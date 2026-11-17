Aus einer aktuellen Pressemail von polyband geht hervor, dass The Pokémon Company plant die Vermarktung von DVDs und Blu-rays des Pokémon Anime im deutschsprachigen Raum einzustellen. Der legendäre Anime wird zukünftig weder physisch im Handel verfügbar sein, noch neu aufgelegt. Bisher fanden sich Ash und seine Begleiter unter dem Label polyband anime im Filmregal wieder.

Einstellung der Pokémon Anime DVD und Blu-ray Boxen

Drei Jahrzehnte schon begeistern die Abenteuer von Ash, Pikachu und ihren Freunden Generationen von kleinen und großen Fans. Nachdem polyband anime alle 23 Spielfilme, 25 TV-Staffeln, diverse Specials sowie das Spin-off Pokémon Horizonte auf DVD und Blu-ray veröffentlicht hat, hat die Ära des physischen Mediums nun zu Ende. Zukünftig sind die Episoden und Filme vollständig in den digitalen Bereich zu Hause. Damit gibt es folglich keine physischen Produkte zum Anfassen mehr im Handel. Das klassische Sammeln fürs Heimkino sowie das Verleihen an Freunde gehören der Vergangenheit an.

Für Fans und Sammler gibt es jedoch noch einmal die Gelegenheit die komplette Serie in acht exklusiven und nummerierten DVD-Boxen zu kaufen. Diese kommen mit Schuber daher, Episoden-Guide und Limitierungszertifikats. Für das Regal gibt es einen besonderen Buchrücken auf den Boxen. Im polyband-Shop können erste Boxen zum Early-Bird Preis erworben werden.

Plan der Veröffentlichung

18.12.2026 Pokemon – Die TV-Serie: Die Anfänge – Staffel 1+2 (Generation 1)

18.12.2026 Pokémon – Die TV-Serie: Gold und Silber – Staffel 3-5 (Generation 2)

29.01.2027 Pokemon – Die TV-Serie: Schwarz und Weiß – Staffel 14-16 (Generation 5)

26.02.2027 Pokemon – Die TV-Serie: XY – Staffel 17-19 (Generation 6)

26.03.2027 Pokémon – Die TV-Serie: Sonne und Mond – Staffel 20-22 (Generation 7)

30.04.2027 Pokémon – Die TV-Serie: Reisen – Staffel 23-25 (Generation 8)

28.05.2027 Pokémon – Die TV-Serie: Rubin und Saphir – Staffel 6-9 (Generation 3)

25.06.2027 Pokémon – Die TV-Serie: Diamant und Perl – Staffel 10-13 (Generation 4)

> Offizielle Pokémon Gitarren.

Des Weiteren dürfen sich Fans im Frühjahr 2027 auch noch auf eine letzte Veröffentlichung der dritten Staffel der Spin-off-Reihe Horizonte freuen. Der Titel trägt den Namen „Gute Aussichten“ und beinhaltet insgesamt 47 Episoden. Das sind dann die letzten offiziellen physischen Veröffentlichungen der Reihe. Alle bereits erschienenen Discs des Franchise sind im Handel weiterhin bis auf Weiteres erhältlich.