %. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen möchte, findet über den folgenden Link sämtliche aktuell gelisteten Angebote:

Alle Lumibricks Black Friday Angebote bei Amazon entdecken*

Die Black-Friday-Aktion bietet eine gute Gelegenheit, einige der aufwendig gestalteten Lumibricks-Sets günstiger zu bekommen. Besonders die beleuchteten Modelle sowie außergewöhnliche Sets wie der Blade Runner Street Market dürften für Fans von Klemmbausteinen und detailreichen Ausstellungsstücken interessant sein. Ein Preisvergleich lohnt sich dennoch, da nicht jedes Angebot automatisch einem echten Bestpreis entspricht. Aber auch im Webshop von Lumibricks* finden sich viele spannende Angebote.

Hinweis: Preise, Rabatte und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf der jeweiligen Amazon-Produktseite.