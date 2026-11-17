Blumen gehören zu den Klassikern unter den Geschenken. Doch statt vergänglicher Blütenpracht setzt Revell mit den Revell Flowers auf eine dauerhafte Alternative. Die DIY-Blumensträuße bestehen aus farbig bedruckten Holzelementen, die sich Schritt für Schritt zu dekorativen Arrangements zusammensetzen lassen. Passend zur Weihnachtszeit steht dabei insbesondere die Poinsettia Christmas Flower im Mittelpunkt.

Poinsettia Christmas Flower: Ein Weihnachtsstern zum Selberbauen

Der Weihnachtsstern gehört zur Adventszeit wie Lichterketten und geschmückte Tannenbäume. Mit der Poinsettia Christmas Flower interpretiert Revell den beliebten Klassiker auf kreative Weise neu. Aus präzise gefertigten und farbig bedruckten Holzelementen entsteht eine dekorative Weihnachtsblume, die mit ihrer detailreichen Gestaltung an ihr natürliches Vorbild erinnert.

Für zusätzliche Weihnachtsstimmung sorgt eine integrierte LED-Beleuchtung, die die Blüte stimmungsvoll in Szene setzt. Eine ebenfalls aus Holzelementen zusammensetzbare Vase rundet das Arrangement ab. Damit eignet sich das Set sowohl als weihnachtlicher Blickfang auf der Fensterbank oder dem Sideboard als auch als Geschenkidee für kreative Blumenliebhaber.

Ein weiterer Vorteil gegenüber echten Weihnachtssternen: Die künstliche Blütenpracht benötigt weder Wasser noch Pflege und bleibt dauerhaft erhalten. Erhältlich ist der Bausatz zum Beispiel bei Amazon*.

Revell Flowers: Blumen für jede Jahreszeit

Neben dem Weihnachtsstern umfasst die Revell-Flowers-Reihe weitere Blumenarrangements, die das ganze Jahr über für dekorative Akzente sorgen. Die Sets verbinden kreativen Bauspaß mit einer langlebigen Dekorationsidee.

Dazu gehört der Flower Garden*, der Lilien, Pfingstrosen und Tulpen in harmonischen Rosa- und Lilatönen vereint. Das Blossom Festival* setzt dagegen auf einen filigranen Mix aus blauen und weißen Blumen wie Lavendel, Narzissen und Vergissmeinnicht.

Für romantische Akzente sorgt Dream of Roses* mit fünf roten Rosen, die eine zeitlose Interpretation des klassischen Rosenstraußes darstellen. Ein optionaler Duftring kann die Arrangements zusätzlich um eine florale Duftnote ergänzen.

Kreative Geschenkidee mit dauerhaftem Blütenglanz

Ob zu Weihnachten, zum Valentinstag, Muttertag oder Geburtstag: Die Revell Flowers bieten eine kreative Alternative zu klassischen Blumensträußen. Das Zusammensetzen der einzelnen Holzelemente macht die Sets zu einem kleinen DIY-Projekt, an dessen Ende eine dauerhafte Dekoration entsteht. Insbesondere die Poinsettia Christmas Flower dürfte dabei eine interessante Geschenkidee für die Weihnachtszeit sein.