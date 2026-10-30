HoYoverse hat Version 4.7 von Honkai: Star Rail angekündigt. Unter dem Titel „Nun lass die Sterne lachen“ erscheint das Update am 11. November 2026. Im Mittelpunkt steht das Finale der Phantasmond-Spiele in Planarcadia. Dabei tritt Äonin ★ Aha erstmals selbst auf die Bühne und stellt sich gemeinsam mit dem Trailblazer dem erwachten Leviathan „Gier“. Neben neuen Figuren und einem neuen Verbesserungssystem erwarten die Spieler zahlreiche Aktionen und zusätzliche Inhalte.

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Die letzten Phantasmond-Spiele: Kampf gegen den Leviathan „Gier“

Seit über tausend Bernsteinzeitaltern halten Ahas Phantasmond-Spiele den Leviathan „Gier“ versiegelt. Nun droht die gewaltige Kreatur vollständig zu erwachen und das Universum zu verschlingen. Um dies zu verhindern, versammelt Aha acht Supplikanten und startet die Jagd auf den Leviathan. Das Ganze wird als spektakuläre Vorstellung unter dem Namen „Die letzten Phantasmond-Spiele“ inszeniert.

Als Schauplatz dient die Starfroster, ein kuchenartiges Raumschiff, das die Aufgabe erhält, „Gier“ in eine Falle zu locken. Unter der Regie des Gelächters soll so das große Finale im Sternenmeer stattfinden.

Äonin ★ Aha verstärkt das Hochgefühl-Team

Mit Version 4.7 wird die limitierte 5-Sterne-Figur Äonin ★ Aha auf dem Pfad des Hochgefühls spielbar. Als Schöpferin der Phantasmond-Spiele hat sie über Jahrtausende hinweg die Freuden und Leiden des Kosmos beobachtet. Nun greift sie selbst in das Geschehen ein.

Im Kampf verleiht Aha verbündeten Hochgefühl-Figuren die sogenannte Apotheose. Dadurch können diese jeweils einzigartige Kampffähigkeiten freischalten. Zusätzlich führt sie den neuen Aha-Moment an und beschleunigt das Aufführungstempo der Hochgefühl-Fähigkeiten.

Während des Kampfes sammelt das gesamte Team kontinuierlich Wunschkraft für Aha. Ist diese vollständig aufgeladen, kann ihr Ultimate aktiviert werden, das allen Gegnern Hochgefühl-Schaden zufügt. Dank ihrer Autorität als Äonin können Verbündete außerdem die maximalen Lebenspunkte ihrer Gegner direkt reduzieren.

Wiederkehrende Figuren und neues Affines-Eidolon-System

Auch bei den Figuren-Bannern gibt es in Version 4.7 einige Rückkehrer. In der ersten Hälfte des Updates erscheinen die limitierten 5-Sterne-Figuren Silberwolf St. 999, Sparxie und Yao Guang erneut. In der zweiten Hälfte folgen Acheron, Dan Heng – Imbibitor Lunae und Jing Yuan.

Zusätzlich führt HoYoverse mit dem Affinen Eidolon ein neues Verbesserungssystem ein. Besitzen Trailblazer eine bestimmte Figur und schalten das zugehörige Affine Eidolon frei, können sie zusätzliche Fähigkeiten für diese Figur aktivieren und deren Kampfstärke erhöhen.

Zum Start profitieren Acheron, Dan Heng – Imbibitor Lunae und Jing Yuan von diesem System. Sie erhalten exklusive Kampf-Buffs, die ihre Fähigkeiten weiter verstärken sollen.

Neue Aktionen und eine weitere Saison des Währungskriegs

Neben den neuen Figuren und Systemen bringt Version 4.7 mehrere Aktionen mit sich. In „Das Flauschi – Der Film: Überhitzt“ helfen Trailblazer Aha dabei, einen Dessertladen zu betreiben und Goldmünzen zu verdienen. Die neue Kampfaktion „Interastrales Friedensfest: Weg zum Ruhm“ ergänzt das Angebot um weitere Herausforderungen.

Auch der dauerhafte Spielmodus „Währungskrieg“ erhält ein umfangreiches Update und startet in seine zweite Saison. Diese trägt den Titel „Reise in die Leinwand“.

Bei der Aktion „Showbühne von Fantasia“ können Spieler außerdem das limitierte Outfit „Stellaris-Lotto“ für Äonin ★ Aha sowie weitere Belohnungen freischalten.

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Animierter Kurzfilm und neues Musikstück zum Versionsstart

Zum Start von Version 4.7 veröffentlicht HoYoverse den animierten Kurzfilm „Eine fröhliche Beerdigung unter dem Mond“. Darüber hinaus wird das neue Musikstück „Ex Nihilo“ vorgestellt. Es begleitet Ahas großen Auftritt und soll das Finale des Planarcadia-Kapitels musikalisch untermalen.

Honkai: Star Rail Version 4.7 startet am 11. November

Version 4.7 „Nun lass die Sterne lachen“ erscheint am 11. November 2026. Honkai: Star Rail ist für PC, iOS, Android, den Epic Games Store und PlayStation 5 erhältlich. Laut HoYoverse wurde das Spiel plattformübergreifend bereits mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen.