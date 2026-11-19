Historische Fassaden, verwinkelte Gassen und liebevoll eingerichtete kleine Geschäfte: Mit dem Edinburgh Corner (15021) bringt Lumibricks ein weiteres aufwendig gestaltetes Gebäudeensemble auf den Markt. Das Set entführt uns in eine kleine Straßenecke der schottischen Hauptstadt, in der eine Töpferei und ein Blumenladen Tür an Tür liegen. Mit 3.178 Bausteinen, vier Minifiguren und einer umfangreichen LED-Beleuchtung verspricht das Modell ein anspruchsvolles Bauerlebnis. Wir haben uns die kleine schottische Nachbarschaft genauer angesehen.

Vielen Dank an Lumibricks* für die Bereitstellung des Testmusters.

Das Lumibricks Edinburgh Corner im Überblick

Das Edinburgh Corner besteht aus zwei miteinander verbundenen Geschäftshäusern, die gemeinsam eine verwinkelte Straßenecke bilden. Auf der einen Seite befindet sich die Töpferei Highland Pottery, auf der anderen der Blumenladen Bloom Petal. Eine kleine Treppenanlage verbindet die unterschiedlichen Ebenen und verleiht dem Ensemble seinen charakteristischen Aufbau.

Die Architektur orientiert sich an den historischen Gebäuden Edinburghs. Dazu gehören die steinernen Fassaden, dunklen Dächer, markanten Schornsteine und ein kleiner runder Eckturm. Auch eine klassische rote Telefonzelle darf in dieser britisch angehauchten Straßenszene nicht fehlen.

Mit 3.178 Bausteinen gehört das Modell zu den umfangreicheren Sets im Sortiment. Ergänzt wird der Aufbau durch vier Minifiguren und insgesamt 15 LED-Lichtpunkte. Eine weitere Besonderheit sind die 41 bedruckten Elemente, mit denen zahlreiche Details umgesetzt werden.

Eigenschaft Lumibricks Edinburgh Corner Modellnummer 15021 Teileanzahl 3.178 Abmessungen 25,6 × 25,6 × 33,1 cm Minifiguren 4 LED-Lichtpunkte 15 Lichtleisten 8 Bedruckte Elemente 41 Bauanleitungen 3 Teilebeutel 15 Basisplatte 32 × 32 Noppen Empfohlenes Alter Ab 16 Jahren Geschätzte Bauzeit ca. 16 Stunden

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene, zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Lieferumfang

Der Aufbau verteilt sich auf drei separate Bauanleitungen. Insgesamt befinden sich 15 Teilebeutel im Lieferumfang, die das umfangreiche Modell in mehrere Bauabschnitte unterteilen.

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Neben den eigentlichen Bausteinen gehören vier Minifiguren und das LED-Beleuchtungssystem zum Set. Auch eine Pinzette und ein Teiletrenner sind enthalten. Gerade bei den teilweise sehr filigranen Konstruktionen können diese Werkzeuge hilfreich sein.

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Eine kleine Überraschung wartet außerdem bei der Blumendekoration: Jedes Set enthält einen zufällig ausgewählten Blumenstrauß aus Klemmbausteinen. Zur Auswahl stehen Rose, Sonnenblume, Tulpe und Veilchen. Unserem Set lag die Rose bei.

Bauerlebnis und Anleitung

Wie üblich ist die Bauanleitung von Lumibricks gut strukturiert und führt verständlich durch die einzelnen Bauschritte. Die Abbildungen sind übersichtlich gestaltet, sodass sich jederzeit nachvollziehen lässt, welche Teile als Nächstes benötigt werden. Der Bau selbst gestaltet sich ausgesprochen abwechslungsreich, denn neben klassischen Mauer- und Fassadenarbeiten gibt es immer wieder kleinere Baugruppen und liebevoll gestaltete Einrichtungselemente zu fertigen.

Den Anfang macht die Grundplatte, auf der später das gesamte Gebäude seinen Platz findet. Bereits hier wird mit unterschiedlichen Farben und Plattenstrukturen gearbeitet, um Gehweg, Straßenbereich und kleine Grünflächen voneinander abzugrenzen. Auch die dekorativen Bodenmuster werden direkt in die Gestaltung integriert.

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Anschließend geht es mit der Highland Pottery weiter. Hier zeigt sich bereits eine Besonderheit des Sets: Die Inneneinrichtung entsteht zunächst weitgehend unabhängig von den Außenwänden. So lassen sich die einzelnen Elemente bequem zusammensetzen und mit zahlreichen kleinen Details ausstatten. Dazu gehören unter anderem Regale mit Keramikarbeiten, verschiedene Vasen und Schalen sowie der Arbeitsbereich der Töpferei.

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Im nächsten Abschnitt folgt der Blumenladen Bloom Petal. Auch hier wird zunächst die Inneneinrichtung aufgebaut. Kleine Blumentöpfe, Pflanzen und Dekorationselemente sorgen für eine abwechslungsreiche Gestaltung. Anschließend werden die Wände und die grüne Ladenfassade ergänzt. Durch die großen Fenster bleibt später ein guter Blick auf das Innere des Geschäfts erhalten.

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Ein weiterer interessanter Bauabschnitt ist das obere Stockwerk. Hier entsteht ein zusätzlicher Wohn- beziehungsweise Arbeitsbereich mit zahlreichen Einrichtungsgegenständen. Auch dieser wird zunächst separat aufgebaut und anschließend auf das darunterliegende Gebäude gesetzt. Dadurch lässt sich das Modell Stück für Stück erweitern, ohne dass die bereits fertiggestellten Bereiche beim Bauen unnötig im Weg sind. Besonders die markante Eckfassade mit ihren abgerundeten Fenstern ist ein schöner Blickfang. Die unterschiedlichen Bautechniken sorgen dafür, dass beim Zusammenbau keine Langeweile aufkommt.

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Zum Abschluss folgen die aufwendig gestalteten Dächer. Mit ihren unterschiedlichen Dachschrägen, Schornsteinen und kleinen architektonischen Verzierungen verleihen sie dem Gebäude seinen charakteristischen britischen Stadtbild-Charme. Eine kleine Eule auf einem der Schornsteine ist dabei ein besonders hübsches Detail.

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Abgerundet wird das Modell durch die Gestaltung des Außenbereichs. Neben den Pflanzenelementen finden sich hier unter anderem eine klassische rote Telefonzelle, eine Sitzbank und weitere kleine Dekorationselemente. Damit erhält die Straßenecke ihren endgültigen Charakter.

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Insgesamt ist der Aufbau sehr abwechslungsreich. Der Wechsel zwischen größeren Gebäudestrukturen, separaten Einrichtungselementen und filigranen Dekorationen sorgt für eine angenehme Mischung. Besonders schön ist, dass man bereits während des Bauens immer wieder fertige Teilbereiche in den Händen hält und beobachten kann, wie aus einzelnen Baugruppen nach und nach ein zusammenhängendes Gebäude entsteht.

Zwei Geschäfte mit unglaublich viel Liebe zum Detail

Das Herzstück des Edinburgh Corner bilden die beiden miteinander verbundenen Geschäftshäuser, die gemeinsam eine verwinkelte Straßenecke bilden. Die Architektur orientiert sich an den historischen Gebäuden Edinburghs. Dazu gehören die unterschiedlich gestalteten Steinfassaden, dunklen Dächer, markanten Schornsteine und ein kleiner runder Eckturm. Eine schmale Treppenanlage verbindet die verschiedenen Ebenen und führt durch die kleine Gasse zwischen den Geschäften. Auch eine klassische rote britische Telefonzelle darf in dieser Szenerie natürlich nicht fehlen.

Auf der einen Seite befindet sich Highland Pottery, eine kleine Töpferei, in der Elspeth Potter ihrer handwerklichen Arbeit nachgeht. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Lehrling Callum Fraser. Die Werkstatt ist mit einer Töpferscheibe, verschiedenen Werkzeugen und zahlreichen Regalen ausgestattet. Darin finden sich Vasen, Schalen, Blumentöpfe und weitere Keramikarbeiten. Auch der Verkaufsbereich wurde mit vielen kleinen Details gestaltet. Überall gibt es etwas zu entdecken, von den ausgestellten Gefäßen bis hin zu den kleinen Arbeitsutensilien.

Direkt gegenüber liegt Bloom Petal, der Blumenladen von Signora Carmela. Hier dominieren natürlich Blumen und Pflanzen in den unterschiedlichsten Farben. Neben zahlreichen Schnittblumen finden sich verschiedene Pflanzgefäße, dekorative Arrangements und kleine Grünpflanzen. Besonders schön ist die Verbindung zur gegenüberliegenden Töpferei: Die dort gefertigten Gefäße finden im Blumenladen ihre Verwendung und werden mit frischen Blumen und Pflanzen bestückt. So entsteht eine kleine Geschichte, die beide Geschäfte miteinander verbindet.

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Doch das Ensemble beschränkt sich keineswegs auf die beiden Ladenlokale. Auch die oberen Etagen und angrenzenden Bereiche sind Bestandteil des Modells und wurden mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. So gibt es beispielsweise eine gemütliche Dachgeschosswohnung, in der es sich eine weiße Katze auf einem lilafarbenen Sofa bequem gemacht hat. Auch in den weiteren Räumen finden sich zahlreiche Möbelstücke, Dekorationen und kleine Alltagsgegenstände. Selbst Bereiche, die von außen kaum einsehbar sind, wurden nicht einfach leer gelassen.

Überhaupt bietet das Edinburgh Corner extrem viele versteckte Details. Wer sich die Zeit nimmt, die einzelnen Bereiche genauer anzusehen, entdeckt immer wieder neue Kleinigkeiten. Dazu gehören kleine Werkzeuge, Pflanzen, Geschirr und zahlreiche weitere Ausstattungsgegenstände. Auch einige Anspielungen auf britische Legenden und andere kulturelle Besonderheiten sind integriert. Die beiliegende Broschüre greift diese Details auf und erzählt unter anderem von Elspeths Begeisterung für König Artus und kleine Kuriositäten.

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Eine weitere Besonderheit ist die Konstruktion des Gebäudes. Die einzelnen Bereiche lassen sich von hinten öffnen, sodass die Innenräume zugänglich bleiben, ohne die gestalteten Fassaden für die Ausstellung verändern zu müssen. Dadurch lässt sich das Modell nicht nur von außen betrachten, sondern auch immer wieder neu erkunden.

Das Edinburgh Corner steht auf einer 32 × 32 Noppen großen Basisplatte. Mit seinen beiden Geschäften, der verwinkelten Treppenanlage und den unterschiedlich hohen Gebäudeteilen entsteht eine abwechslungsreiche Straßenszene, die sich auch hervorragend mit weiteren Gebäuden der Town-Life-Reihe kombinieren lässt.

Eine kleine Geschichte rund um die Straßenecke

Lumibricks gibt dem Edinburgh Corner nicht nur durch seine Gestaltung, sondern auch durch eine kleine Hintergrundgeschichte einen ganz besonderen Charakter. Die beiliegende Broschüre erzählt unter dem Titel „Edward’s Corner Notes“ vom alltäglichen Leben rund um die beiden Geschäfte. Im Mittelpunkt steht Edward McLeod, der als Zeitungsredakteur jeden Morgen an dieser Straßenecke vorbeikommt. Dabei entdeckt er immer wieder kleine Begegnungen und Geschichten, die anderen vielleicht gar nicht auffallen. Zwischen der Töpferei und dem Blumenladen gibt es nämlich weit mehr zu erzählen, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Ein wichtiger Teil dieser Geschichte ist Elspeth Potter, die Betreiberin der Highland Pottery. Bereits um neun Uhr morgens sitzt sie an ihrer Töpferscheibe und widmet sich mit viel Ruhe und Geduld der Arbeit mit Ton. Ihre Leidenschaft für das Handwerk zeigt sich nicht nur in der Werkstatt, sondern auch in den vielen kleinen Keramikarbeiten, die überall im Geschäft zu finden sind. Am Nachmittag öffnet der abgekühlte Brennofen eine neue Überraschung: Ein frisch gefertigter Blumentopf aus der sogenannten Bloom-Petal-Kollektion wartet darauf, seinen Platz im gegenüberliegenden Blumenladen zu finden.

Dort hat Signora Carmela bereits am Morgen die frischen Blumen entgegengenommen. Sie schneidet die Stiele zurecht, wechselt das Wasser und arrangiert die Blumen im Eingangsbereich, sodass der Laden im Morgenlicht regelrecht aufblüht. Am Nachmittag widmet sie sich schließlich dem neuen Blumentopf aus der Töpferei, füllt ihn mit frischer Erde und setzt eine kleine Grünpflanze ein. So entsteht eine schöne Verbindung zwischen den beiden Geschäften: Was auf der einen Seite mit handwerklicher Arbeit beginnt, wird auf der anderen Seite mit Blumen und Pflanzen zum Leben erweckt.

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Auch abseits der beiden Ladenbesitzer gibt es kleine Geschichten zu entdecken. In einer Dachgeschosswohnung hat sich beispielsweise eine weiße Katze niedergelassen. Angeblich verkaufen sich gerade jene Keramikstücke besonders gut, auf denen versehentlich Pfotenabdrücke zu finden sind. Elspeths Fantasie beschränkt sich zudem nicht nur auf ihre Töpferarbeiten. Kleine Hinweise auf König Artus und weitere britische Legenden zeigen ihre Begeisterung für Geschichten und Kuriositäten.

Nicht jede Geschichte an dieser Straßenecke ist allerdings so unbeschwert. Unter dem Titel „Last Night’s Roses“ erzählt Edward von einem zurückgelassenen Rosenstrauß, der nun im Müll liegt. Offenbar endete hier am Vorabend eine romantische Begegnung mit einer traurigen Regennacht und einem gebrochenen Herzen.

Die Broschüre verbindet diese kleinen Beobachtungen zu einem liebevoll gestalteten Gesamtbild. Dabei wird deutlich, dass die beiden Geschäfte weit mehr als nur Nachbarn sind. Sie teilen ihren Alltag, ergänzen sich mit ihren Produkten und lassen die kleine Straßenecke zu einem lebendigen Ort werden. Genau diese vielen kleinen Geschichten machen das Edinburgh Corner zu etwas Besonderem und laden dazu ein, das Modell immer wieder aufs Neue zu erkunden.

Die Beleuchtung setzt die Szene in Szene

Wie bei Lumibricks üblich, gehört auch beim Edinburgh Corner eine umfangreiche Beleuchtung zum Lieferumfang. Insgesamt 15 LED-Lichtpunkte und acht Lichtleisten sorgen für eine abwechslungsreiche Ausleuchtung. Dabei setzt Lumibricks auf unterschiedliche Lichtfarben. Während die Töpferei überwiegend warmweiß beleuchtet wird, erhält der Blumenladen unter anderem eine sanfte rosa Beleuchtung. Auch die Ladenschilder und die rote Telefonzelle werden separat in Szene gesetzt.

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Besonders schön kommt die Beleuchtung durch die zahlreichen Fenster und offenen Einblicke in die Geschäfte zur Geltung. Die unterschiedlichen Lichtfarben lassen die Innenräume lebendig wirken und setzen die vielen kleinen Ausstattungsdetails zusätzlich in Szene. Das Gebäude lässt sich außerdem von hinten öffnen. Dadurch bleiben die Fassaden für die Ausstellung vollständig erhalten, während sich die Innenräume trotzdem erreichen lassen. Das Batteriefach wurde geschickt unter der schrägen Treppenanlage versteckt und kann zum Batteriewechsel herausgezogen werden. Für die Stromversorgung stehen neben einem AAA-Batteriehalter auch USB-basierte Möglichkeiten zur Verfügung.

Ein Gebäude für die eigene Klemmbausteinstadt

Das Edinburgh Corner steht auf einer standardisierten 32 × 32 Noppen großen Basisplatte und lässt sich mit weiteren Gebäuden aus der Town-Life-Reihe kombinieren. Dazu gehören beispielsweise der Bahnhof und die Brick Art Gallery. Durch die beiden unterschiedlichen Geschäfte und die verwinkelte Architektur eignet sich das Modell hervorragend als Teil einer größeren Klemmbausteinstadt. Aber auch als eigenständiges Ausstellungsstück macht das Gebäude einiges her. Mit seinen Abmessungen von 25,6 × 25,6 × 33,1 cm benötigt es allerdings einen entsprechend großen Platz in der Vitrine oder auf dem Bautisch.

Fazit

Mit dem Edinburgh Corner (15021) liefert Lumibricks ein ausgesprochen gelungenes Klemmbausteinset ab. Die Kombination aus zwei unterschiedlichen Geschäften, der historischen Architektur und den vielen kleinen Geschichten macht das Modell zu einem echten Hingucker.

Besonders beeindruckend ist die Gestaltung der Innenräume. Sowohl die Töpferei als auch der Blumenladen sind unglaublich detailreich eingerichtet. Dabei gibt es so viele kleine Ausstattungsgegenstände und versteckte Details zu entdecken, dass man sich auch nach dem Aufbau noch ausgiebig mit dem Modell beschäftigen kann.

Auch das Bauerlebnis überzeugt. Die drei gut strukturierten Anleitungen führen verständlich durch den abwechslungsreichen Aufbau. Die Beleuchtung ergänzt das Gesamtbild hervorragend und setzt die unterschiedlichen Bereiche mit ihren eigenen Lichtstimmungen in Szene.

Das Edinburgh Corner ist damit nicht nur ein schönes Bauprojekt, sondern auch ein ausgesprochen dekoratives Ausstellungsstück. Wer detailreiche Gebäude und liebevoll gestaltete Klemmbausteinwelten mag, sollte sich dieses Set genauer ansehen. Erhältich ist das Set im Webshop von Lumibricks* für aktuell 190 € oder auch bei Amazon*.

Das Baustein-Set Edinbourgh Corner wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.