LoL Esports 2027: Austragungsorte und Änderungen enthüllt

LoL Esports 2027 steht vor einer spannenden Saison mit zahlreichen Neuerungen.

Riot Games hat die Austragungsorte der wichtigsten Turniere bekannt gegeben und plant gleichzeitig Veränderungen am bisherigen Wettkampfkalender. Besonders das First Stand erhält eine umfangreiche Erweiterung, während die Worlds erstmals in Japan stattfinden werden.

LoL Esports 2027: First Stand wird zum Mega-Event

Den Auftakt der internationalen Saison bildet das First Stand: All In 2027 in China. Riot Games plant eine einmalige Sonderausgabe, die deutlich größer ausfallen soll als das bisherige Turnier.

Mehr Teams, zusätzliche Spieler und eine größere internationale Beteiligung sollen das First Stand zum bislang umfangreichsten Turnier des Veranstalters machen.

Ursprünglich sollte das Event in Südostasien stattfinden. Aufgrund der Erweiterung verlegt Riot Games die Veranstaltung jedoch nach China.

Konkrete Informationen zum Turnierformat, zur Qualifikation und zu den Auswirkungen auf die regionalen Ligen sollen im Januar folgen.

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MSI 2027: Valencia wird zum internationalen Schauplatz

Nach dem First Stand steht das Mid-Season Invitational 2027 (MSI) auf dem Programm. Erstmals wird das internationale Turnier in der spanischen Stadt Valencia ausgetragen.

Als Veranstaltungsort dient die Feria de Valencia, in der die besten Teams der regionalen League of Legends-Ligen um einen internationalen Titel kämpfen werden.

Für die spanische Community bedeutet die Entscheidung eine besondere Premiere. Genaue Veranstaltungstermine sowie Informationen zum Ticketverkauf möchte Riot Games in den kommenden Monaten bekannt geben.

LoL Esports 2027: Worlds erstmals in Japan und Südkorea

Eine weitere Besonderheit erwartet Fans bei der League of Legends World Championship 2027. Erstmals wird die Weltmeisterschaft auf Japan und Südkorea verteilt.

Die Schweizer Phase findet im japanischen Nagoya statt. Damit wird erstmals ein Teil der Worlds in Japan ausgetragen.

Anschließend zieht das Turnier für die gesamte K.-o.-Phase nach Südkorea weiter.

Die Austragungsorte im Überblick:

Schweizer Phase: Nagoya, Japan

Viertelfinale und Halbfinale: Suwon Convention Center, Suwon, Südkorea

Großes Finale: Seoul Arena, Seoul, Südkorea

Besonders das Finale in der neuen Seoul Arena dürfte zu den Höhepunkten der internationalen Saison gehören.

Riot Games prüft Änderungen an der Worlds-Qualifikation

Neben den Austragungsorten könnte sich auch der Qualifikationsprozess verändern.

Nach der Resonanz auf den diesjährigen Demacia Cup untersucht Riot Games derzeit, ob das Turnier künftig die traditionelle Play-In-Phase der Weltmeisterschaft ersetzen könnte.

Dadurch wären möglicherweise zusätzliche Best-of-Serien und neue Qualifikationsmöglichkeiten denkbar.

Eine endgültige Entscheidung wurde bislang allerdings nicht getroffen.

First Stand 2028 kehrt nach Südostasien zurück

Auch über 2027 hinaus gibt es bereits Neuigkeiten. Riot Games bestätigt, dass das First Stand 2028 in Südostasien stattfinden wird.

Nach der erweiterten Sonderausgabe in China soll das Turnier wieder zu seinem traditionellen Format zurückkehren.

Weitere Informationen zur Gastgeberstadt, zum Veranstaltungsort und zu den Terminen stehen noch aus.

Ausblick: Weitere Informationen im Januar

Mit dem erweiterten First Stand, dem MSI in Valencia und den Worlds in Japan und Südkorea stehen für LoL Esports 2027 bereits mehrere bedeutende Veränderungen fest.

Im Januar möchte Riot Games weitere Details zu Turnierformaten, Qualifikationsverfahren und regionalen Spielplänen veröffentlichen.

Besonders spannend bleibt dabei die Frage, ob auch der Weg zur Weltmeisterschaft grundlegend überarbeitet wird.

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