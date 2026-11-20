HoYoverse hat Version 3.4 „Was vom Tage endgültig blieb“ für Zenless Zone Zero angekündigt. Das Update erscheint am 2. Dezember 2026 und bringt neben der Fortsetzung der Geschichte rund um die Himmelsinsel Roscaelifer eine besondere Überraschung mit sich: eine umfangreiche Kollaboration mit Honkai: Star Rail. Dabei feiern Robin und Kafka ihren Einzug in New Eridu. Besonders erfreulich für die Spieler: Robin kann nach der Aktualisierung kostenlos als limitierte Rang-S-Agentin abgeholt werden.

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Die drei Morgenrots kämpfen Seite an Seite

Mit Version 3.4 erreicht die Handlung rund um Roscaelifer ihren vorläufigen Höhepunkt. Nach zahlreichen überstandenen Krisen steht dem Proxy und seinen Gefährten eine entscheidende Schlacht bevor. Dabei kämpfen die drei Morgenrots Dracaene, Lindverne und Eldreda erstmals gemeinsam Seite an Seite.

Passend dazu feiert Morgenrot ihr Debüt als neue Rang-S-Agentin der Schmiedung mit dem Attribut Schöpfungsflamme. Die Anführerin von Roscaelifer kombiniert die Fähigkeiten ihrer drei Schwestern und wechselt im Kampf zwischen Lanze, Großschwert und Schild. Durch das geschickte Zusammenspiel von Angriff und Verteidigung sowie verschiedene Spezialangriffe und einen zweistufigen Ultimate kann sie erheblichen Schaden verursachen.

Unterstützung erhält sie durch das neue Bangboo Schlafwandelboo, das zusätzliche Bangboo-Soldaten in den Kampf ruft und Morgenrots Schaden weiter erhöht.

Honkai: Star Rail-Kollaboration bringt Robin und Kafka

Das Highlight der neuen Version dürfte für viele Spieler die Zusammenarbeit mit Honkai: Star Rail sein. Mit Robin und Kafka finden zwei bekannte Charaktere aus dem Weltraum-Rollenspiel ihren Weg nach New Eridu.

Robin übernimmt dabei eine unterstützende Rolle. Sie kann außerhalb des aktiven Kampfgeschehens ein Konzert geben, das ihren Teammitgliedern Schilde gewährt und deren Verteidigung sowie Schaden erhöht. Darüber hinaus kann sie Schmiedung-Agenten mit zusätzlicher Schärfe versorgen.

Kafka setzt hingegen auf offensive Fähigkeiten und Attributanomalien. Die Rang-S-Elektro-Agentin kann zwischen Hieben und Schüssen wechseln und dadurch entweder direkten Schaden verursachen oder die Anomalieansammlung beschleunigen. Im Zustand Jagdouvertüre stehen ihr zusätzliche Angriffsmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch optisch gibt es Neues: Für Robin erscheint das Outfit Kosmischer Rhythmus. Die Signalsuche für Robin und Morgenrot startet direkt zum Versionsbeginn und läuft über die gesamte Version 3.4. Kafka wird in der zweiten Hälfte des Updates verfügbar sein. Ebenfalls zurückkehren wird die Rang-S-Agentin Alice samt ihrem W-Motor Geübte Perfektion.

Neue Outfits und persönliche Geschichten

Neben den großen Kämpfen widmet sich Version 3.4 auch den persönlichen Geschichten der drei Morgenrot-Schwestern. Für Dracaene, Lindverne und Eldreda gibt es jeweils eigene Vertrauensereignisse, die Einblicke in ihren Alltag gewähren.

Erreichen alle drei Schwestern die maximale Vertrauensstufe, wird ein besonderer Nebenauftrag freigeschaltet. Darin unterstützen die Spieler die drei bei den geheimen Vorbereitungen für ihre Geburtstagsfeier.

Mit dem Outfitset Wandeln im Mondlicht erhalten die Schwestern zudem neue Alltagskleidung. Ergänzt wird das Angebot durch das limitierte Paket Sternenlicht-Spaziergang, das ein Begleiterlebnis mit allen drei Figuren sowie eine exklusive Warteanimation enthält.

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Neue Aktionen und zahlreiche Belohnungen

Auch bei den Spielmodi und zeitlich begrenzten Aktionen gibt es Nachschub. Die Kollaborationsaktion Verloren in einem theatralischen Traum lässt die Spieler gemeinsam mit Robin, Kafka und weiteren Charakteren aus New Eridu an den Dreharbeiten für einen Film teilnehmen. Dabei warten verdeckte Überfälle und verschiedene Agenten-Interaktionen. Als Belohnungen winken unter anderem das Kollaborations-Bangboo Pom-Pom und Polychrom. Darüber hinaus ergänzen der neue Kampfmodus Eröffnungsakt: Auftritt des Ritters sowie eine neue Saison von Enigma des Irrgartens das Spielangebot.

Besonders großzügig zeigt sich HoYoverse bei den Versionsbelohnungen. Nach der Aktualisierung auf Version 3.4 können sich Spieler durch die Anmeldung kostenlos Robin sichern. Dazu gibt es passende Verbesserungsmaterialien, mit denen sie direkt auf Stufe 40 gebracht werden kann, sowie ein vollständiges Laufwerk-Set mit geeigneten Hauptattributen.

Weitere Belohnungen umfassen Aufstiegsmaterialien für den W-Motor Nachbild im Dämmerschein und sämtliche verbleibenden Agentenfokus: Pyrois. Ab dem 1. Januar 2027 können Spieler außerdem durch tägliche Anmeldungen und Eintragungen insgesamt 1.600 Polychrom erhalten.

Eine zusätzliche Aufladeaktion namens Dankesgeschenk für Kinobesucher bietet weitere Belohnungen. Durch den Kauf von Monochrom, Ridu-Fonds, IK-Mitgliedschaften oder Echtgeld-Paketen lassen sich Gedenkticketabschnitte sammeln. Diese können gegen verschiedene Belohnungen eingetauscht werden, darunter ein Rang-S-Agent und ein Rang-S-W-Motor nach Wahl. Auch Kafkas W-Motor Requiem Araneae steht zur Auswahl.

Release am 2. Dezember 2026

Version 3.4 „Was vom Tage endgültig blieb“ erscheint am 2. Dezember 2026 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS, Android und Steam.

Mit der Kollaboration zwischen Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail, der neuen Agentin Morgenrot und zahlreichen kostenlosen Belohnungen dürfte das Update insbesondere für Fans beider HoYoverse-Spiele interessant werden. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Website von Zenless Zone Zero.