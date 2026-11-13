Warhammer 40,000: Darktide – Die Sisters Novitiate kommen

Fatshark, das Entwicklerstudio hinter Warhammer 40,000: Darktide, hat angekündigt, dass die Adepta Sororitas auf Tertium Einzug halten und das Spiel um eine neue Klasse erweitern werden. Diese hört auf den Namen „Sisters Novitiate“ und soll nicht nur mit einem verheerenden Waffenarsenal ausgestattet sein, sondern ihren unerschütterlichen Glauben auch durch ein einzigartiges Talentsystem kanalisieren.

Das Waffenarsenal der Novizinnen umfasst unter anderem den „Condemnor“-Pfahlwerfer, mit dem sich die Überreste eurer Feinde an die Wände nageln lassen. Daneben stehen ihnen der Ministorum-Handflammenwerfer, der Streitkolben der Gerechten, der Buß-Eviscerator sowie eine Kombination aus Schwert und Schild zur Verfügung.

Die Meltagun kommt

Die neue Klasse wird zusammen mit einem kostenlosen Update eingeführt, das neben den Sisters Novitiate auch die lang erwartete Meltagun nach Darktide bringt. Auf die neue Waffe werden sowohl die Neuankömmlinge als auch die Klasse „Veteran“ zugreifen können. Welche weiteren Inhalte das kostenlose Update mit sich bringt, möchte Fatshark in den kommenden Wochen verraten.

Das Update und die neue Klasse sollen am 7. Dezember erscheinen. Neben dem regulären DLC wird es auch eine „Sisters Novitiate Class Deluxe Edition“ geben. Mit dieser schaltet ihr den „Cherub“ frei – ein groteskes und zugleich engelhaftes kosmetisches Accessoire, das den treuen Dienerinnen des Gottkaisers würdig ist.

Ihr wollt die Sisters Novitiate in Aktion sehen? Dann schaut euch hier den Ankündigungstrailer an: