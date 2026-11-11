GTA 6: Sony enthüllt exklusive PS5-Features und Grafikverbesserungen für die PS5 Pro

Der Countdown läuft! Am 19. November 2026 soll mit Grand Theft Auto VI eines der meist erwarteten Videospiele der vergangenen Jahre erscheinen. Wenige Tage vor dem geplanten Verkaufsstart haben Sony und Rockstar Games nun weitere technische Details zur PlayStation-Version bekannt gegeben. Ein neuer Trailer stellt die besonderen Funktionen der PS5 und PS5 Pro vor und zeigt, wie die Hardware das Spielerlebnis in Vice City und dem Bundesstaat Leonida verbessern soll. Besonders interessant sind die umfangreiche DualSense-Unterstützung, räumlicher 3D-Sound und zusätzliche Grafikverbesserungen für Besitzer der leistungsstärkeren PlayStation 5 Pro.

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GTA 6 nutzt die Funktionen des DualSense-Controllers

Rockstar Games möchte die Möglichkeiten des DualSense-Controllers umfassend ausschöpfen. Dabei kommen sowohl das haptische Feedback als auch die adaptiven Trigger zum Einsatz. Diese Technologien sollen dafür sorgen, dass sich unterschiedliche Spielsituationen nicht nur optisch und akustisch, sondern auch direkt über den Controller bemerkbar machen. Die adaptiven Trigger können beispielsweise unterschiedliche Widerstände erzeugen, während das haptische Feedback verschiedene Aktionen mit präzisen Vibrationen begleitet. Auch der integrierte Lautsprecher des Controllers wird unterstützt und soll zusätzliche akustische Details direkt in die Hände der Spieler bringen.

Welche konkreten Spielsituationen Rockstar mit diesen Funktionen verbindet, bleibt zunächst abzuwarten. Fest steht allerdings, dass sich die entsprechenden Effekte über die Barrierefreiheitseinstellungen individuell anpassen lassen. Darüber hinaus unterstützt GTA 6 die Tempest 3D AudioTech der PlayStation 5. Damit sollen Geräusche besonders präzise im virtuellen Raum positioniert werden. Gerade in einer lebendigen offenen Spielwelt mit dichtem Straßenverkehr, zahlreichen Passanten und unterschiedlichsten Umgebungsgeräuschen könnte diese Technologie für eine noch glaubwürdigere Atmosphäre sorgen. Auch die schnelle SSD der Konsole spielt eine wichtige Rolle. Sony verspricht kurze Ladezeiten, damit Spieler möglichst ohne längere Unterbrechungen in die Welt von Leonida eintauchen können.

PS5 Pro bietet zusätzliche Grafikverbesserungen

Wer Grand Theft Auto VI auf der PlayStation 5 Pro erleben möchte, darf sich auf weitere technische Verbesserungen freuen. Laut Sony profitiert das Spiel auf der leistungsstärkeren Konsole insbesondere von der PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Die KI-gestützte Upscaling-Technologie soll für eine besonders scharfe und detailreiche Bilddarstellung sorgen. Gerade bei der umfangreichen Spielwelt mit ihren zahlreichen Gebäuden, Fahrzeugen und Landschaften könnte sich dies positiv auf die visuelle Qualität auswirken.

Zusätzlich bestätigt Sony die Unterstützung von Raytracing-Schatten auf der PS5 Pro. Diese ermöglichen eine realistischere Darstellung von Schattenwürfen und sollen die Beleuchtung der Spielwelt weiter aufwerten. Konkrete Angaben zu den verfügbaren Grafikmodi, Bildraten oder Auflösungen wurden im Rahmen der Ankündigung allerdings nicht genannt. Ob GTA 6 beispielsweise einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde anbieten wird, bleibt damit weiterhin offen.

Preload von GTA 6 bereits möglich

Neben den technischen Informationen gibt es auch gute Nachrichten für alle, die Grand Theft Auto VI bereits digital vorbestellt haben. Der Preload ist auf der PlayStation 5 gestartet, sodass Käufer die Spieldaten schon vor der Veröffentlichung herunterladen können. Damit können sich Spieler auf den bevorstehenden Launch vorbereiten und müssen am Veröffentlichungstag nicht erst den vollständigen Download abwarten. Der neue PS5-Features-Trailer gibt außerdem einen weiteren Vorgeschmack auf die technische Umsetzung des Open-World-Abenteuers.

Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auf der PS5 Pro verspricht Sony dank PSSR und Raytracing-Schatten eine besonders hochwertige grafische Darstellung.