Yu-Gi-Oh! Magnificent Maestros erscheint Heute mit Grand Master Rares

Neuinterpretationen bekannter Anime-Karten, zusätzliche Extended-Art-Motive und limitierte Grand Master Rares: Mit Magnificent Maestros erweitert KONAMI das Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel zur Weihnachtszeit. Im Mittelpunkt stehen 18 überarbeitete Karten, die an die legendären Duellanten der TV-Serien erinnern und mit neuen Fähigkeiten ausgestattet sind.

Das Set knüpft an das im September erschienene Magnificent Monsters an. Zu den Neuinterpretationen von Seto Kaibas Karten gehören Blauäugiger w. Drache, das weiße Phantomungeheuer, Tiefäugiger weißer Drache, der blaue Abgrund und Leitende Drachenrufflöte. Zane Truesdales Karten aus Yu-Gi-Oh! GX liefern die Vorlage für Cyber End-Drache, der Drache des letzten Schlags, Cyber Drache, der leuchtende Mech-Drache und Zukunftsfusions-Nova.

Mehr Extended-Art-Karten und neue Chibi-Motive

Bei den Extended-Art-Karten wächst das Angebot gegenüber dem Vorgängerset um sechs Motive. Alle 18 neu interpretierten Anime-Karten sind erneut als Extended-Art-Versionen in Ultra Rare oder Starlight Rare erhältlich.

Ergänzt werden sie durch sechs Extended-Art-Versionen älterer Karten, die zu den Hexwerker-, Entfesselt- und Toon-Karten passen. Auch diese Varianten erscheinen jeweils als Ultra Rare und Starlight Rare.

Hinzu kommen zehn Kartenvarianten mit Illustrationen im Chibi-Stil. Dazu zählen Liebliches Labrynth von der Silberburg, Gefallener von Albaz, Unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte und Super-Sternenschlächter TY-PHON – Himmelskrise.

Grand Master Rares mit individueller Seriennummer

Für Sammler enthält Magnificent Maestros zudem Grand Master Rares mit Extended Art und einem mit Hieroglyphen gestalteten Kartenrand. Jede Karte trägt eine Seriennummer von 001 bis 100. Pro Karte sind 100 Exemplare für Nord-, Mittel- und Südamerika vorgesehen. Weitere 100 Exemplare entfallen auf die von Europa aus belieferten Märkte: Europa, Ozeanien, Afrika und den Nahen Osten. Bei diesen Exemplaren endet die Seriennummer mit einem „E“.

Alle Grand Master Rares sind in englischer Sprache gedruckt. Sie können in englischen, französischen, deutschen, italienischen, portugiesischen und spanischen Boostern enthalten sein.

Neue Karten für Decks und bekannte Anime-Motive

Das Set umfasst außerdem 21 neue Karten für Hexwerker-, Entfesselt- und Toon-Decks, darunter Blauäugiger ultimativer Toon-Drache.

Zehn weitere Karten greifen Motive aus den Anime-Serien auf. Dazu gehören die ersten „Dark Tuner“-Monster aus Yu-Gi-Oh! 5D’s sowie Chaos-Endherrscher – Meister des Anfangs und des Endes. Letztere Karte war in Yu-Gi-Oh! ZEXAL zu sehen, kam dort jedoch nie zum Einsatz.

Foil-Premieren und Neuauflagen älterer Toon-Karten

Insgesamt erhalten 40 Karten erstmals ein Foil-Upgrade. Zu ihnen zählen Toon-Pistolendrache, Toon-Buster-Klingenkämpfer, Märchenschweif – Hexkatze, Märchenschweif-Ball, Verlorenes Paradies der heiligen Ungeheuer, Engelechy-Problem und Engelechy Rekrutiert. Auch Yugis Makiu, der magische Nebel ist vertreten. Darüber hinaus greift das Set Wünsche nach Foil-Versionen weiterer Karten auf, darunter Magidolce-Eintrittskarte, Neo, magischer Schwertkämpfer, Der große Saturn, Verzweiflung aus der Finsternis, Einhornfrosch, Rasender Gorilla und Magieforscher.

Mit Neuauflagen zahlreicher älterer Toon-Karten reagiert Magnificent Maestros zudem auf deren zuletzt eingeschränkte Verfügbarkeit. Wieder enthalten sind unter anderem Toon-Lesezeichen, Toon-Schwarz glänzender Soldat, Toon-Dunkler Magier, Rotäugiger Toon-Drache und Toon-Inhaltsverzeichnis.

Jede Box von Magnificent Maestros enthält drei Booster mit jeweils fünf Karten sowie drei Secret Rares. Mit etwas Glück sind diese stattdessen als Starlight Rare enthalten.

Quelle und Bilder swordfish yugioh-card.com