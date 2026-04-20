Die HOLY Syrup Bottle im Test

HOLY brachte im April 2026 zum fünften Geburtstag die HOLY Syrup Bottle* auf den Markt – inklusive zehn Geschmacksrichtungen zum Release. Was die neue Flasche draufhat, haben wir uns angeschaut!

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Aufbau und Funktion der HOLY Syrup Bottle

Das System besteht aus insgesamt fünf Komponenten: Flasche, Syrup-Pod-Halterung, Syrup-Pod, Deckel (zweiteilig).

In die Flasche wird die Syrup-Pod-Halterung eingesetzt. Nun den Syup-Pod in die Halterung, Flasche mit Wasser füllen, Deckel drauf und genießen. Mittig auf dem Deckel befindet sich das sogennante Taste Dial, mit dem man die Intensität des Geschmacks einstellen kann. Das Wasser und der Syrup mischen sich erst im Mundstück. So ist es möglich, einfach und jederzeit den Syrup Pod zu wechseln. Da diese wiederverschließbar sind, kann man also immer die Geschmacksrichtung, je nach Belieben wechseln. Wie man es von HOLY kennt, macht die Flasche einen sehr hochwertigen Eindruck. Es läuft kein Wasser aus, wie man es von minderwertigen Systemen kennt.

Alle Informationen zur Reinigung und noch vieles mehr gibt´s im HOLY FAQ*

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io

Was HOLY Syrup einzigartig macht

Wie oben schon erwähnt, kann man jederzeit die Geschmacksrichtung wechseln. Der größte Vorteil ist für uns aber die Mobilität. Da die Syrup-Pods unglaublich ergiebig sind (nach eigener Erfahrung auf Stufe 1 & 2 etwas mehr, als von HOLY angegeben), eignet sich das System perfekt für unterwegs. Es muss lediglich neues Wasser nachgefüllt werden und schon kann es weitergehen. Außerdem kann man sowohl stilles als auch Sprudelwasser verwenden. Beim Trinken mit Sprudelwasser entsteht in der Flasche kein „Kohlensäure-Rückstoß“, was das Trinken sehr angenehm macht. Selbstverständlich muss hier auch das Einstellen der Geschmacksintensität erneut genannt werden.

Die Syrup-Pods

Zum Release gibt es zehn verschiedene Geschmacksrichtungen. Sie enthalten keinen Zucker, dafür vier Vitamine und Fruchtkonzentrat. Pods und Syrup werden in Deutschland produziert und abgefüllt. Die Pods bestehen komplett aus einem einzigen Kunststoff (PP) und sind dadurch gut recyclebar.

Fazit

Geschmacklich steht das Syrup dem HOLY Powder* um nichts nach. Wir sind uns sicher, dass in naher Zukunft noch weitere Sorten folgen werden, auch wenn jetzt schon sehr viel Abwechslung geboten ist. Das Zusammenbauen der Bottle kann zu Beginn etwas knifflig sein, doch einmal gelernt merkt man direkt, dass das System unglaublich gut funktioniert. Da möchte man die Flasche im Alltag nicht mehr missen. Klare Empfehlung.

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Und jetzt: Zum Wohl!

Das hat HOLY 2026 sonst noch gemacht:

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